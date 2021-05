Activistas: “Políticas genocidas” frenan vacunación entre comunidades indígenas en Brasil

Un hombre de la tribu tunayana recibe la vacuna contra el COVID-19 en su aldea del estado amazónico de Pará. Distrito Sanitário Oficial Indígena - Oriximiná, Pará

En los meses anteriores a la muerte de Aruká Juma a principios de este año a causa del COVID-19, el último varón que quedaba del pueblo guerrero que vive en la Amazonia brasileña estaba transmitiendo las tradiciones de la tribu a una de sus hijas, que fue ungida jefa hace unos años.

Juma era el único que hablaba con fluidez la lengua de su pueblo y guardaba en su cabeza la memoria ancestral de la tribu. Pero la pandemia truncó los planes de Juma de contar a sus hijos y nietos su cultura, su música, su medicina tradicional y sus prácticas espirituales. Si la vacuna hubiera llegado antes al anciano, tal vez se habría salvado más de la historia de Juma.

Los pueblos indígenas de Brasil están siendo vacunados a un ritmo mucho más lento que todos los demás grupos prioritarios, lo que aumenta el riesgo de pérdidas irreparables para las comunidades vulnerables que ya están bajo la presión del aumento de la deforestación y el retroceso de las protecciones. Los activistas afirman que la lentitud de la vacunación forma parte de una estrategia del gobierno del presidente Jair Bolsonaro para debilitar a las tribus indígenas y dar paso al desarrollo en las tierras protegidas de la Amazonia, donde las comunidades nativas brasileñas son más numerosas.

“Lo que el gobierno está haciendo es deliberado; la campaña de vacunación es solo otro ejemplo de las políticas genocidas del gobierno hacia los pueblos indígenas”, dijo Adriana Ramos, coordinadora del Instituto Socioambiental de Brasil, una organización sin fines de lucro que lucha por los derechos de los pueblos indígenas.

Bolsonaro ha dicho que tiene la intención de abrir la Amazonia a más agricultura y minería, y se comprometió a no conceder ninguna nueva protección a las tierras de los pueblos indígenas mientras esté en el cargo. Propuso una legislación para promover la minería y la producción de energía hidroeléctrica dentro de las reservas y creó obstáculos legales para que los organismos apliquen las normas destinadas a proteger las tierras de los invasores. El propio ministro de Medio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, está siendo investigado por liderar un esquema de exportación de madera de tierras protegidas en la Amazonia, incluyendo territorios nativos, a Europa y Estados Unidos. Salles declinó hacer comentarios.

Una trabajadora de salud pública brasileña del SESAI, la agencia de salud indígena que forma parte del Ministerio de Salud, administra una vacuna contra el COVID-19 en una aldea tunayana del estado de Pará, en la Amazonia. Distrito Sanitário Oficial Indígena - Oriximiná, Pará

La oficina del presidente se negó a comentar sobre las afirmaciones de los activistas de que el retraso en las vacunaciones es una estrategia deliberada que pretende dejar a las comunidades indígenas más vulnerables al nuevo coronavirus.

Mientras tanto, la vacunación en las regiones del Amazonas, donde viven la mayoría de los grupos indígenas, va a la mitad de la tasa nacional en algunos casos, según un análisis de los datos económicos y demográficos y las cifras de casos, muertes y vacunaciones realizado por The Miami Herald, el Nuevo Herald y McClatchy’s Washington Bureau. Los datos proceden del Instituto Brasileño de Estadística y Geografía y del Ministerio de Salud del país. Las cifras están actualizadas hasta el domingo.

El Herald también descubrió que los estados más pobres o con mayor proporción de comunidades indígenas –que son menos de un millón de personas según el último censo y representan solo el 0.4 por ciento de la población brasileña– están muy por detrás del resto del país:

En 19 de los 27 estados brasileños y en el Distrito Federal, la tasa de personas que han recibido al menos una vacuna está por debajo del promedio nacional, que es del 20 por ciento.

Entre estos 19 estados, 11 tienen porcentajes de población indígena superiores al promedio nacional. Entre ellos se encuentran Roraima, Acre, Amapá, Rondonia, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Amazonas y Marañón, los nueve estados con las tasas de vacunación más bajas.

