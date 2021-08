El chef José Andrés y su World Central Kitchen vuelven al lugar donde empezó todo: Haití

En la cocina de la cafetería de una fábrica de vetiver de propiedad local, situada en una calle muy concurrida de esta ciudad del suroeste de Haití afectada por el terremoto, hay prisa.

Equipos de cocineros locales y voluntarios convertidos en sous-chefs están desmenuzando cebollas verdes cultivadas localmente para el adobo, picando coles y pimientos verdes y cogiendo latas de pasta de tomate.

En el exterior, los primeros 45 kilos de muslos de pollo –suficientes para alimentar a un par de cientos de víctimas del terremoto– se están cocinando a fuego lento con condimentos locales en una de las tres paelleras de gran tamaño situadas debajo de una carpa abierta bajo el abrasador sol haitiano.

El chef del equipo de socorro, José Rodríguez, que ha volado desde Puerto Rico para supervisar la operación de cocción de 11,000 comidas, da vueltas a la paellera, mostrando a dos ayudantes haitianos cómo asegurarse de que la carne no se queme. Mientras otro chef añade perejil con un poco de jengibre, Rodríguez comprueba el sabor antes de añadir varios galones de agua y 165 libras de arroz estadounidense comprado localmente.

“Siempre intentamos cocinar con sabores locales”, dijo Rodríguez antes de volver a centrar su atención en la chisporroteante paellera.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Unos trabajadores preparan verduras para World Central Kitchen en Les Cayes, Haití, donde se preparan diariamente miles de comidas calientes para alimentar a las víctimas del terremoto del 14 de agosto de 2021. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Mientras los esfuerzos de ayuda humanitaria comienzan finalmente a tomar forma en la península del sur de Haití, dos semanas después de que un potente terremoto de 7.2 grados dejara más de 2,200 muertos y cientos de miles de personas sin hogar, una organización sobre el terreno está haciendo algo diferente.

World Central Kitchen, la organización de ayuda que se ha hecho un nombre instalando cocinas improvisadas en zonas de desastre, está alimentando a miles de haitianos en el terreno devastado por el terremoto. Fundada por el célebre chef y restaurantero de origen español José Andrés, la organización sin ánimo de lucro está distribuyendo sándwiches y comidas calientes diarias, algunas dos veces al día, al tiempo que intenta apoyar a las organizaciones locales y a la economía haitiana.

“Esto es realmente duro; es duro de una manera diferente a la del terremoto de 2010, que causó una devastación tan masiva en Puerto Príncipe”, dijo el Director Ejecutivo de WCK, Nate Mook, mientras visitaba las operaciones en Les Cayes. “Aquí, el impacto se extiende tanto en estas comunidades rurales a las que es muy difícil llegar con pequeños reductos de personas necesitadas.

“El mero hecho de hacer llegar los suministros, los alimentos y el agua”, añadió, “supone un enorme desafío logístico. Pero vamos a estar aquí mientras se nos necesite”.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

El chef José Rodríguez, voluntario de Puerto Rico, vierte arroz en una olla llena de pollo mientras prepara una gran ración de pollo y arroz en la World Central Kitchen de Les Cayes. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Con un equipo ya en Haití, otros socorristas del WCK comenzaron a llegar al país al día siguiente del terremoto. Desde entonces, han montado un pequeño ejército formado por varias docenas de cocineros locales y extranjeros, ayudantes de cocina, motocicletas, autobuses y camiones.

En los lugares donde las carreteras son inaccesibles o los puentes no funcionan, se emplean helicópteros y aviones para hacer llegar las comidas calientes y transportarlas entre cinco cocinas, la mayor de las cuales se encuentra en Les Cayes, en la fábrica Frager, propiedad del agrónomo haitiano de formación holandesa Pierre Léger.

Léger, que en la década de 1980 resucitó el cultivo de la hierba conocida como vetiver –la nota amaderada que es la base de muchas fragancias famosas– ha cedido la cocina de su cafetería y las oficinas traseras, y ha proporcionado los servicios, como la electricidad, de forma gratuita.

“Están sirviendo a mi pueblo”, dijo para explicar su generosidad.

Un hombre pela zanahorias en la Cocina Central Mundial de Les Cayes, donde se preparan diariamente miles de comidas calientes para alimentar a las víctimas del terremoto del 14 de agosto de 2021. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Josh Phelps, director de operaciones de ayuda de World Central Kitchen, dijo que mientras otros grupos están trayendo productos secos, WCK, como también se le conoce, se distingue.

“En primer lugar, estamos haciendo comidas calientes, y en segundo lugar, haremos todo lo posible para que lleguen a las personas que las necesitan”, dijo, sentado en una sala de conferencias en la que hojas escritas a mano detallan cuántas comidas hay que distribuir y dónde.

Pero no se trata sólo de repartir comidas gratis.

