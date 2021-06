Keiko Fujimori cierra su campaña pidiendo salvar a Perú del comunismo

Leer más

El presidente Nicolás Maduro tildó este jueves de “miserable” la decisión del gobierno de Estados Unidos de no incluir a Venezuela del plan de donación millones de vacunas contra el COVID-19 en el mundo.

“¡Miserable! Miserable, no solo persiguen para que no le vendan vacunas a Venezuela, si no que además cuando pueden abren el corazón podrido que tienen para mostrar su miseria y su odio contra los venezolanos y las venezolanas”, acusó Maduro en una alocución en la televisión estatal.