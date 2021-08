Ciego de un ojo y en silla de ruedas, el Padrino del narcotráfico en México dice ser inocente

Miguel Angel Félix Gallardo, conocido como el “Padrino” del narcotráfico en México, en una foto de 1982. / Archivo de MCT

La figura de Miguel Ángel Felix Gallardo se ha rodeado de aires míticos y huraños. Durante los 80s, unificó a las organizaciones delictivas mexicanas para crear el Cártel de Guadalajara, controlando el mercado de drogas y su flujo a los Estados Unidos. Por años, revolucionó el narcotráfico latinoamericano hasta que en 1989 fue detenido por el asesinato de Enrique González Camarena “El Kiki”, agente de la DEA que logró infiltrarse en su organización.

Por más de 30 años, Félix Gallardo ha mantenido un silencio férreo desde su celda en la prisión de Puente Grande, otorgando escasas entrevistas a periodistas selectos. Ahora, el silencio que caracteriza al así llamado Jefe de jefes, ha sido quebrantado en una entrevista para la cadena estadounidense Telemundo publicada este miércoles.

Desde una celda en Guadalajara, la corresponsal Issa Osorio discutió con el que un día fue el hombre más buscado en todo México. En el cuadro del video se aprecia una copia de la Odisea entre Félix Gallardo y la corresponsal: único libro en la habitación. Inevitable es la comparación entre el capo y el mismo Odiseo, recluido por varios años junto a la ninfa Calipso en su retorno de Troya.

Pero si el héroe griego eventualmente llega a su amada Ítaca, Félix Gallardo ha pasado una reclusión eterna que ha destrozado al narco más poderoso de su momento. A 32 años de su captura, el Jefe de jefes está ciego del ojo derecho, necesita de una silla de ruedas para transportarse y la sordera comienza a hacer sus estragos.

“Mi salud es pésima” dijo Félix Gallardo. “Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos”.

Débil y envejecido, es difícil reconocer al capo que forjó un imperio a finales del siglo pasado.

Ni asesino, ni narcotraficante

Tras 32 años sin dar entrevistas televisivas, Félix Gallardo se mantuvo firme negando toda complicidad que podría vincularlo con el narcotráfico.

En el auge del Cártel de Guadalajara, el Jefe de jefes trabajó con los prominentes narcotraficantes Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto” y Rafael Caro Quintero, quien fue liberado de prisión en 2013. Pero si ambos capos fueron acusados de colaborar con Félix Gallardo, el capo negó haber interactuado con ellos.

“No los conozco. En la calle no nos conocimos” declaró Félix Gallardo.

También negó conocer al famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín y figura principal del narcotráfico colombiano. “A esa persona ni lo conocí”, declaró Félix Gallardo a pesar de que su organización cooperó con el famoso colombiano para el tráfico de cocaína a los Estados Unidos.

Sus declaraciones fueron aún más lejos, negando toda participación en el narcotráfico. Quien fue el famoso “zar de la cocaína” rechazó rotundamente su título.

“No existe zar. No existió eso. Nunca existió cárteles en Guadalajara. Quién sabe ahora” declaró el Jefe de jefes.

En su lugar, aseguró dedicarse “a la agricultura y a la ganadería desde chico”, agregando que llegó a poseer “unas farmacias y dos viejos hoteles”.

Sobre todo, trató de desmentir su relación con el asesinato de “Kiki” Camaerna, quien en 1984 se infiltró en el Cártel de Guadalajara y descubrió el enorme rancho El Búfalo, donde Caro Quintero producía una parte considerable de la marihuana traficada a los Estados Unidos. Cuando los jefes del cártel se percataron de las acciones de Camarena, le respondieron con una brutalidad criminal. En 1985, el agente fue asesinado tras ser secuestrado afuera del consulado estadounidense en Guadalajara.

En 1989, por orden del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, Félix Gallardo cayó preso después de que las autoridades entraran en su mansión de Guadalajara.

“Fui golpeado, sacado en menos de un minuto y quebrado cuatro costillas” recordó el antiguo líder del Cártel de Guadalajara. “Pregunté el motivo y lo único que recibí fue más tortura”, detallando golpes, bolsas de plástico para sofocarlo, y el terrible “tehuacanazo” donde se introduce agua mineral a presión en la nariz de la víctima.

Pero hablando del caso Camarena, por el cual sigue siendo acusado, el Jefe de jefes negó todas las acusaciones.

“Es un tema muy lamentable” dijo Félix Gallardo. “Este señor Camarena… quienes fueron, quienes hayan sido, hay autores materiales e intelectuales presos, que han pagado su vida en la prisión y que les ha ido muy mal. Ignoro el por qué se me relaciona, porque ese señor yo no lo conocí. Le vuelvo a repetir, yo no soy una persona de armas. Lamento mucho porque sé que era un buen hombre”.

Sin interés en la amnistía

Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una medida de amnistía general con la cual todos los presos mayores de 75 años que no hayan cometido algún delito grave podrían salir de prisión.

Si bien con sus 76 años y larga lista de padecimientos, Félix Gallardo podría beneficiarse del perdón oficial, optó por aplaudir las labores de López Obrador en lugar de obtener su libertad

“No estoy buscando eso” dijo el Jefe de jefes hablando de la amnistía. “Sé que el señor presidente es un hombre de buena voluntad que está combatiendo la desigualdad social. Está dando pensiones. Está dando muchas cosas y yo no le quitaría su tiempo. Yo soy un cadáver el cual no aspira más de a ser enterrado en la raíz de un árbol. No le estoy pidiendo nada al señor”.

En sus declaraciones se escucha un gran respeto y admiración por el mandatario, agregando que “esto de la bacteria [referente al COVID-19] bajó mucho el poder adquisitivo de los mexicanos, pero este hombre [el presidente López Obrador] es de buena voluntad y ojalá, Dios le ayude”.