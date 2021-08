‘Estoy durmiendo en la calle’. La vida en una aldea de pescadores de Haití afectada por el terremoto

Una niña transporta agua en Corail, Haití. jiglesias@elnuevoherald.com

No hay hospital, dispensario, agua potable ni purificador de cloro. En este remoto rincón del sur de Haití, en un caserío lleno de palmeras colgantes, caminos rocosos y arena blanca, un empobrecido pueblo de pescadores está solo.

Las estructuras —casas, iglesias, escuelas— que no fueron arrasadas por el mortífero terremoto de 7.2 grados de magnitud que sacudió la zona occidental del sur de Haití apenas se mantienen en pie. Las grietas atraviesan el concreto de los edificios antes erguidos, serpenteando a lo largo de sus costados como piezas de un rompecabezas mal encajadas.

Los habitantes de Boucan Noël ya estaban luchando por recuperarse del huracán Matthew de 2016, que azotó el caserío frente al mar con vientos y olas feroces antes que el suelo cediera el 14 de agosto.

Ahora tienen que valerse por sí mismos en medio de las ruinas porque dependen del agua salobre y contaminada del cercano río Lacombe para beber y bañarse, duermen sobre el pavimento a lo largo de una calle principal sembrada de bloques de cemento caídos, y se preguntan si la próxima réplica o el próximo aguacero torrencial será el que finalmente derribe lo poco que queda.

Cinco días después del terremoto, ningún funcionario extranjero había ido a inspeccionar los daños ni a ofrecer ayuda. Los heridos fueron trasladados por mar a la cercana Corail. Más de una semana después, mientras se distribuía la asistencia en la zona del sismo, los habitantes decían que no había agua potable, alimentos, ni asistencia en esta comunidad de 5,000 habitantes, donde más de 100 casas han quedado dañadas o destruidas.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Estoy durmiendo en la calle. Me siento muy sucio”, dijo Nevil Dauphin, de 43 años, cuya casa ya había sido destruida por Matthew. “Todo está en mi contra”.

Un hombre muestra el agua salobre que usa la aldea. No hay agua potable, así que usan esa para todas sus necesidades., en Boucan, Haití Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Desde “el acontecimiento”, que es como los haitianos se refieren al terremoto del 14 de agosto, el río Lacombe ha perdido caudal y tiene el agua sucia.

Mientras que algunos residentes de la vecina Corail, una comunidad más grande, tienen miedo de beber el agua por temor a que esté contaminada, los habitantes de Boucan Noël dicen que no tienen otra opción.

El consumo de agua no tratada en la zona ha provocado preocupación por las enfermedades, como el cólera, contra el que Haití ha estado luchando desde que las fuerzas de paz nepalesas lo llevaron a la isla 10 meses después del último gran terremoto, el 12 de enero de 2010.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“Estamos acostumbrados. Simplemente lo aceptamos”, dijo Dauphin, ahuecando sus manos dentro de un cubo rojo para mostrar la suciedad en el agua.

Reconociendo los riesgos de usar el agua, añadió: “No sé qué bacterias tengo en mi cuerpo”.

La muerte y las lonas de la USAID de hace cinco años

La cifra oficial de muertos por el terremoto asciende a más de 2,200, y otras 334 personas siguen desaparecidas, mientras que más de 12,200 resultaron lesionadas. Milagrosamente, el pueblo de pescadores, 105 millas al oeste de Puerto Príncipe, en las afueras de la ciudad de Corail, en el distrito de Jérémie, en la región de Grand’Anse, devastada por el terremoto, solo registró seis muertos y cinco heridos, dijo Ancelot Fremont, miembro de la administración local.

Sigue siendo una muerte de más, dicen los vecinos, que han sacado lonas de hace cinco años donadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para hacer su propio refugio temporal.

“No estamos bien”, dijo Mertilia Zamor, de 65 años, de pie frente a su casa, que está cubierta con lonas de la USAID para las paredes. “Nos han olvidado. No tenemos nada. Pedimos ayuda”.

