En las faldas de los Andes chilenos, una presa minera desencadenó una batalla de años

La presa Mauro en Chile.

Álvaro Badillo aún recuerda el sonido del arroyo Pupio.

Mientras crecía en una casa de adobe en el pueblo chileno de Caimanes, Badillo dormía en un colchón de 20 pieles de oveja. A menudo se dormía con el sonido del agua corriendo en el Pupio, recordando cómo producía el mismo murmullo que el viento al susurrar entre las hojas de los álamos.

Hoy, ese sonido ha desaparecido.

“No escuchar el río, es como un cementerio”, dice Badillo, de 41 años. “Hay mucho silencio”.

No debía ser así.

Un joven Álvaro Badillo en el río Pupio antes de la construcción de la presa Mauro. Courtesy of Alvaro Badillo

En 2014, Badillo y sus vecinos ganaron un juicio medioambiental histórico contra Los Pelambres, la mina de cobre que había construido una enorme presa de más de 770 pies de altura y casi tres cuartos de milla de ancho aguas arriba, cortando el Pupio.

La Corte Suprema de Chile ordenó a Los Pelambres que restableciera el “flujo natural” del Pupio o que demoliera su gigantesca presa, capaz de retener más de 1,700 millones de toneladas de roca residual licuada, conocida como relaves. La sentencia fue noticia internacional, ya que Los Pelambres era el orgullo de Antofagasta Plc, un conglomerado minero controlado por la familia más rica de Chile, los Luksic.

Pero, a pesar de la sentencia, la presa se ha mantenido en pie después de que la empresa negociara un controvertido acuerdo con la mayoría de los habitantes del pueblo.

En los informes de los accionistas y en los materiales promocionales, Los Pelambres y Antofagasta han alabado el acuerdo como el resultado de diálogos “democráticos” y “transparentes” con los residentes de Caimanes.

Sin embargo, una revisión de docenas de horas de video de las reuniones, junto con los registros y testimonios de los participantes, sugieren que las negociaciones de Los Pelambres con Caimanes condujeron a promesas rotas y al rencor social. Casi todos los implicados en garantizar una negociación justa y abierta para la comunidad –desde los abogados que representaban a los aldeanos hasta la respetada ONG Transparencia Internacional que vigilaba las negociaciones– parecían plegarse a la influencia de Los Pelambres.

“El proceso de conciliación estaba amañado de todas las formas imaginables”, afirma Esteban Vilches, abogado que representa a los residentes de Caimanes que actualmente han demandado tanto a sus antiguos abogados como a Los Pelambres.

Ahora, Antofagasta y la familia Luksic se enfrentan al escrutinio de Estados Unidos por sus planes de urbanizar la mina de cobre y níquel de mil millones de dólares Twin Metals, al borde de una zona natural protegida en Minnesota. La empresa presume de su sólido historial medioambiental y de sus políticas de desarrollo sostenible y compromiso con la comunidad, pero los opositores –preocupados por el posible impacto de Twin Metals en los mundialmente famosos cursos de agua de la región– señalan el calvario de Caimanes como una bandera roja.

En Chile, la historia de Caimanes pone de manifiesto los extremos desequilibrios de poder a los que se enfrentan las comunidades que buscan la responsabilidad de una industria minera que exporta una cuarta parte del suministro mundial de cobre, mientras el país se prepara para reescribir su constitución tras las protestas contra la arraigada desigualdad social y económica.

“El sistema está hecho para que se llegue a un acuerdo”, dice Álvaro Toro, abogado ambientalista afiliado al Observatorio de Conflictos del Agua de América Latina. “Pero hay negociaciones que son inviables por la gran desigualdad de las partes”.

‘La comunidad y el agua van juntos’

El pueblo de Caimanes se encuentra a pocas horas al norte de la capital, Santiago, en el valle de Pupio, al centro norte de Chile, donde las estribaciones de los Andes se extienden en todas las direcciones. Al sureste, el arroyo Pupio surgió históricamente del deshielo y las lluvias primaverales de los cerros Mauro, pasando al lado de Caimanes, para finalmente desembocar en el Pacífico a 30 millas de distancia.