En los nueve estados definidos por el gobierno brasileño como “Amazonas legal” – donde vive la mayor parte de la comunidad indígena del país y que constituyen alrededor del 60 por ciento del territorio nacional – la tasa de vacunación es del 15 por ciento, inferior al promedio nacional.

Roraima, donde alrededor de una décima parte de la población es indígena según las estimaciones oficiales, tiene la tasa más alta de casos de COVID: 162 por cada 1,000 personas, y ocupa el séptimo lugar en cuanto a la tasa de personas que han muerto por el virus. Ocupa el último lugar en la lista de personas que han recibido al menos una vacuna.

Amazonas, el estado con la mayor tasa de muertes por COVID –tres por cada 1,000 habitantes–, es el segundo con mayor proporción de nativos. Solo el 17 por ciento de su población ha recibido una inyección de la vacuna hasta ahora, muy por debajo del promedio nacional.

No incluido en la lista de prioridades

Desde el comienzo de la pandemia, fue necesario ejercer presión y presentar una demanda para que las poblaciones indígenas de Brasil fueran incluidas en la lista de prioridades de vacunación. Cuando la pandemia del COVID empezó a extenderse rápidamente en los territorios indígenas el año pasado, un grupo de activistas y líderes llamado Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó una demanda ante el Tribunal Supremo pidiendo la revisión de las acciones y fallos del gobierno federal en el manejo de la pandemia del COVID-19 entre los grupos indígenas. El tribunal ordenó al gobierno que adoptara medidas para proteger a los pueblos indígenas, incluida la de convertirlos en una prioridad en el programa de inmunización del país.

Cuando el Ministerio de Salud de Brasil anunció sus planes en diciembre, solo incluyó a los pueblos indígenas que viven en tierras oficialmente denominadas nativas, excluyendo de hecho al menos a la mitad de los pueblos nativos del país. Según los datos del censo de 2010, 410,000 brasileños nativos viven en tierras indígenas, mientras que unos 500,000 viven en ciudades y zonas fuera de las reservas. Estos no estaban incluidos en los grupos prioritarios que empezaron a recibir la vacuna a finales de febrero, y todavía no han recibido la primera dosis.

“Muchos indígenas de Brasil viven en tierras que no son reservas oficiales, o van a la ciudad a estudiar, o trabajan en ranchos de ganado o en cultivos de soya alrededor de sus tierras nativas, pero siguen siendo mucho más vulnerables al virus porque carecen de la memoria inmunológica que suelen tener otras personas”, dijo Luiz Penha, un biólogo de la tribu Tukano en el estado de Amazonas que está siguiendo la campaña de vacunación en la zona.

Miles de grupos indígenas esperan actualmente la demarcación de sus territorios, un proceso tradicionalmente lento en Brasil. Se ha paralizado por completo durante el actual gobierno, ya que Bolsonaro centra sus esfuerzos en levantar las restricciones al desarrollo en tierras que habían sido destinadas a la preservación y a convertirse en territorios tribales.

Por ejemplo, su administración dio luz verde a cientos de ranchos de ganado que habían estado operando ilegalmente en tierras tribales que han estado esperando protecciones durante años. Su administración también está trabajando para suspender el uso de un mecanismo de protección que otorga temporalmente el estatus de tierra nativa a los territorios que no han completado el proceso de demarcación. Este mecanismo se utiliza actualmente en siete territorios en los que se han observado tribus no contactadas, pero las protecciones expirarán a finales de este año y el siguiente. Los activistas temen que el gobierno no las renueve, dijo Sarah Shenker, coordinadora de la campaña de tribus no contactadas de Survival International.

“Si se eliminan estas protecciones, estos últimos grupos de pueblos no contactados estarán en peligro, especialmente si el COVID sigue fuera de control en Brasil, lo que es una posibilidad real”, comentó.

Acre, el estado brasileño que limita con Perú y Bolivia en la Amazonia, es el hogar de varias tribus no contactadas. El gobierno de Bolsonaro está proponiendo una legislación que reduciría la protección de sus tierras. Survival International

Un problema que está afectando a la campaña de inmunización de Brasil en su conjunto es la falta de suministro de vacunas. La planificación errática de una administración que rechaza el virus retrasó los pedidos de vacunas para proteger al país de 210 millones de habitantes, mientras que las luchas políticas retrasaron los planes de utilizar la infraestructura de la industria biotecnológica de Brasil para producir vacunas en el país.

