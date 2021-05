Ex presidente argentino Mauricio Macri aprovechó viaje a Miami para vacunarse contra el COVID

El ex presidente de Argentina, Mauricio Macri, aprovechó su estadía en Miami para vacunarse contra el COVID-19 en una de las cadenas de farmacias que ofrecen la vacuna de manera gratuita y utilizó el hecho para criticar al gobierno de su país por el manejo de la pandemia.

Macri reveló en su cuenta verificada de Facebook que fue inoculado con la vacuna Johnson & Johnson que requiere de una sola dosis.

“Estando en EEUU pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar”, detalló.

El ex gobernante argentino participó en el Foro “Defensa de las Democracias en las Américas”, organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia, con sede en Miami, el pasado miércoles 5 de mayo.

.@mauriciomacri: El populismo azota a nuestro continente. Dirigentes ganan una elección y lentamente desde adentro empiezan a corroerlo, proclamándose los defensores del pueblo y de esa manera justificando todo tipo de atropellos.



Foro "Defensa de la Democracia en las Américas" pic.twitter.com/0SCabDZ9oz — IID Institute (@Intdemocratic) May 6, 2021

Destacó en su mensaje en la red social que el foro dejó disertaciones muy elocuentes sobre las amenazas y acciones que, dijo, se están llevando a cabo por distintos gobiernos de la región para dilapidar instituciones y con ellas, las libertades que garantizan las democracias.

Advirtió que es importante no perder de vista que los populismos llegan al poder a través de elecciones libres, pero que, luego, desde ese poder que les confiere la representación del voto, se dedican a socavar a cada una de las instituciones que pueden amenazar su vocación autocrática.

“En mi presentación me encargué de destacar cómo en nuestro país el populismo trata de debilitar la independencia de la Justicia para otorgar impunidad a los funcionarios y exfuncionarios investigados por graves hechos de corrupción y a otros que ya fueron condenados. Se persigue a jueces, a periodistas y a cualquiera que se interponga en su camino, incluso si son de su propio partido. Sabemos que sin Justicia no hay democracia posible, por eso es tan preocupante la situación”, expresó.

Sin embargo, manifestó optimista de que estos gobiernos, incluso el argentino, “son estertores que no prosperarán, pronto quedarán en el recuerdo por haber expandido la pobreza y la injusticia. Durante la pandemia quedaron todavía más en evidencia la ineptitud y la mentira detrás del manejo de la crisis sanitaria, especialmente a la hora de proveer vacunas a la población”.

Durante su disertación en el foro, que publicó algunos fragmentos también en Facebook, aseguró que el gobierno argentino no ha conseguido comprar vacunas contra el coronavirus y que “poco más del 2% de la población ha recibido las dos dosis para estar protegidos”.