A pesar de la devastación, la aldea de pescadores palpita de vida. Los niños juegan al fútbol en un campo hecho de arena de playa en lugar de césped. Las niñas ríen con muñecos bebé mientras los carpinteros construyen su próxima canoa.

Cerca del centro de la Grand Rue, o calle principal, los niños ríen dentro de una cabaña de madera cubierta de lona que sirve de cine improvisado durante el día y de dormitorio por la noche.

A pocos metros, una tienda de campaña de gran tamaño, levantada en medio de la calle de cemento, también da muestras de vida mientras un bebé juega en una bañera, las mujeres se reúnen para intercambiar historias y los niños corren arriba y abajo persiguiéndose.

“Nunca pensé que necesitaría una tienda de campaña como esta”, dice Lionel Fremont, que lleva una camiseta de la Oficina de Protección Civil.

Unos niños juegan cerca de un campo de fútbol en Corail, Haití Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Fremont, el representante de preparación para desastres, dijo que unas 30 personas duermen en la tienda por la noche. Pero él no es una de ellas, dijo, de pie bajo una cubierta de gran tamaño similar a una sombrilla de playa, hecha de plástico negro con varias sillas de plástico blanco.

“Hay gente que duerme en sillas”, explicando que él es uno de ellos. “Todas las sillas que se ven en las calles son sillas para que la gente duerma”.

Desde el terremoto, Haití ha sufrido 378 réplicas en 10 días, según la publicación dominicana Diario Libre. Los datos fueron recolectados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una de las réplicas fue de magnitud 6.0

La gente está tan traumatizada por los temblores que sale a la calle, incluso desde el interior de las tiendas, dijo Fremont. Este último desastre, dijo, es mucho peor que Matthew.

“Es cierto que Matthew causó muchos daños”, dijo Lionel Fremont. “Pero esto de aquí, destruyó casas”.

Terrible desastre

El alcance de la destrucción en Boucan Noël en un país pobre subraya la dificultad a la que se han enfrentado los funcionarios haitianos e internacionales al intentar evaluar el verdadero impacto del desastre. También muestra los desafíos que se avecinan cuando Haití comienza a pensar en la reconstrucción.

El carácter generalizado de la catástrofe ha hecho que todo, desde la atención médica hasta la entrega de asistencia, sea aún más difícil, como demuestra la lentitud de la respuesta del gobierno.

En las primeras horas después del terremoto, las autoridades informaron que los fallecidos eran 29. Luego se elevó a 173. El lunes se situó en 2,207 después que 24 personas, atrapadas durante una semana en Pic Macaya, fueron hallads con vida. Los equipos siguieron excavando entre los escombros en busca de vida, y de cuerpos.

“En las primeras 24 horas, el terremoto fue muy fuerte, pero no se percibió realmente la magnitud ni el impacto”, ddijo Achim Steiner, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Miami Herald, tras visitar Les Cayes la semana pasada con la subsecretaria general de la ONU, Amina Mohammed. “Habían fallecido 200 o 300 personas”.

Voluntarios de Corail, Haití, se acercan a un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos con un herido para evacuarlo a Puerto Príncipe para recibir tratamiento médico. El pequeño hospital de esta aldea simplemente no estaba equipado para atender ciertos tipos de lesiones. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Entonces salieron los helicópteros. Cuanto más al interior, o cuanto más se acercaban a las montañas, peor parecía ser la devastación. Las casas de las colinas colgaban de los salientes de las montañas; los pisos superiores de los hospitales estaban destruidos, las iglesias se habían derrumbado y las escuelas eran meros cascarones de concreto.

“Esto no fue en una ciudad capital”, dijo, en referencia al terremoto de 2010 en Puerto Príncipe. “Esto fue en una provincia, un departamento cuya mayor parte de la población está dispersa”.

Y es pobre.

Arenas blancas y pobreza absoluta

En cualquier otro país del Caribe, Boucan Noël, con su arena blanca y sus hileras de cocoteros, albergaría casas millonarias frente a la playa.

Pero el camino rocoso —demora 45 minutos recorrer cinco kilómetros—, las viviendas en mal estado y la falta de infraestructura ponen de manifiesto su extrema pobreza.