“La comunidad y el agua van juntos”, dice Badillo. “Está en todo lo que necesita esta zona”.

El pueblo de Caimanes, Chile. Jack Brook

Como la mayoría de sus vecinos, Badillo creció en una familia de orgullosos agricultores, criando ganado, manteniendo colmenas y cosechando cultivos. Era un trabajo difícil, pero la comunidad se enorgullecía de su autosuficiencia, especialmente su recolector de agua informal desarrollado para dirigir el flujo del Pupio hacia los canales de riego, junto con los pozos que suministran agua potable del valle.

Aunque Los Pelambres afirma que no depende del agua del Pupio para sus operaciones, la finalización de la presa Mauro en 2008 cubrió acuíferos subterráneos clave que alimentan la fuerza vital del valle y ahogaron el caudal del Pupio. Los Pelambres declaró que repondría el agua perdida –que asciende a millones de metros cúbicos– con dos finos canales de concreto que se extraen de un embalse que capta las aguas pluviales y subterráneas aguas arriba de la presa. Era una reducción tan grande que una revista chilena declaró que era como “cambiar una piscina olímpica por un inflable”.

El canal construido por Minera Los Pelambres para redirigir el agua del arroyo Pupio. Los residentes afirman que el flujo del agua se ha reducido drásticamente como resultado. Antofagasta Minerals

La empresa ha achacado la pérdida de agua a la sequía que afecta a la región desde hace años. Sin embargo, los residentes de Caimanes han documentado que incluso cuando caen fuertes lluvias, el Pupio permanece seco mientras que otros cursos de agua regionales surgen con vida.

El proceso de producción de la presa Mauro y de otras presas de relaves, que requiere un uso intensivo de agua, ha sido descrito como la cocción de un pastel de residuos tóxicos. Las minas vierten todo su exceso de residuos industriales en un gran embalse durante muchos años, donde los residuos se solidifican lentamente hasta convertirse en escombros finamente molidos mezclados con arena y agua. Hay aproximadamente 18,000 presas de residuos en todo el mundo, de las cuales al menos 3,500 siguen activas, y durante décadas sus residuos se endurecen. A pesar del importante riesgo que suponen estas presas para el medio ambiente y las vidas humanas que las rodean, no fue hasta el año pasado que la industria minera publicó sus primeras normas internacionales de gestión de residuos, en colaboración con las Naciones Unidas.

El riesgo proviene del hecho de que, bajo la superficie de las presas de residuos húmedos como la de Mauro, el contenido sigue siendo inestable y propenso a licuarse –retenido únicamente por paredes de arena y concreto–, lo que hace que las presas de residuos fallen con mucha más frecuencia que las conocidas presas de retención de agua. Cuando se derrumban, las presas suelen devastar las comunidades cercanas. La rotura de la presa brasileña de Brumadinho en 2019 mató a 270 personas bajo una ola de lodo.

Aun así, muchos residentes vieron inicialmente la presa de Mauro como el boleto de la aldea para un mejor futuro económico, proporcionando una afluencia de puestos de trabajo bien remunerados cerca de casa. Les gustara o no, los habitantes del pueblo, como Badillo, un electricista, a menudo se veían obligados a trabajar para empresas vinculadas a Los Pelambres, la fuerza económica dominante en la región.

El muro de seguridad instalado por la empresa en caso de derrumbe de la presa. Alvaro Badillo

A medida que las ramificaciones medioambientales de la presa se hacían más evidentes, un ranchero cercano que tenía derechos formales sobre gran parte del agua del valle fue el primero en oponerse a la construcción de la presa. Presentó una demanda para impedir que siguiera adelante y, con la ayuda de los activistas de Caimanes, ganó el caso. Pero para entonces, gran parte de la presa ya se había construido, así que aceptó un acuerdo en 2008, vendiendo el 80 por ciento del agua del valle a la empresa por $23 millones.

