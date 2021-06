Preocupa llegada de Castillo a presidencia de Perú. Élites comienzan a sacar dinero del país

Miembros de un grupo de autodefensas ciudadanas conocido como “ronda urbana” marchan en apoyo del candidato presidencial Pedro Castillo en Lima, Perú, el miércoles 16 de junio de 2021. AP

La posible victoria electoral de un maestro socialista poco conocido ha despertado el temor de la reducida pero poderosa élite peruana.

Nohemí Lahoz, peruana residente en Miami Beach y viuda del empresario Thomas Martínez, expresó su temor por el impacto que, desde ya, genera la inminente llegada del izquierdista Pedro Castillo al poder.

“Estoy muy preocupada por este señor”, dijo Lahoz a el Nuevo Herald. “El tiene atrás a Xavier Cerrón, un ex gobernador, sentenciado por corrupción por la justicia peruana. Es un títere manejado por terroristas. Todo ese odio contra Keiko Fujimori, me cuesta entenderlo. Ese odio ha negado a pensar y ha cegado a muchos peruanos. Estoy muy preocupada por el futuro de mi país”.

“Cómo gobiernas un país dividido a la mitad. Soy muy católica y contamos con el Señor de los Milagros, he sufrido Sendero Luminoso, y golpes militares. Si bien desde hace 40 años vivo en el extranjero, nunca he estado desconectada de mi país. Le doy las gracias a Estados Unidos por haberme acogido, pero Perú es el país que me vio nacer, lo llevo dentro de mi corazón. Por eso duele lo que estamos viviendo. Siento que estamos regalando nuestro Perú. Ojalá que estas elecciones las anulen porque un país divido no se puede gobernar. Ojalá los peruanos se despojen de ese odio y se den cuenta de que el Perú es libre. Como lo dice nuestro himno: El Perú es libre, seámoslo siempre”.

Durante la campaña el candidato Castillo se comprometió a aumentar drásticamente los impuestos a la minería del país —el segundo mayor productor de cobre del mundo— para pagar el gasto social, y volver a redactar la Constitución para darle al gobierno más fuerza en el manejo de la economía. También ha insinuado una posible segunda reforma agraria.

A medida que su victoria se hace más probable en las últimas horas, Castillo suavizó su retórica, rechazando las comparaciones con líderes izquierdistas autoritarios como el venezolano Hugo Chávez. Ha incorporado a asesores más moderados, ha mostrado un mensaje a favor del mercado y ha negado que planee nacionalizar o expropiar los ahorros.

Sin embargo, muchos en las zonas ricas de Lima, que votaron abrumadoramente por Fujimori, todavía están temerosos.

“Todas mis amigas y amigos han sacado su plata al extranjero. No conozco nadie que no la haya sacado”, dijo una abogada de Lima que forma parte de las juntas directivas de varias corporaciones y que también retiró sus fondos.

El sol peruano ha caído cerca de un 8% desde que Castillo ganó sorpresivamente la primera vuelta el 11 de abril, mientras que el índice selectivo de acciones peruanas ha perdido un 9% durante el mismo periodo. Los bancos y las mineras han sido los sectores más golpeados.

El informe de La Nación agrega que mientras un 88% de los residentes de San Isidro, el barrio más rico de la capital, votó por Fujimori, en la región andina más pobre de Perú, Huancavelica, el 85% apoyó a Castillo.

El presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola, Dr. Federico Martínez, adelantó que la comunidad peruana en la Florida ha convocado a dos marchas de protesta. La primera será en Doral este jueves 17 de junio, a las 5 p.m., y la segunda será el sábado, en el Tropical Park, a las 4 p.m.

“Aquí hay una intervención de otros países donde ya existe el comunismo, como Cuba y Venezuela”, criticó Martínez. “Eso no lo vamos a permitir”.