Brasil sigue luchando por obtener suficientes vacunas para cumplir con sus planes de vacunación. Unos 18 millones de personas han sido vacunadas en su totalidad, es decir, alrededor del 8.5 por ciento de la población. Se han distribuido algo más de 55 millones de dosis, pero la cifra aún no es suficiente para alterar significativamente la tasa de transmisión, que ahora se produce sobre todo entre los más jóvenes.

Aunque el recuento diario de muertes y el número de casos ha descendido respecto a los máximos registrados el mes pasado, cuando Brasil registró más de 4,000 muertes al día durante varios días consecutivos, el virus sigue estando fuera de control a medida que surgen variantes más contagiosas. Los hospitales están saturados, con personas que mueren mientras esperan el tratamiento en algunas ciudades, y el sistema de salud está al borde del colapso en muchas zonas. La cifra total de muertos en el país es ya de casi 449,000, y se han suscitado más de 16 millones de casos desde que comenzó la pandemia.

El gobierno de Bolsonaro, en el punto de mira de una investigación del Senado sobre su gestión de la pandemia, se enfrenta a críticas por no haber conseguido más vacunas, incluyendo su rechazo a las ofertas de compra de millones de dosis en el verano del año pasado y las tensiones diplomáticas con China que pueden explicar el retraso en los envíos de ingredientes clave para las vacunas. La semana pasada, el senador que lidera la investigación declaró que Bolsonaro nunca quiso comprar vacunas contra el COVID-19 y apostó por la inmunidad de rebaño para vencer al virus.

La difícil logística amazónica no es excusa

Otro desafío para vacunar a los grupos indígenas es la complicada logística para hacer llegar las vacunas a sus territorios, que a menudo están aislados y son de difícil acceso. A muchos de los cerca de 300 territorios indígenas de Brasil solo se puede llegar en helicóptero o mediante largos viajes por los ríos de la cuenca del Amazonas.

Los activistas dicen que eso no debería ser una excusa, porque Brasil ha llevado a cabo exitosas campañas de vacunación en el pasado. El Sistema de Salud Unificado de Brasil vacunó a más de 80 millones de personas durante el brote de H1N1 en 2009 y 2010, incluidos los pueblos indígenas. Con una larga tradición en el desarrollo de vacunas y campañas de inmunización masivas de los años 60 a los 90 que a menudo fueron implementadas por los militares, los gestores de la salud pública de Brasil vacunaron a más de 10 millones de niños contra la polio en un solo día en 1983. Las imágenes de los trabajadores de la salud pública en barcos fluviales y los helicópteros del ejército llenos de enfermeras descendiendo en las aldeas indígenas se utilizaron a menudo en la propaganda oficial para promover la proeza de la nación como líder mundial en la inmunización.

Los crecientes conflictos por el acaparamiento de tierras en algunos territorios de la Amazonia se suman a los problemas de vacunación. Recientemente, la tribu yanomami del estado de Roraima ha sido atacada por mineros ilegales conocidos como garimpeiros.

Alrededor de 27,000 yanomamis viven en un territorio del tamaño de Portugal. En los últimos años, la tierra nativa, una de las primeras de Brasil, ha sido invadida por miles de acaparadores de tierras y mineros, provocando frecuentes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad indígenas. Con una reducción de la vigilancia y de la aplicación de las protecciones durante la pandemia, los invasores llevaron el COVID a la tierra de los yanomami, lo que provocó al menos 1,600 casos confirmados y 13 muertes, según datos oficiales. Los activistas de la causa afirman que estas cifras están muy infravaloradas. Los conflictos de las últimas semanas han desacelerado la campaña de vacunación en el territorio yanomami, donde solo la mitad de la población ha recibido la primera vacuna.

Aunque los yanomamis siguen siendo numerosos, a muchas otras tribus de Brasil solo les quedan unos pocos ancianos y corren el riesgo de desaparecer para siempre si la vacuna contra el COVID no llega pronto, dijo Ivaneide Bandeira, del Instituto Kanindé en Rondonia, donde el gobierno pro-Bolsonaro acaba de firmar una orden ejecutiva para reducir las reservas indígenas a fin de dar paso a la minería aurífera.

“Lo que está sucediendo es escandaloso”, dijo Bandeira. “Un país como Brasil debería hacer todo lo posible para proteger sus ricas tradiciones y a los pueblos nativos del virus”.