El Supremo italiano pone mañana punto y final al juicio por el Plan Cóndor

El Tribunal Supremo de Italia sentenciará mañana el largo juicio sobre la muerte y desaparición de una veintena de ciudadanos italianos en el Plan Cóndor, el sistema de represión de las dictaduras de América Latina en las décadas de 1970 y 1980.

La Corte de Casación, máximo órgano del sistema judicial italiano, ha convocado una vista a las 10.00 horas (8.00 GMT) en su Aula Magna y la sentencia final se espera a lo largo del día, dependiendo del tiempo que los jueces se tomen para deliberar.

En el proceso permanecen imputados 21 jerarcas y militares de las juntas de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, todos ellos condenados a cadena perpetua en 2019 en el juicio de apelación, aunque todos menos uno están siendo juzgados en contumacia, sin personarse.

El único acusado que reside en Italia es el ex militar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, de 74 años, pues llegó al país europeo tras escapar de la justicia de Uruguay en 2007. En primer grado fue absuelto y condenado a cadena perpetua en segunda instancia.

Hasta hace unos días la lista de imputados ascendía a 24, si bien se redujo al saberse que la condena de apelación a tres ex militares chilenos era ya firme, al no haberla recurrido sus abogados. Son el coronel Rafael Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el brigadier Manuel Vásquez Chauan.

De este modo llegará el punto y final de un juicio que empezó a fraguarse hace más de dos décadas, con la apertura en 1998 de una investigación por parte del fiscal Giancarlo Capaldo a raíz de la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet.

Su objetivo era depurar responsabilidad en la desaparición de una veintena de italo-latinoamericanos, activistas de izquierdas y disidentes, en medio de la represión del Plan Cóndor.

Los investigados llegaron a ser más de 140, muchos de ellos de Argentina, si bien la negativa de ese país a permitir su juicio también en Italia redujo la lista de imputados del juicio en Roma, diezmada a su vez por la muerte de muchos militares, ya ancianos.

La primera sentencia en Roma dictó ocho cadenas perpetuas y diecinueve absoluciones, un veredicto considerado insuficiente por los familiares de las víctimas, que lograron que en Apelación en 2019 veinticuatro imputados recibieran la máxima pena.

Tres años después, el Supremo italiano deberá estudiar el caso de cuatro imputados chilenos, trece uruguayos, un boliviano y tres peruanos.

Los chilenos son Pedro Espinoza, miembro de la policía secreta de Pinochet; el militar Daniel Aguirre Mora, el que fuera funcionario de la Policía de Investigaciones chilena Carlos Luco Astroz y el ex intendente Hernán Ramírez Ramírez, ya fallecido.

El boliviano es el ex ministro del Interior, Luis Arce Gómez, fallecido en marzo de 2020. En el proceso italiano también estaba acusado el ex presidente Luis García Meza Tejada, pero murió en 2018 antes de que el Tribunal italiano dictara sentencia.

Los tres peruanos son el ex presidente Francisco Morales Bermúdez, que en octubre cumplirá cien años; el ex comandante Germán Ruiz Figueroa y el ex militar Martín Martínez Garay.

El grupo más numeroso es el uruguayo: Además de Troccoli, figuran los represores José Ricardo Arab Fernández, José Horacio “Nino” Gavazzo (fallecido), Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Abelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissio y Juan Carlos Blanco. EFE