“Queremos que a la gente le guste”, dice Phelps. “Se trata de que sirvamos comida con gustos locales y sabores culturalmente apreciados, porque mucha de esta gente está pasando por un momento difícil y no vamos a venir aquí a cocinar comida estadounidense para todo el mundo. Por eso trabajamos con chefs locales”.

Son los chefs locales, dijo Phelps, quienes elaboran los menús diarios, que en este día en particular consisten en pollo mezclado con arroz. También contribuyen a que las comidas sean auténticamente haitianas, fusionando en los platos sabrosos las verduras cultivadas y los productos secos adquiridos en la zona. En el proceso, también se les enseñan nuevos métodos de cocina, como el uso de una paellera.

“Comprar productos locales siempre que podamos es lo primero que tenemos en mente”, dice Phelps.

Jinimy Fede, de 28 años, un chef haitiano, dijo que aunque la cocina local de Haití puede diferir de una región a otra, hay una cosa que toda la cocina haitiana tiene en común: “Las especias locales”.

“Una vez que tienen el sabor de las especias locales, todo es bueno”, dijo.

Fede, de 28 años, se acaba de graduar en la École des Chefs, la escuela culinaria de Puerto Príncipe fundada por Andrés hace seis años para ayudar al incipiente sector de la hostelería del país caribeño.

Aunque la escuela le ayudó a mejorar sus habilidades culinarias, Fede dijo que la experiencia en Les Cayes le ha enseñado algo más. “He aprendido a cocinar para 10,000 personas en un día”, dijo riendo.

Por término medio, la cocina de Les Cayes da de comer a unas 11,000 víctimas del terremoto al día, y tiene el objetivo de aumentar pronto a entre 15,000 y 20,000 personas diarias. También se ha abierto recientemente una cocina en Grand’Anse, que funciona en la cafetería de un hospital gestionado por la Fundación de Salud de Haití en Jérémie. El objetivo allí, después de enviar comidas en helicóptero estas dos últimas semanas, dijo Phelps, es proporcionar entre 3,000 y 5,000 comidas al día.

Nacido a raíz del terremoto de Haití de 2010

El concepto de World Central Kitchen nació a raíz del último terremoto devastador de Haití, el del 12 de enero de 2010, que mató a más de 300,000 personas y dejó la capital de Puerto Príncipe y sus comunidades circundantes casi destruidas.

Para ver cómo un chef famoso como él podía desempeñar un papel, Andrés cruzó la frontera de la vecina República Dominicana hacia Haití, donde aterrizó en Malpasse. Allí encontró varias organizaciones no gubernamentales españolas que realizaban labores de ayuda y empezó a cocinar para ellas en algunos de los campos de refugiados.

“A lo largo de muchos años, hemos creado una escuela de cocina aquí, y hemos hecho mucho trabajo en torno a la cocina limpia, pasando del carbón al gas”, dijo Mook. “Hemos pasado mucho tiempo aquí en Haití. En muchos sentidos, esto ha sido la realización del sueño de un chef que cocina para unos pocos pero quiere cocinar para muchos”.

El célebre chef José Andrés, fundador de World Central Kitchen, viajó al sur de Haití tras el terremoto del 14 de agosto de 2021 para ayudar a prestar asistencia. La organización de ayuda sin ánimo de lucro de Andrés está proporcionando miles de comidas calientes diarias a las víctimas del terremoto. Courtesy of World Central Kitchen

Desde 2010, Andrés también ha alimentado a los trabajadores de ayuda y a las víctimas de calamidades en una catástrofe tras otra, la más destacada de las cuales fue el huracán María de 2017 en Puerto Rico. Allí reunió a 19,000 voluntarios en 25 cocinas improvisadas para servir más de 3.5 millones de comidas.

Durante el derrumbe parcial de un condominio en Surfside el mes pasado, él y su equipo de World Central Kitchen movilizaron camiones de comida para alimentar a los trabajadores de socorro que buscaban sobrevivientes entre los escombros.

En muchos sentidos, el regreso a Haití, donde todo comenzó, aunque es desgarrador, cierra el círculo.

“Para mí, es casi como la zona cero”, dijo Andrés mientras visitaba Grand’Anse el viernes en un helicóptero. “Todas las experiencias, todos los viajes que he hecho, en mi caso a Haití, que son muchos, me han permitido conocer bien el país; tengo más amigos en el país. Tengo ONG que me gustan y con las que sé que puedo trabajar”.

Eso se traduce, dijo, en poder abrir una cocina en un hospital, si hay necesidad, o una en una fábrica porque “saben que vamos en serio”.

“Sí, se está cerrando el círculo”, dijo. “Somos una organización muy persistente. No aceptamos un ‘no’ por respuesta. Siempre encontramos la manera de hacerlo”.

Después de que se cerrara el acceso por carretera a la ciudad suroccidental de Jérémie porque el puente principal quedó dañado durante el terremoto, World Central Kitchen se vio obligada a transportar las comidas en helicóptero. Sin embargo, pudo introducir un contenedor refrigerado en la ciudad. El equipo lo hizo pasar por un río con una excavadora.

