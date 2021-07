Un viaje a República Dominicana se convierte en unas vacaciones infernales: “Lo perdimos todo”

Calice Nalus, de 57 años, de Delray Beach, muestra un recorte de periódico de una de las hazañas futbolísticas de sus hijos. John Nalus, de 21 años, que se está quedando sin una beca universitaria en Estados Unidos, lleva casi un año detenido en la República Dominicana con sus dos hermanos mayores, después de viajar allí desde el sur de la Florida el 29 de julio de 2020 para una visita de ocho días. jcharles@miamiherald.com

Se suponía que iba a ser una escapada de ocho días, una oportunidad para que tres hermanos del sur de la Florida se reencontraran con su familia que vive en la República Dominicana en medio de los cierres por el coronavirus y la cuarentena.

Pero a los cuatro días, el viaje de finales de julio de 2020 se convirtió en las vacaciones infernales de todo un año. Ahora los tres hermanos esperan que una audiencia el 5 de julio pueda finalmente conducir a su boleto de regreso a casa.

Los hermanos Nalus –tres emigrantes haitianos que viven en Delray Beach– han perdido sus empleos y, quizás, incluso una beca universitaria. Sus permisos de conducir de la Florida han sido suspendidos y sus coches embargados.

Y, lo que es peor, el estatus migratorio en Estados Unidos de dos de los hermanos pende de un hilo después de que todos fueran arrestados el pasado 2 de agosto y detenidos en la República Dominicana con escaso apoyo del gobierno estadounidense.

Parece que ha habido poca presión pública oficial para ayudar a los hermanos del sur de la Florida, a pesar de que uno de ellos es ciudadano estadounidense. Los otros dos hermanos son residentes permanentes en Estados Unidos. Aun así, su caso puede ser una prueba de la voluntad de Estados Unidos de aplicar una nueva ley, la Robert Levinson Hostage Recovery and Hostage-Taking Accountability Act, diseñada para obligar a una mayor intervención del gobierno estadounidense en favor de los ciudadanos estadounidenses detenidos por error en el extranjero.

Llamada así en honor del antiguo agente del FBI de Coral Springs, la histórica Ley Levinson se convirtió en ley en diciembre. En ella se establecen 11 criterios para decidir si una detención en el extranjero es ilegal, momento en el que se supone que el gobierno de Estados Unidos debe intervenir. Sin embargo, más de cinco semanas después de que la familia Nalus presentara la solicitud al gobierno de Biden, todavía no se ha tomado ninguna determinación.

Los hermanos Nalus alegan que les tendieron una trampa con un paquete de cuatro libras de marihuana plantado en su coche de alquiler Hyundai Tucson blanco.

Los fiscales dominicanos no se han movido en su caso y han estado atrapados en el limbo. En tres ocasiones, las audiencias judiciales programadas no se celebraron, dicen, después de que el fiscal dominicano no se presentara en el tribunal. Los hombres están fuera de la cárcel pero no pueden salir del país.

“Lo perdimos todo: empleos, coches, todo”, dijo Lonelson Nalus, quien dijo que el grupo incluía a sus dos hermanos de la Florida, y un hermano mayor y un amigo que viven en la República Dominicana. “Es muy duro estar [en] un país al que vinimos por primera vez, durante ocho días, y no hablar el idioma”.

Calice Nalus, de 57 años, de Delray Beach, muestra una foto de su hijo Lonelson, de 25 años. Él y dos hermanos salieron del sur de la Florida para pasar ocho días de vacaciones en la República Dominicana el 29 de julio de 2020. Casi un año después, siguen detenidos tras ser arrestados por lo que los hombres dicen que son falsas acusaciones de tráfico de drogas. Lonelson Nalus, ciudadano estadounidense nacido en Haití, ha suplicado ayuda al gobierno de Estados Unidos, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta. Jacqueline Charles jcharles@miamiherald.com

Para la familia Nalus, las vidas y los medios de subsistencia han quedado en suspenso y, en muchos sentidos, trastocados.

