‘No existimos’. En las aldeas aisladas de Haití se teme que la ayuda nunca llegue

Desde Chardonnieres y Port-à-Pimentt, en la costa meridional, hasta Marceline, en la periferia occidental de Les Cayes, los lugares remotos de Haití se han visto muy afectados por el temblor de magnitud 7.2 del fin de semana y muchos se sienten como si hubieran sido olvidados.

“La gente está sufriendo”, dice Edy Jean, de 49 años. “Aunque veas a la gente aquí, lo único que hay es su piel.

“Ya no hay vida”, añadió. “Todavía hay gente atrapada en los bosques y bajo los escombros y no pueden sacarlos. No pueden decir la cantidad de vidas que se han perdido”.

Cinco días después del terremoto, la cifra de muertos asciende a más de 2,100, mientras que el número de lesionados supera los 12,000. Se calcula que 684,000 personas necesitan algún tipo de asistencia humanitaria.

El primer ministro Ariel Henry dijo el miércoles ya tarde en un discurso a la nación que los equipos haitianos y extranjeros siguen tratando de llegar a las personas atrapadas bajo los escombros.

Haciendo un llamamiento a la solidaridad haitiana, dijo: “Lo más urgente para nosotros es proporcionar a los haitianos refugio temporal, agua, alimentos y atención médica”.

Estados Unidos y organizaciones humanitarias también estaban trabajando para intensificar la respuesta, pero en las pequeñas comunidades del sur afectadas por el terremoto, pocos creen que el gobierno vaya a responder a sus necesidades, incluso mientras mendigan tiendas de campaña y lonas para escapar de la lluvia que seguía cayendo el jueves por la mañana tras otra fuerte réplica.

Esa realidad, para muchos vecinos en Marceline, ha dado paso a una sensación de derrota.

En las afueras de Les Cayes, Marceline está junto a la Ruta Nacional 7, una carretera de dos carriles recientemente pavimentada que conecta Les Cayes, en el sur, con Grand’Anse, la otra región afectada.

A lo largo de un tramo de tres kilómetros, los montones de rocas y trozos de cemento que se acumulan en los patios donde antes estaban las casas, las iglesias y los negocios son un panorama de destrucción generalizado.

“Las cosas no son fáciles para nosotros aquí”, dijo Yvrose Louis-Jeune, de 42 años, cuya casa fue arrasada junto con la de varias otras familias en Marceline.

“Plantas unos plátanos y antes que puedas recogerlos alguien se los roba. Plantamos plátanos, plantamos boniatos, plantamos frijoles, pero cada vez que están listos para cosechar, ocurre un desastre”.

Los vecinos dicen que se sienten derrotados.

Al final de la calle se ve más destrucción. Un montón de escombros era un templo vudú que era de Yolene Vital, una conocida sacerdotisa de vudú. La casa se derrumbó y las sepultó a ella y a otras personas que participaban en un ritual de danza que había durado hasta bien entrada la noche antes del terremoto de la madrugada. Se retiraron dos cadáveres, entre ellos el de Vital, pero al menos otras 24 personas siguen atrapadas en las ruinas, según los vecinos.

“La vida era dura antes. Ahora es peor”, dice Jean-Privillo Lampy, de 49 años, sentado en el arcén de la carretera con dos amigos, uno de ellos con un pie herido, con una mancha de sangre que se filtra a través del vendaje, al lado de la casa. “Cada vez que oyes que viene mal tiempo no estás tranquilo. Las iglesias, las escuelas donde eran refugios están destruidas”.

Pero hay señales de resiliencia. En una de las casas derrumbadas, Isaac Cadet, de 6 años, jugaba frente a una vivienda que le había caído encima durante el terremoto. Estuvo atrapado cinco horas hasta que su familia lo rescató.

Sin embargo, muchos habitantes de los pueblos aislados dicen que es como si los hubieran olvidado.

“Aquí no se acuerdan de nosotros”, dice Loudie Jean-Baptiste, de 48 años. “No existimos”.

En Marceline, Haití, el 18 de agosto de 2021, Franck Morin está junto a lo que queda de su casa, que se deslizó por la ladera de la colina, matando a cinco miembros de su familia. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

En lo que era la iglesia católica Santa Inés, un par de zapatillas azules de una de las dos feligresas fallecidas mientras limpiaban la iglesia permanecen intactas junto al trapeador que fue a buscar cuando el suelo empezó a temblar.

“Destrucción total”, dice el padre Jean Edy Desravines. Está más preocupado por la comunidad que por la pérdida de la iglesia, la rectoría y la escuela; teme que la tragedia más reciente hunda más en la pobreza a una población ya en problemas.