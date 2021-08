Renuncia canciller de Pedro Castillo tras acusar a la marina de iniciar el terrorismo en Perú

Héctor Béjar, ex canciller del Perú y con estrechas relaciones desde hace 60 años con la Cuba comunista. Foto: Andina

Desde que Pedro Castillo asumió el poder en el Perú, su gobierno ha batallado con una larga serie de complicaciones. Primero, surgieron críticas contra su primer ministro Guido Bellido por sus opiniones sobre el grupo terrorista Sendero Luminoso. Poco después destacó la demora en asignar ministros de economía y justicia para su gabinete. Ahora, el golpe más reciente viene del ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras 19 días de controversia, el canciller Héctor Béjar ha renunciado a su puesto envuelto en críticas sobre sus opiniones políticas. Previo a su llegada al puesto, el funcionario destacó como sociólogo y formó parte de la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional peruano por lo cual fue arrestado entre 1966 y 1970 como comentó El País.

Los problemas iniciaron el domingo pasado, cuando el programa Panorama difundió un artículo donde el canciller vincula el origen del Sendero Luminoso con el gobierno estadounidense.

“Estoy convencido, aunque no puedo demostrarlo, que Sendero Luminoso ha sido en gran parte, producto de los servicios de la CIA y la inteligencia norteamericana, no puedo demostrarlo, pero estoy convencido de eso”, leen los comentarios del ex canciller.

Además, varios medios locales destacaron otras declaraciones de Béjar en videos del 2020 donde asegura que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, eso se puede demostrar históricamente, han sido entrenados para eso por la CIA”.

Este lunes, la Marina peruana respondió a las acusaciones del ex canciller en un comunicado oficial donde el organismo se declara en contra de comentarios “que pretenden distorsionar la historia de la pacificación nacional, reafirmándose en el cumplimiento de su misión constitucional, de continuar la lucha contra el terrorismo, dentro del marco legal vigente”.

Acto seguido, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió su propio comunicado, acusando a los medios de prensa nacionales de participar en una “campaña sistemática de editar declaraciones antiguas”, agregando que el Canciller “responderá en detalle y en el ámbito constitucional, todas las interrogantes, cuestionarios y observaciones en el marco de la interpelación establecida por el Congreso de la República”.

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.https://t.co/HdeJ6d5d4r — Cancillería Perú (@CancilleriaPeru) August 17, 2021

Pero las críticas en su contra llegaron a superar sus deseos iniciales de permanecer en el puesto. Como Béjar indicó en una entrevista a la agencia cubana Prensa Latina, la única que ha otorgado después de dejar el cargo, su renuncia fue solicitada por el primer ministro Bellido. Originalmente, el funcionario tenía planeado hablar ante el poder legislativo, pero comenta que los representantes “han pedido mi renuncia antes para evitar que yo hable ante el Congreso, ha sido una forma de censurarme”.

Previo a su partida, el congreso peruano planeaba pasar una moción de censura contra Béjar por sus ataques a la Marina nacional, como indicó El Comercio. Por su parte, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del autócrata Alberto Fujimori, usó sus redes sociales para criticar los comentarios del ex canciller el día anterior a su dimisión.

“Las declaraciones del canciller Béjar contra la Marina y la intervención a la Dincote son en la práctica un disparo al corazón de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales” lee el tuit de Keiko. “No basta con condenarlas. Nuestros soldados y policías que dieron la vida por nosotros hoy nos necesitan”.

Las declaraciones del canciller Béjar contra la Marina y la intervención a la Dincote son en la práctica un disparo al corazón de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales. No basta con condenarlas. Nuestros soldados y policías que dieron la vida por nosotros hoy nos necesitan. (1/3) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 17, 2021

Después de las controversias de los últimos días, Béjar aprovechó la entrevista con Prensa Latina para reiterar sus críticas a la Marina y agregar comentarios sobre fuerzas opositoras en el Perú.

“Hay un grupo en la Marina y en la ultraderecha peruana, que quiere evitar a toda costa que el Perú tenga o vuelva a tener una política exterior independiente, soberana, ese es el verdadero motivo; yo represento para ellos ese peligro”, comentó el ex canciller al medio cubano.

Dentro de la izquierda peruana que ahora gobierna el Perú también han surgido voces en solidaridad con el ex ministro, como la del fundador de Perú Libre y Gobernador Regional de Junín, Vladimir Cerrón.

“Un canciller de la talla de Héctor Béjar será difícil de encontrar para nuestro país, nunca lo tuvimos, nunca lo tendremos” dijo Cerrón en Twitter.

Un canciller de la talla de #HectorBejar será difícil de encontrar para nuestro país, nunca lo tuvimos, nunca lo tendremos. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) August 18, 2021

El presidente Castillo y el Primer Ministro Bellido no han hecho declaraciones al momento de redacción, pero el mismo Béjar usó su página de Facebook para hacer un comentario corto y sencillo.

“Vuelvo a ser libre!!!” lee su publicación como comentó también AP.