Lonelson, de 25 años, se enfrenta a cumplir 26 años en la isla que el país comparte con su Haití natal, a la espera de un resultado. Su hermano John Nalus, de 21 años, iba a asistir a la Universidad de Auburn en Montgomery, Alabama, con una beca de fútbol. Pero podría quedar fuera por segundo año consecutivo en Auburn.

A Lovinsky Nalus, de 27 años, le embargaron el coche después de que su padre no pudiera seguir haciendo los pagos. Tampoco ha podido ver a su hija de cuatro años en Delray Beach.

Mientras tanto, un cuarto hermano, Djhonson, de 33 años, se había trasladado temporalmente a la República Dominicana para escapar de la violencia en Haití. Estaba esperando allí hasta volver a Haití para una entrevista en la embajada de Estados Unidos para obtener el permiso para viajar a ese país. Esa entrevista estaba programada para agosto de 2020 y, debido a la detención, no pudo acudir a su cita y ahora se desconoce el estado de su solicitud.

Los defensores de los hermanos proporcionaron a The Miami Herald y al McClatchy Washington Bureau un video grabado con un teléfono móvil que parece mostrar un paquete marrón que supuestamente contiene marihuana colocado debajo de su coche de alquiler mientras esperan una grúa. Los jóvenes protestan en inglés y en criollo haitiano.

Lo que los videos no muestran, dicen los hombres, es lo que sucedió una vez que fueron detenidos.

“Nos preguntaron si teníamos dinero”, dijo Lonelson, añadiendo que a todos les pusieron armas en la cabeza, y la policía se llevó una maleta con ropa y $500 que tenían dentro del vehículo. “Cuando fuimos al juzgado, el juez se limitó a decir que teníamos tres meses para volver al juzgado. Dijimos: ‘¿Qué? Entonces llamé a la embajada y difundí el video”.

Calice Nalus, de 57 años, de Delray Beach, muestra con orgullo un recorte de periódico del éxito futbolístico de su hijo John Nalus. John, de 21 años, se está quedando sin una beca universitaria en Estados Unidos por estar Jacqueline Charles jcharles@miamiherald.com

Los registros públicos muestran que los tres jóvenes no tienen antecedentes penales en Estados Unidos. Trabajaban, jugaban fútbol en un club y, en el caso del más joven, John, se preparaba para ir a la universidad cuando compraron boletos de avión con descuento y se fueron de vacaciones el 29 de julio de 2020.

“Nunca habíamos estado en esa situación, tratando con la policía, siendo arrestados. Estábamos llorando”, dijo Lonelson en una entrevista por teléfono móvil desde Boca Chica, situada cerca de la capital dominicana de Santo Domingo.

A los hermanos les preocupaba cómo afectaría la noticia a su trabajador padre, Calice Nalus, de 57 años, quien sacrificó una carrera como abogado en Haití para trabajar como paisajista en el condado de Palm Beach para que pudieran construir una nueva vida tras el devastador terremoto de Haití en 2010.

“Sabe que no hacemos cosas así”, dijo Lonelson.

Antes de sus problemas, los chicos contribuían a la economía familiar, pagando facturas y enviando dinero a su madre en Haití. Ahora tienen que depender de su padre para que les ayude con el alquiler de 200 dólares mensuales en Santo Domingo, las facturas legales y los gastos de alimentación.

“A veces, no puede”, dijo Lonelson Nalus.

Los apuros de un padre

El mayor de los Nalus calcula que ha gastado unos $40,000 –dinero que ha tenido que pedir prestado– para pagar a los abogados y mantener a sus hijos.

“Si hubieran muerto, habría necesitado enterrarlos”, dijo, subrayando que él es el único apoyo financiero para sus hijos, aparte de algún dinero de una página de GoFundme. “Su madre no está aquí. Está en Haití. Yo soy la madre, el padre. Lo soy todo para ellos”.

