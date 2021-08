Haitianos esperan que los esfuerzos tras el sismo no repitan errores anteriores

Magalie Dresse voló el lunes a la devastada localidad de Les Cayes desde la capital, Puerto Príncipe, para enfrentarse a tragedias demasiado familiares para ella y para innumerables haitianos.

La emprendedora sufrió daños en su negocio en el terremoto de 2010 que devastó la capital. El terremoto del sábado, igualmente potente, mató a dos primos y derrumbó la casa familiar de 100 años en la península del suroeste del país, donde la mujer veraneaba regularmente. Ante la escasez de recursos médicos, estaba evacuando a un tío anciano.

Mientras esperaba en el aeropuerto, Dresse —propietaria de Caribbean Craft, un fabricante de productos de arte y artesanía— reflexionaba sobre la serie de desastres naturales y otras calamidades que han azotado al país, y su desconfianza hacia la atención y la ayuda internacionales que rara vez provocan un cambio duradero.

Una niña es confortada por su madre mientras las enfermeras le atienden una lesión en un pie el lunes en el hospital de Les Cayes.

Tras el terremoto de 2010, cuando varias ONG y otros gobiernos prometieron miles de millones de dólares en asistencia, la Fundación Clinton la promovió como ejemplo de empresaria que creaba puestos de trabajo y empleaba a otras mujeres. Pero una década más tarde, el negocio de Dresse tiene problemas. En un momento dado, el gobierno haitiano confiscó parte de su terreno para hacer un parque, impidiéndole ampliar el negocio. En 2019, el negocio fue incendiado durante las protestas antigubernamentales.

“No necesitamos visibilidad. Necesitamos estrategia, necesitamos planes y necesitamos compromiso”, dijo. “Descubrí que demasiadas veces a Caribbean Craft, mi empresa y yo misma, hemos nos han usado. Pero al final, ¿ha cambiado realmente la vida de los artesanos?”

En los días posteriores al terremoto, muchos grupos humanitarios que quieren proporcionar ayuda inmediata y a largo plazo tienen la misma mentalidad: esta vez tiene que ser diferente.

“La recuperación es un proceso largo”, dijo Nadesha Mijoba, de la Haitian Health Foundation. “Lo triste es que toda esta ayuda llega inmediatamente y luego se convierte en una ciudad fantasma. Pero todavía hay mucho sufrimiento”.

Una mujer herida durante el terremoto habla con el capellán del hospital mientras espera que le hagan una radiografía de sus heridas en el Centre de Sante Lumiere, un hospital de Les Cayes, Haití, el 16 de agosto de 2021. Muchas personas heridas durante el terremoto del 14 de agosto están siendo llevadas al aeropuerto para que los guardacostas estadounidenses puedan trasladarlas a Puerto Príncipe. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Movimiento de ayuda

Al recordar la mala gestión de la ayuda que llegó tras el terremoto de 2010 y el huracán Matthew en 2016, muchos en el sector humanitario dicen estar empeñados en mejorar la coordinación a través de organizaciones no gubernamentales para satisfacer las necesidades tras el terremoto, que ha dejado al menos 1,419 fallecidos, unos 7,000 heridos ayudar a una reconstrucción verdadera del país.

Mientras tanto, el primer ministro Ariel Henry emitió un edicto para canalizar la ayuda extranjera a través de la Oficina de Protección Civil, haciendo que el gobierno esté a cargo de las donaciones.

Pero incluso esa operación enfrenta obstáculos. El clima tropical y la inestabilidad política ya están complicando los esfuerzos para hacer llegar los suministros médicos, los médicos, los alimentos y albergues temporales heridos y a las más de 37,000 familias que perdieron sus viviendas en el desastre. Los trabajadores humanitarios en Haití dicen que ha sido necesario centrarse en mantenerse organizados desde el principio, pero los suministros y la atención médica que tanto se necesitan no están llegando a las ciudades del sur de la península con la suficiente rapidez.

Y un informe publicado el lunes por la National Human Rights Defense Network afirma que el gobierno tiene dificultades para organizar la asistencia a las víctimas.

“Están completamente solos”, dice el informe. “Algunos ya están empezando a hacer esfuerzos personales para encontrar tiendas de campaña para resguardarse de los elementos y satisfacer sus necesidades diarias. Los hospitales y centros de salud están muy escasos de recursos humanos y materiales y los heridos esperan desesperadamente la atención que merecen”.

Un herido es colocado en una furgoneta en el Hospital Centre de Sante Lumiere en Les Cayes, Haiti, el 16 de agosto de 2021. De ahí lo llevaron al aeropuerto para que lso guardacostas de Estados Unidos lo aerotransportara a Puerto Príncipe. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Lo que salió mal antes

En los meses posteriores al terremoto del 12 de enero de 2010 se prometieron miles de millones de dólares para la recuperación de Haití. Once años después, con otra catástrofe a la que hacer frente, el país no se ha recuperado del terremoto de 2010: miles desplazados siguen viviendo en campamentos, un hospital general previsto en Puerto Príncipe sigue sin terminarse y la economía del país está en ruinas.

¿Por qué? A lo largo de los años, los expertos han señalado varias causas. Algunos dicen que el gobierno no debió haber permitido que las organizaciones no gubernamentales establecieran sus propias prioridades y llevaran a cabo proyectos sin una mayor coordinación. Sin comunicación entre los distintos sectores, era difícil hacer llegar los recursos adecuados a las personas que más los necesitaban a largo plazo.

