“Ortega se quedó en la Guerra Fría”: Gioconda Belli habla del régimen en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una imagen del 30 de abril del 2013. AFP/Getty Images

Al acercarse las elecciones presidenciales de noviembre, el régimen de Daniel Ortega ha hecho claras sus intenciones por permanecer en el poder a como de lugar.

Aterrados ante la posibilidad de perder la presidencia, el gobierno nicaragüense ha encarcelado a los seis principales candidatos de oposición, garantizando que Ortega competirá por el ejecutivo sin un oponente digno. El presidente busca crear unas elecciones de pantomima, creando una imagen democrática para el mundo exterior que solo pueden creerla los más cercanos al gobierno.

Como era de esperarse, la comunidad internacional ha expresado sus preocupaciones ante las conductas autoritarias del gobierno nicaragüense e inclusive el hermano del presidente, Humberto Ortega, ha pedido la liberación de los presos políticos que mantiene el régimen.

A estas voces se suma la de la escritora nicaragüense Gioconda Belli, quien en un ensayo publicado el martes en el New York Times habló del “miedo de perder el poder” que inspira cada acción del régimen en turno.

Las palabras de Belli son aún más importantes, pues además de ser una de las plumas más reconocidas de Centroamérica, su vida se ha entretejido con la historia reciente de su país.

En los primeros años de la revolución Sandinista, cuando la dictadura de la familia Somoza mantenía un control férreo sobre Nicaragua, Belli se unió a las cédulas revolucionarias en busca de un cambio. Parte de estas experiencias quedaron plasmadas en sus memorias, El país bajo mi piel donde habla de sus encuentros con revolucionarios de la época y sus labores por garantizar el triunfo del movimiento Sandinista.

En entrevista con el Nuevo Herald, la escritora recordó el valor que requirió para ser parte del movimiento los años de conflicto:

“Creo que he sido desde joven una persona que se entrenó contra el miedo. El miedo pocas veces se usa bien” dijo Belli. “La juventud no conoce el miedo porque todavía no cree en la muerte. Yo creo que tengo un espíritu joven o que mi aprendizaje ha dado fruto porque el miedo no me hace sufrir mucho”.

El ascenso al poder

En su momento, el triunfo Sandinista se agregó al de la revolución cubana como testimonio de las fuerzas progresivas en América Latina que lograban derrotar la tiranía. Fue uno de los escenarios tardíos de la Guerra Fría que daba un último aire de esperanza al comunismo del siglo pasado.

Pero, así como le ocurrió a la Habana, Managua estaba por descubrir los peligros del poder. Y en este caso, los riesgos tuvieron nombre y apellido: Daniel Ortega.

El actual mandatario, así como Belli, fue parte de las fuerzas Sandinistas que pelearon por derrocar la dictadura Somocista. Al caer el gobierno, se había posicionado como uno de los principales jefes del movimiento y al institucionalizar la victoria, aprovechó la situación para obtener la presidencia del país.

En su momento, Belli recuerda que la decisión de otorgarle a Ortega la presidencia parecía ser la más intuitiva entre los líderes de la revolución. Después de todo, el poder formal era uno de los lugares donde menos cambios podían lograrse:

“Eran un grupo de nueve y entre ellos eligieron el más apocado y que pensaron no les amenazaría” comentó la escritora. “Según ellos, le dieron el trabajo que los otros no querían, el de manejar el gobierno. Los otros querían estar en trabajos que aseguraran las transformaciones que se habían propuesto: economía, reforma agraria, el ejército. Irónico, pero así fue”.

Ortega se volvería presidente de Nicaragua en 1984 tras haber sido cabeza del gobierno Sandinista. En sus primeros años, la comunidad internacional fue incapaz de reconocer el riesgo que Ortega presentaría a la democracia nicaragüense varias décadas después. En parte se debe a que el Frente Sandinista, contra las expectativas de muchos, valoró la democracia sobre la autoridad del partido cuando en 1990 pierden la presidencia contra Violeta Chamorro y entregan el poder para volverse una fuerza democrática de oposición.

Ortega se quebranta

Pero para los que observaron la derrota de Ortega de cerca, era evidente que el exmandatario había sufrido un grave cambio. En su ensayo en el New York Times, Belli menciona que perder ante Chamorro “dejó una cicatriz en la psique de Ortega” y “regresar al poder se volvió su única ambición”.

Una ambición que lo corrompería por décadas, hasta que en 2007 Ortega triunfa en las elecciones presidenciales, volviendo a su tan ansiado poder ejecutivo. De ahí, cambiaría la constitución del país para permanecer en el poder por otros tres periodos consecutivos, mientras elevaba a su esposa, Rosario Murillo, a la vicepresidencia de Nicaragua.

Poco a poco, Ortega se volvió en un autócrata como los que trató de quitar con la revolución sandinista. Si aún faltaba evidencia del proyecto autoritario que Ortega había formado en la presidencia, ésta llegó en 2018 cuando manifestantes tomaron las calles para expresar su desacuerdo con una reforma que buscaba reducir el valor de las pensiones. Al ver las calles plagadas por opositores, Ortega hace lo que todo dictador y responde con la fuerza asesinando a más de 300 personas.

“La rebelión popular de 2018 rompió el espejismo que ellos habían creado de que tenían todo bajo control y que el pueblo estaba contento y los amaba” comentó Belli. “No han podido procesar de manera madura que la excesiva concentración de poder y el absolutismo habían creado mucha frustración entre la gente. Y además, manejaron muy mal esa primera protesta, con demasiada violencia, y cuando empezaron a matar estudiantes, la gente no lo soportó y se alzó”.

Belli agregó que el presidente ha tratado de pintar las protestas como un intento de “golpe de estado”.

La realidad, por supuesto, es que su poder se mantiene sobre pilares de violencia y represión.

“Hay un elemento demencial en todo esto, incomprensible desde el punto de vista racional, porque no es racional” dijo la poeta. “Lo que vemos es un espíritu de venganza exacerbado por el miedo atroz a perder las elecciones. Nada sino el miedo a que el pueblo de nuevo los rechace les ha hecho actuar con el desenfreno que estamos viendo con pasmo”.

A esto se le agrega el deterioro físico del presidente que se ha vuelto evidente en fechas recientes.

“Ortega se ve cada vez más disperso cuando habla. Desaparece por meses. Algo no está funcionando” comentó la Belli.

En parte, el conflicto puede explicarse por los vicios adquiridos durante sus años de guerrillero; tiempo en el cual el mundo estaba divido entre potencias mundiales y existía una lucha por la existencia ideológica de dos proyectos antagónicos.

“Ortega se quedó en la Guerra Fría. Fue su época de gloria” agregó la escritora. “Estos nuevos desafíos a la comunidad internacional y su discurso antimperialista (que es anacrónico en el caso de Nicaragua porque hasta 2018 Ortega se llevaba muy bien con EEUU) le devuelven un sentido de importancia”.

Sobre todo, es inevitable pensar en la comparación entre la misma Belli y el autócrata que ahora gobierna sobre Nicaragua. Ambos surgen del mismo conflicto, pero terminan con vidas completamente opuestas una de la otra.

“Se dice que el poder absoluto corrompe absolutamente. El único poder que yo tengo es mi escritura. Debo decir que no deseo ningún otro. Ortega, en cambio, sólo tiene un poder que, en términos históricos, será efímero”.