La situación ha sido difícil para todos, dijo Calice, que también cuida a un hijo de 16 años y a una hija de 13 en su casa de Delray Beach y tiene también a la hija de cuatro años de Lovinsky en la casa. Los niños más pequeños preguntan cuándo volverán los jóvenes, una pregunta que Calice se plantea en voz baja.

“Mis hijos son inocentes y fueron encarcelados. No saben por qué están detenidos”, insistió, esperando que las autoridades estadounidenses intervengan finalmente en su favor.

El hecho de que sus hijos sean haitianos probablemente haya sido un factor importante, cree Calice, debido al antiguo sentimiento “antihaitiano” en la República Dominicana.

“Si los chicos no fueran haitianos, no creo que hicieran esto porque tienen la evidencia en sus manos”, dijo. “Tenemos pruebas visibles en nuestras manos para que todo el mundo las vea”.

Calice Nalus, de 57 años, de Delray Beach, renunció a su carrera de abogado en Haití para dar a sus hijos una vida mejor en Estados Unidos tras el terremoto de 2010. Ahora, cuatro de sus hijos, incluidos tres que viven con él en el sur de la Florida, llevan casi un año detenidos en la República Dominicana por lo que, según la familia, son falsos cargos de tráfico de drogas. Jacqueline Charles jcharles@miamiherald.com

Calice se enteró por primera vez de la detención de sus hijos después de que alguien viera una foto publicada en las redes sociales en la que se afirmaba que habían sido detenidos tras cruzar la frontera desde Haití con cocaína.

Pronto recibió un video en el que se veía a los chicos sentados en el suelo y esposados. Se enfadó y se preguntó cómo había sucedido todo aquello. Buscó a alguien que pudiera ayudar en la República Dominicana.

Cuando por fin localizó a los jóvenes, envió $5,000 a un abogado, con la esperanza de que los devolviera rápidamente a la Florida. Luego envió otros $5,000.

“Esta situación me afecta mucho hasta el día de hoy. Hay veces que no puedo dormir porque estoy pensando en esto”, dijo. “Nunca pensé que pudiera pasarles algo así”.

Calice pensó que el video de los chicos, en el que se ve cómo otro hombre que apareció por casualidad en el lugar de los hechos con otros tres individuos coloca el paquete debajo de su coche, sería suficiente para exonerarlos.

“No hace falta estar en el lugar de los hechos para entender lo que ocurrió”, dijo. “El video te muestra claramente cuando llegaron las personas con el paquete en las manos, y cuando se agacharon y lo colocaron debajo del coche y cuando lo volvieron a tomar y lo colocaron en el salpicadero y lo llevaron hasta donde estaba la grúa, abrieron la puerta y luego apuntaron con un arma a los jóvenes”.

¿Dónde está la ayuda?

Las tres audiencias anteriores programadas para los hermanos –el 14 de enero, el 8 de marzo y el 3 de mayo– fueron canceladas cuando los fiscales no se presentaron. Un cuarto intento está programado para el 5 de julio, y su nuevo abogado, el segundo, confía en que los fiscales finalmente se presenten como es debido.

“Estamos haciendo todo lo posible”, dijo Yonatan Familia Peralta, su abogado, advirtiendo que la fecha del tribunal del 5 de julio se refiere únicamente a la autentificación de sus videos de móvil y a la devolución de sus pasaportes, una orden emitida por un juez pero ignorada por los fiscales.

Solo después de una investigación del Herald y de la McClatchy Washington Bureau, la Procuradora General de la República Dominicana, Miriam Germán Brito, actuó repentinamente el martes en el caso, aunque solo fue una investigación a la oficina del fiscal sobre la devolución de los pasaportes y los teléfonos celulares de los hombres, según una carta que obtuvo el Herald.