Aunque algunas personas se dedican a la agricultura, la mayoría vive de la pesca. Pero la falta de motores para las embarcaciones hace que los pescadores no puedan salir muy lejos en sus canoas de madera con velas. Y la falta de electricidad significa que no hay refrigeración, por lo que no pueden pescar más de lo que pueden vender.

Incluso la malla de pesca hecha a mano, que cuesta unos $15, está fuera del alcance de la mayoría de los vecinos.

“Las personas con recursos las compran”, dijo Nelsy Pierre-Louis, de 36 años, mientras revisaba varias redes de pesca.

Mientras ofrecía a los periodistas visitantes del Miami Herald un recorrido por la zona dañada, se disculpó por los destrozos.

“Este no es un momento de orgullo para nosotros”, dijo mientras caminaba por un sendero de tierra con casas desmoronadas a un lado y una zona delimitada por una línea de palos que hacía de puerta. “Pero no tenemos ningún otro lugar al que podamos ir. No tenemos más remedio que quedarnos”.

Ladrillos de arena de playa

Al igual que el terremoto de 2010 en Puerto Príncipe puso de manifiesto la cultura de la construcción en gran medida no regulada de Haití, también lo hizo el temblor de agosto que sacudió las regiones de Grand’Anse, Suroeste y Nippes.

La mayoría de las casas de Boucan Noël están hechas con materiales locales como roca caliza y bloques de cemento fabricados con arena de mar con poco o ningún refuerzo de acero.

Es la misma construcción deficiente que provocó el derrumbe de viviendas en Puerto Príncipe en 2010. En Corail, toda la ciudad está en ruinas y ni siquiera las casas de madera se salvaron.

“No hay una única categoría de personas que sean víctimas. Todo el mundo es víctima”, dijo Amaral Louis, de 41 años, maestro de Corail.

Aunque hay varias fallas sísmicas que atraviesan Haití, Louis señaló que los terremotos son algo a lo que los haitianos de esta región están acostumbrados.

“En 2010, cuando el terremoto ocurrió en el oeste, no nos afectó realmente en Grand’Anse”, dijo. “La mañana del 14 de agosto fue realmente terrible. Sufrimos mucho”.

La última vez que un potente terremoto sacudió el sur y causó daños importantes fue el 27 de octubre de 1952. Anse-à-Veau, que hoy forma parte de la región de Nippes, quedó devastada, con 80% de las casas de madera parcialmente destruidas y 20% totalmente destruidas, según un informe publicado por el sismólogo jefe del país, Claude Prépetit,

Petit-Trou de Nippes y Azile también sufrieron importantes daños.

Corail, Haití, 19 de agosto de 2021 - Una niña sostiene la vía intravenosa de su madre mientras esperan que la Guardia Costera de Estados Unidos las recoja para tratarlas en Puerto Príncipe. El pequeño hospital de esta aldea simplemente no estaba equipado para atender ciertos tipos de lesiones. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

En la época del terremoto de 1952, el presidente Paul Eugène Magloire envió a dos expertos a Anse-a-Veau para explicar a la población lo que eran los terremotos.

Prépetit redactó el informe en 2015, después que un terremoto sacudió la zona. Señaló que la arena y la grava usadas para fabricar bloques, ladrillos, morteros y concreto se extraen del lecho del río Anse-à-Veau y de las canteras de piedra caliza de Miragoane y Cahouc.

“Estos materiales no responden necesariamente a las normas exigidas para la construcción y las autoridades no llevan ningún control”, dijo entonces.

El gobierno de Haití, junto con la ONU, el Banco Mundial y otras entidades, están preparando una evaluación para recopilar los datos necesarios con el fin de proporcionar rápidamente los materiales y otras necesidades de reconstrucción.

Queda por ver si la ayuda llegará a su rincón de Haití, dicen los habitantes de Boucan Noël.

“Hemos sobrevivido al terremoto”, dice Pierre-Louis, recogiendo la ropa que cuelga de las vallas de madera y de los trozos de losas de hormigón. “Pero no estamos viviendo”.