La venta fue un legado de la constitución chilena de la época de la dictadura, que permitía que los derechos de agua, divorciados de la tierra, se compraran y vendieran como bienes inmuebles en un sistema privatizado.

Aunque el agua del Pupio se había perdido, el ganadero pasó varios millones de dólares a un pequeño número de residentes de Caimanes que habían liderado organizaciones comunitarias que apoyaron su demanda. Muchos otros miembros de esas organizaciones, y la mayoría de la comunidad, no recibieron nada.

Para una antigua familia activista, los Ardiles, que antes se ganaban la vida modestamente con la producción de queso de cabra, los casi $200,000 que recibieron del ganadero por su apoyo les cambiaron la vida. Abrieron un restaurante y un gran hotel para los empleados de Los Pelambres Minerals que trabajan en la presa.

“Sigo estando en contra [de la presa], pero hoy en día ¿qué puedo hacer?”, dice Angelo Ardiles, que regenta el restaurante. “Si sigo pensando así, me voy a morir pobre”.

Una victoria judicial

Aunque la familia Ardiles se dio por vencida, otros cientos de habitantes de Caimanes siguieron luchando contra la presa de Mauro, enfrentándose a la persecución de las autoridades locales, dejando de comer durante una huelga de hambre de varias semanas y agrupándose en torno a una serie de recursos legales contra la presa a lo largo de los años.

La lucha alcanzó su punto álgido en octubre de 2014, cuando la Corte Suprema de Chile dictaminó que la construcción de la presa violaba los derechos constitucionales de los habitantes. Declarando que las aguas del valle del Pupio son un bien nacional, el tribunal afirmó “el derecho fundamental de las personas a vivir en un medio ambiente sano, libre de toda contaminación”, ordenando que se devolviera al pueblo el “flujo libre” y “natural” del río. Los Pelambres tenía 30 días para presentar un plan al respecto o, de lo contrario, enfrentarse a “la demolición o retirada total o parcial” de la presa.

La empresa se negó. Los aldeanos bloquearon la carretera y quemaron una efigie satánica del multimillonario Andrónico Luksic, exigiendo a Los Pelambres que cumpliera. Pero la empresa no cedió.

Finalmente, los principales abogados del pueblo, el matrimonio Ramón Ossa y Sandra Dagnino, intervinieron.

Abogada Sandra Dagnino. Chile Transparente

En abril de 2015, seis meses después de la sentencia del Tribunal Supremo, Ossa reunió a sus clientes y les informó que la empresa parecía dispuesta a negociar. Aunque habían ganado en los tribunales, los abogados instaron a los aldeanos a considerar la oferta. Tardarían años en demoler la presa, dijeron, o en obtener cualquier concesión de la empresa a través de los tribunales.

“¿Qué quiere la gente?”, preguntó Ossa a sus clientes. “¿Cuál es la motivación de la gente, en realidad?”

En los muchos años de lucha contra la presa, los habitantes de Caimanes habían declarado que querían dos cosas: la devolución de su agua y la protección contra los residuos.

No solo se había cortado el Pupio, sino que un destacado científico de la Universidad de Chile que realizó pruebas encubiertas cerca de la presa declaró en 2012 que las aguas subterráneas del valle no eran seguras para que las bebieran los seres humanos o los animales debido a los altos niveles de mercurio y otros metales pesados. La empresa y algunas autoridades de salud pública han negado estas afirmaciones, aunque una agencia de vigilancia ambiental también encontró niveles peligrosos de contaminación.

Y lo que es más urgente, en caso de colapso de la presa, la Corte Suprema de Chile advirtió que una avalancha de residuos tóxicos llegaría a Caimanes en cuestión de minutos, aunque el momento exacto es discutido. A pesar de que Chile es uno de los lugares más sísmicos del planeta, no existía un plan de emergencia claro para proteger a los habitantes. La empresa ha dicho que la presa está estrechamente vigilada y que no sucumbirá a los terremotos.