Después de una investigación de The Miami Herald y de la McClatchy Washington Bureau sobre la detención de los hermanos Nalus, la procuradora general de la República Dominicana finalmente preguntó sobre el caso. Esta es la respuesta de la fiscalía.

Después de una investigación de The Miami Herald y del McClatchy Washington Bureau sobre la detención de los hermanos Nalus, la procuradora general de la República Dominicana finalmente preguntó sobre el caso. Esta es la respuesta de la fiscalía.

El miércoles, Peralta se puso en contacto con Lonelson Nalus y le dijo que fuera a su oficina el jueves por la tarde porque el fiscal iba a llevar los pasaportes, las green cards de residencia y los dos teléfonos móviles. Dijo que debían llevarle los celulares a las 11 de la mañana del lunes con los dos celulares que tienen los videos del incidente.

Los engranajes de la justicia giran lentamente en la República Dominicana, que depende en gran medida del turismo y que antes de la pandemia mundial del coronavirus recibió un récord de 604,977 turistas extranjeros solo en los dos primeros meses de 2019.

Pero a diferencia de otros incidentes de estadounidenses retenidos por delitos menores en los que el personal de la embajada de Estados Unidos se involucró, nadie acudió al rescate a pesar de que la ex embajadora de Estados Unidos, Robin Bernstein, había pedido al personal de la embajada que le informara de las detenciones de floridanos.

En una entrevista, Bernstein dijo que nunca se enteró de la situación de los hermanos. Bernstein solo tuvo conocimiento después de leer sobre el tema a principios de este año mientras estaba en su casa en la Florida. Más tarde se puso en contacto con un amigo de los chicos para ofrecer su ayuda.

Aunque el Departamento de Estado dijo que su embajada en Santo Domingo fue informada por primera vez del arresto de Lonelson Nalus el 13 de agosto de 2020, la situación de los hermanos no recibió atención cuando el Secretario de Estado Michael Pompeo la visitó el 16 de agosto para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente dominicano Luis Abinader.

“Me preocupa el debido proceso de los chicos”, dijo Bernstein, que dejó su puesto el pasado enero. “Deberían haber tenido al menos una audiencia”.

La detención del trío en agosto se produjo cuando Estados Unidos estaba bloqueado por las oleadas de muertes causadas por el coronavirus, y la República Dominicana se preparaba para dar la bienvenida a una nueva administración y a nuevos fiscales tras celebrar elecciones presidenciales.

“Lamentablemente, creo que cuando se produjeron las detenciones las cosas estaban en tránsito”, dijo Bernstein.

Dijo que si los jóvenes no pueden conseguir una audiencia en la República Dominicana, entonces Estados Unidos debería solicitar que sean enviados a casa.

“Un año es demasiado tiempo para no tener una audiencia. El hecho de que el fiscal no se haya presentado es motivo incluso de desestimación”, dijo Bernstein.

Escenario tipo rehénes

En su informe sobre derechos humanos de 2020, el Departamento de Estado señaló que las detenciones arbitrarias eran un problema en la República Dominicana.

La causa de los hermanos Nalus ha sido asumida por la James W. Foley Legacy Foundation después de que un amigo de la familia se pusiera en contacto con ellos. La fundación, que lleva el nombre del periodista secuestrado en Siria y posteriormente asesinado, aboga por la liberación de ciudadanos estadounidenses, personas con doble nacionalidad y residentes permanentes secuestrados o detenidos ilegalmente en países extranjeros.

El grupo se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado en relación con los hermanos Nalus y todavía está esperando una decisión, dijo Cynthia Loertscher, su directora de investigación.

“Seguimos preocupados porque los hermanos Nalus fueron acusados de un crimen que no cometieron y hay evidencia que apoya su inocencia”, dijo.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo al Herald y a la McClatchy Washington Bureau que están al tanto de que Lonelson Nalus fue liberado de su detención el 16 de septiembre de 2020, pero que actualmente está sujeto a restricciones de salida en Santo Domingo por cargos de tráfico de drogas. El funcionario no mencionó a los hermanos detenidos con la green card.