Cuando un consorcio de gobiernos internacionales y donantes privados se comprometió a aportar $13,300 millones para la recuperación de Haití, algunos proyectos se completaron, mientras que otros estuvieron plagados de problemas de supervisión y fueron criticados por ignorar las necesidades prácticas e inmediatas de los haitianos.

Se necesitaron más de nueve meses y un regateo con el Banco Mundial para financiar la retirada de escombros en Puerto Príncipe. Una auditoría gubernamental denunció la malversación de miles de millones destinados a proyectos de rehabilitación de carreteras.

A largo plazo, algunos donantes internacionales se negaron a invertir en pequeñas y medianas empresas que habrían creado puestos de trabajo y contribuido a la economía.

El enviado especial de la ONU para Haití y ex presidente Bill Clinton habla con el entonces presidente de Haití René Préval, a la derecha, tras su llegada a Puerto Príncipe, el 5 de febrero de 2010. Clinton amplió su papel en la ONU como jefe de los esfuerzos de ayuda y reconstrucción. Javier Galeano AP

Algunas inversiones económicas no dieron resultado. Un parque industrial al norte de Puerto Príncipe promovido por el ex presidente Bill Clinton, una figura clave en el esfuerzo de recuperación, no fue el catalizador económico que prometió, proporcionando muchos menos puestos de trabajo de los previstos inicialmente. En una entrevista concedida al Miami Herald a principios de 2020, Clinton defendió su trabajo en Haití, afirmando que personas ajenas a la empresa y políticos se aprovecharon de la situación y que la falta de un sistema formal de titulación de tierras obstaculizó algunos de los esfuerzos de reconstrucción.

En la devastación posterior al huracán Matthew en 2016, los problemas de Haití para distribuir suministros provocaron brotes de violencia. PATRICK FARRELL pfarrell@miamiherald.com

Después de que el huracán Matthew azotara la isla en 2016 y arrasara los cultivos agrícolas del sur, surgió otro problema: La distribución justa y ordenada de la ayuda. La distribución desigual de los suministros tras Matthew provocó brotes de violencia.

Mijoba, destaca en Jeremie y vio de primera mano parte del caos inmediato que siguió al terremoto del sábado, dijo que las organizaciones que ya están en la comunidad pueden ayudar a que la ayuda externa llegue a los necesitados.

“Estos grupos pueden facilitar el acceso a la comunidad para evitar más destrucción, para evitar más pánico, para evitar que la gente golpee a otros para llenar una bolsa de arroz”, dijo.

Coordinar la ayuda

Para los trabajadores destacados en Haití, como Mijoba y Akim Kikonda, de Catholic Relief Services, estar en múltiples llamadas de planificación con otras organizaciones desde el sábado es un comienzo alentador y una marcada diferencia con respecto a las respuestas anteriores a las catástrofe debido a la mayor comunicación.

“Estar en las llamadas organizadas por las Naciones Unidas con las organizaciones humanitarias para asegurarnos de que nos coordinamos, eso sería, para mí, el cambio más grande y tangible con respecto a lo que ocurrió en 2010”, dijo Kikonda.

Sin embargo, las consecuencias inmediatas han hecho que los hospitales estén desbordados y que algunas ciudades necesiten urgentemente agua potable. Muchos han dormido a la intemperie, temerosos de volver a sus casas, mientras la depresión tropical Grace se acercaba a la península. En Les Cayes, los suministros médicos básicos escaseaban el lunes. Hay escasez de médicos y las carreteras afectadas divididas dificultan los viajes seguros.

La logística es un reto. Varios grupos están compartiendo una barcaza para llevar personas y suministros desde Puerto Príncipe a la península, una estrategia para evitar cualquier riesgo de viajar a través de la zona controlada por las pandillas entre la capital y las ciudades más afectadas por el terremoto. Aunque los líderes de las pandillas han accedido a permitir el paso seguro de los vehículos humanitarios y algunas organizaciones ya han usado la carretera, algunos grupos prefieren usar la barcaza.

Líderes comunitarios haitianoamericanos del sur de la Florida planeaban reunirse el lunes por la noche para coordinar los esfuerzos y determinar un plan de envío de ayuda. Gepsie Metellus, directora ejecutiva de la organización haitianoamericana del sur de la Florida Sant La, dijo que es escéptica respecto al edicto de Henry debido a la inestabilidad política en el país. Sin embargo, en un momento de crisis, grupos como el suyo tendrán que trabajar a través de los canales oficiales y esperar que el gobierno sea un facilitador bueno y confiable.

“Ahora son ellos los que están sobre el terreno”, dijo. “Han querido liderar el país. Aquí tienen la oportunidad de liderar”.

Pasada la crisis inicial, los propietarios haitianos buscarán inversiones inteligentes y a largo plazo —y menos obstáculos burocráticos— que puedan curar las cicatrices económicas.

“Quiero reconstruir”, dijo Roger Martin Augustin, propietario de un hotel y un supermercado en Camp-Perrin. Augustin perdió a dos empleados cuando su supermercado se derrumbó junto con partes del hotel y las dependencias de los empleados. Calcula que sus pérdidas ascienden a millones de dólares.

“Aquí no tenemos ayuda”, dijo.

Joey Flechas reportó desde Miami.