Díaz-Canel: Cuba no refrendará matrimonio igualitario sino ‘tema de familias’

Leer más

Me gustó el ensayo del padre Luis Ugalde: “En Inostú no hay médico”. El desprendimiento no es un valor solo espiritual. También lo es profundamente político.

“Del NO a la democracia puede salir la democracia de dos maneras, con sangre y muerte, como fue el fin del horror nazi, o por la vía pacífica con diversas formas de acuerdos y convenios entre dictadura y opositores”. El arte de la política es el arte de lo posible, pero es preciso determinar el justo medio entre lo moral y lo pragmático. Veamos.