“Seguimos en contacto con el señor Nalus y sus representantes”, dijo el funcionario, añadiendo que la embajada está proporcionando “todos los servicios consulares apropiados”.

El Departamento de Estado añadió que en un país extranjero, los ciudadanos estadounidenses están sujetos a las leyes de ese país, incluso si difieren de las de Estados Unidos.

“Los funcionarios consulares proporcionan una lista de abogados locales, pero no pueden proporcionar asesoramiento jurídico ni efectuar la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos. No podemos representar a ciudadanos estadounidenses en tribunales extranjeros”, dijo el funcionario.

Sin embargo, esto contrasta con otro caso ocurrido hace dos años, cuando cinco estadounidenses armados y dos serbios, al menos uno de ellos con green card, fueron detenidos en la vecina Haití con un alijo de rifles automáticos y pistolas, y la embajada estadounidense y el Departamento de Estado intervinieron para ayudar a garantizar su liberación y su regreso a Estados Unidos.

Asimismo, el Departamento de Estado ha manifestado su preocupación por el activista de derechos humanos Paul Rusesabagina, ciudadano belga y residente permanente en Estados Unidos, que afirma haber sido secuestrado en agosto de 2020 por el gobierno ruandés para ser juzgado por cargos de terrorismo. Rusesabagina era gerente de un hotel en Ruanda en 1994 durante el genocidio del país y se le atribuye haber salvado a cientos de personas de la etnia tutsi. Su heroísmo inspiró la película “Hotel Rwanda”.

A principios de este año, la familia de Rusesabagina reconoció que se encontraba entre los familiares de estadounidenses retenidos como rehenes o detenidos injustamente en el extranjero que fueron invitados a una llamada con el Secretario de Estado Anthony Blinken. Durante la llamada, Blinken mencionó la Ley Levinson y “reafirmó que Estados Unidos está comprometido con la búsqueda de la liberación de sus seres queridos”, dijo un portavoz del Departamento de Estado a los periodistas el 2 de febrero.

‘El típico turista estadounidense’

Loertscher, director de la James W. Foley Legacy Foundation, calificó a los hermanos Nalus de “turistas estadounidenses normales” y dijo que la fundación cree que el trío está siendo “detenido ilegal e injustamente”, según los criterios de la Ley Levinson.

Levinson desapareció en Irán en 2007 y se le da por muerto. En virtud de la ley se crearon tres nuevas entidades en el poder ejecutivo, incluido un enviado especial del Departamento de Estado para asuntos relacionados con rehenes. La Ley Levinson dice que aplica a los ciudadanos estadounidenses. Esto incluye a los ciudadanos estadounidenses y a los residentes permanentes legales “con vínculos significativos con Estados Unidos”, que el Departamento de Estado determine que están siendo retenidos “ilegalmente o de forma indebida”.

La detención de los hermanos Nalus parece cumplir varios criterios para la designación de la Ley Levinson. Entre ellos se encuentran la falta de garantías procesales que hacen que la detención sea arbitraria, la violación de las propias leyes del país y la información creíble sobre la inocencia y el apoyo de organizaciones no gubernamentales independientes que abogan en su favor.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la Ley Levinson en relación con los hombres.

Después de casi un año de la saga, los chicos y su padre esperan que la audiencia de esta semana ofrezca la esperanza de un proceso que finalmente los lleve a regresar a casa y a recuperar sus vidas.

“Los chicos no fuman, no apuestan, no beben ron, solo participan en el fútbol, junto con sus empleos y estudios”, dijo Calice, su padre. “Nunca han estado en algo así. Hay gente que no confía en sus hijos. Yo confío en los míos”.

El corresponsal especializado en Seguridad Naciona y la Casa Blanca de la McClatchy Washington Bureau, Michael Wilner, contribuyó a este artículo.