“Me sentí muy feliz de tener el primer contenedor que cruzó”, dijo Andrés. “Las experiencias te dan todas las oportunidades para tener una mejor respuesta”.

Andrés estaba de viaje en España cuando se produjo el terremoto el 14 de agosto. Llegó la semana pasada, después de parar primero en la República Dominicana para ver cómo la nación hispanohablante estaba ayudando a su devastado vecino. Sin embargo, la visita de Andrés no se limitó a comprobar el funcionamiento de su equipo de cocineros y de la comida. Quería ver personalmente de qué otra manera él y la organización de ayuda podían ser útiles en el país que le inspiró por primera vez a utilizar la comida para dar consuelo después de un desastre.

Tras leer un artículo en el Miami Herald sobre el pobre pueblo pesquero de Boucan Noël, diezmado por el terremoto después de haber sido golpeado por el huracán Matthew hace cinco años, Andrés decidió que quería ver el pueblo por sí mismo.

El jueves, tomó a su amigo Jean Marc de Matteis, director general del Hôpital Albert Schweitzer Haití, que se encarga de la logística de World Central Kitchen, y viajó en helicóptero. Encontraron la remota aldea frente al mar con la ayuda de su representante local Ancelot Fremont, a quien recogieron en Jérémie.

El célebre chef y restaurantero José Andrés llega a Boucan Noël, un pobre pueblo de pescadores de la región de Grand'Anse, en Haití, con bocadillos frescos el jueves 26 de agosto de 2021. La aldea, situada frente al mar, fue golpeada por el reciente terremoto del 14 de agosto de 2021. Andrés, fundador de World Central Kitchen, tiene previsto ayudar a la comunidad en su recuperación. Courtesy of World Central Kitchen

Al llegar con sándwiches recién hechos, Andrés vio que “casi todos los edificios estaban dañados”, incluidas dos panaderías que ayudaban a los aldeanos a ganarse la vida haciendo pan. La última devastación, dijo, se sumó a una situación ya difícil de pobreza absoluta y hambre crónica.

“Cualquier otra persona no sobreviviría a estas condiciones, pero son personas muy fuertes”, dijo Andrés sobre los 5,000 habitantes de Boucan Noël. “Pero vamos a ayudarles”.

Aunque World Central Kitchen enviará ahora algunas comidas, Andrés dijo que planea ayudar a la comunidad a poner en funcionamiento las panaderías. También está estudiando si la entrega de vales de comida, que World Central Kitchen está probando en algunas comunidades montañosas de difícil acceso, es una mejor opción que proporcionar comidas diarias, dado el largo y rocoso viaje hasta el pueblo pesquero.

“Es una buena forma de alimentar a la gente para no tener que traerla en helicóptero todos los días y que el dinero se quede en la economía”, dijo Andrés sobre los vales. “También vamos a traer un médico para que atienda algunas heridas leves”.

Como nunca ha renunciado a la oportunidad de probar la cocina regional haitiana, Andrés compró a un cocinero local un enorme plato de harina de maíz con salsa de judías negras –mayi moulen ak sòs pwa–, se sentó entre los escombros y se lo comió mientras todos lo miraban fascinados.

Cuando mostró su aprobación, los residentes aplaudieron encantados. La cocinera, que no tenía ni idea de su estatus de celebridad, dijo que se sentía honrada de que él disfrutara de su cocina.

No queriendo irse con las manos vacías, Andrés se trajo un cubo de pescado fresco del pueblo, que luego compartió con sus amigos el viernes por la noche en una comida especial que incluía lentejas haitianas, aguacates y mangos de otra parte de la región devastada por el terremoto.

Fremont, representante local de Boucan Noël, dijo que el grupo ha realizado varias visitas desde la visita de Andrés y de Matteis el jueves.

“Estamos muy contentos con ellos, con la ayuda que están ofreciendo y con el hecho de que hayan vuelto con varios especialistas médicos para tratar a las personas que resultaron heridas y les hayan proporcionado medicamentos”, dijo Fremont. “Recorrieron la comunidad y vieron por sí mismos la situación. ... Su visita nos ha dado mucha esperanza”.

Mook, director general de World Central Kitchen, dijo que una cosa que guía el trabajo es una lección aprendida desde 2010, la necesidad de involucrar a la población local en cualquier esfuerzo.

“Nos centramos mucho más en cómo podemos ser más inteligentes en nuestra respuesta esta vez, a este terremoto”, dijo mientras la organización de ayuda se preparaba para su próxima respuesta a la catástrofe, el huracán Ida en Nueva Orleans. “Eso ha guiado nuestro trabajo. Obviamente, nuestro equipo local en Haití comenzó el trabajo inicialmente y trajimos a nuestro equipo de socorro para que viniera a apoyar con sus experiencias, pero nuestras cocinas están dirigidas por chefs locales”.