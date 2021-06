EEUU advierte a Nicaragua de más sanciones si no libera a candidatos de la oposición

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, da el visto bueno a los simpatizantes después de emitir su voto en las elecciones municipales de Managua en 2017. Getty Images

El gobierno del presidente Joe Biden advirtió el jueves a Nicaragua que no esperará mucho antes de usar más herramientas diplomáticas y económicas para presionar al gobierno de Daniel Ortega para que libere a opositores políticos y líderes de la sociedad civil que han sido detenidos arbitrariamente en la última semana en la ola represiva más extrema que el país ha visto en los últimos años.

“Incluso un día es demasiado”, dijo Julie Chung, subsecretaria interina del Departamento de Estado para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, en una llamada con periodistas. “Hemos estado pidiendo la liberación inmediata de todos los encarcelados arbitrariamente, quienes están detenidos sin acceso a medicamentos o representación legal, y, en algunos casos, han sido golpeados. Así que cada día que pasa es alarmante”.

El miércoles, Estados Unidos anunció sanciones a cuatro personas, entre ellas la hija de Ortega, con la congelaci’on de cualquier en Estados Unidos de las personas en la lista, dem’as de prohibir a los estadounidenses hacer negocios con ellos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro los acusó de apoyar al gobierno que ha “socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de los civiles, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios de comunicación independientes”.

Cristiana Chamorro, ex directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y candidata presidencial, saluda a los periodistas luego de una conferencia de prensa tras la detención de dos de sus ex empleados por la Policía Nacional y su retención por 90 días por presunto lavado de activos, en Managua el 31 de mayo de 2021. INTI OCON / AFP a través de Getty Images

Ortega ha ido desmontando las instituciones democráticas del país desde que ganó las elecciones en 2006, reprimiendo la disidencia, hostigando a periodistas y cambiando la Constitución para abolir los límites de mandato.

Su administración tampoco ha implementado reformas al sistema electoral del país que fueron pedidas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Durante la semana pasada, Ortega llevó la represión a un nuevo nivel, colocando a Cristiana Chamorro, la principal candidata de la oposición en las elecciones presidenciales de noviembre, bajo arresto domiciliario pocas horas después de anunciar oficialmente su candidatura a la presidencia. El régimen arrestó a otros dos aspirantes presidenciales, Félix Maradiaga, un académico y activista político, y al economista Juan Sebastián Chamorro, mpidiéndoles efectivamente hacer campaña.

Maradiaga publicó un video en las redes sociales justo antes que las fuerzas policiales lo detuvieran el martes.

“Hermanos y hermanas de Nicaragua, si están viendo este video, es porque he sido arrestado por el régimen de Ortega. Quiero decir que mi conciencia está limpia y mis manos están limpias, al igual que las de más de 130 presos políticos que están en las mazmorras solo porque piensan diferente”, dijo.

Chung dijo que habló ayer con Berta Valle, la esposa de Madariaga, quien le dijo que la Policía había golpeado a su esposo antes de “encarcelarlo incomunicado

Agregó que el cambio de Ortega hacia una mayor represión este mes es una señal de que teme a la democracia.

“Es evidente que Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen miedo de perder su aprobación en un sistema libre, justo y transparente. Tienen miedo de perder el control del poder”, dijo Chung, refiriéndose a la controvertida primera dama del país, que también es vicepresidenta del país.

Camila Ortega, su hija, dirige el canal de televisión familiar, Canal 13 desde 2011. Estados Unidos dijo que la sancionó porque el canal difunde propaganda estatal, mientras que el propio Ortega usa fondos estatales y leyes fiscales para promover estaciones familiares y exprimir a los medios de comunicación independientes y rivales.

Chung dijo que Estados Unidos no reconocerá las elecciones si Ortega no trabaja para crear las condiciones para un voto libre y justo en noviembre.

“Hoy no vemos eso. Hemos pedido esas reformas que la OEA ha trazado, que debían haberse hecho en mayo y el gobierno nicaragüense no ha podido o no ha estado dispuesto a hacer”, dijo.

La embajada de Nicaragua en Washington no respondió a correos electrónicos en busca de comentarios.