“Creo que [podemos] tener una solución que podría ser tan buena como [lo que] ofrecería la Corte Suprema”, dijo Dagnino a sus clientes, instando a los aldeanos a buscar un acuerdo con Los Pelambres. “Es un compromiso de sueños y de alma”.

Aun así, muchos de los aldeanos –especialmente los que habían participado en la demanda– se mostraban reacios a parar ahora.

“¿Para qué tener esta discusión si ya estamos ganando?”, preguntó Alfredo Gallardo, uno de los demandantes.

Aunque Gallardo era uno de los varios cientos de residentes que consiguieron la victoria legal, sus abogados abrieron las discusiones en torno a las negociaciones al resto del pueblo para conseguir lo que comercializaron como una solución para toda la comunidad.

A medida que avanzaban las negociaciones entre los abogados y la empresa, cada vez estaba menos claro quiénes eran los clientes oficiales de Ossa, Dagnino y sus socios. Pero, como es habitual en Chile, los abogados habían recibido amplios poderes para negociar en nombre de sus clientes, lo que hizo más difícil que los demandantes originales pudieran influir en la dirección del pleito.

Al defender su papel en las negociaciones, Ossa declararía más tarde durante una de las reuniones: “Con los poderes que teníamos, podríamos haber negociado en Santiago con los abogados [de la empresa] y luego llevar [a los pobladores] solo un acuerdo final y decir ‘Esto es así’”.

Comienzan las negociaciones

Las negociaciones con Los Pelambres comenzaron en septiembre de 2015.

Álvaro Badillo fue uno de los pocos activistas originales que decidió negociar, y en una serie de presentaciones presionó a los abogados y a la empresa para que siguieran buscando formas de devolver el libre flujo del agua y proteger los acuíferos subterráneos del valle. A lo largo de varios meses de negociaciones, sus representantes legales le dijeron una y otra vez que no podían conseguir aplicar la ley al pie de la letra la ley a la presa.

“Sería una pérdida de tiempo para todos y un engaño por nuestra parte decir que en esta negociación vamos a tener éxito, que la mina va a renunciar a lo que ya tiene”, dijo Dagnino a Badillo ante los directivos de Los Pelambres.

“Llevamos todo este tiempo luchando por el agua”, replicó Badillo. “Sería un crimen perderla”.

“Esta discusión”, replicó Dagnino, “es estéril”.

Dagnino dijo a los vecinos que obtendrían un trato “infinitamente mejor” que en los tribunales, un cambio repentino de postura que resultó inexplicable para muchos en el pueblo. Anteriormente, en una reunión grabada en video, su equipo había asegurado a los vecinos que ganarían en los tribunales porque el plan presentado por Los Pelambres no restablecía el caudal natural del río.

La empresa podía ofrecer la construcción de mil pozos para sustituir al Pupio, se dijo a los aldeanos, pero esto no correspondía con la sentencia del tribunal.

Una foto de lo que queda del río Pupio, que quedó cortado tras la construcción de la presa de Mauro. Jack Brook.

En medio de las negociaciones, el lugar y la forma en que Caimanes obtendría el agua seguían siendo oscuros, como señaló Badillo a lo largo del proceso. Pero la empresa ofrecía algo más que también escaseaba: dinero en efectivo. A cambio de llegar a un acuerdo extrajudicial, Los Pelambres estaba dispuesta a pagar unos 20 millones de pesos chilenos, es decir, unos $30,000 por familia.

En noviembre de 2015, en medio de las negociaciones, una presa de residuos en Brasil colapsó y mató a 19 personas, dejando a algunos residentes de Caimanes preocupados de que su única opción sería irse, y que lo que la empresa ofrecía no sería suficiente.

“No podrán [irse] con solo 20 millones de pesos”, dijo un residente a los abogados.

Retrasar más el acuerdo podría resultar en “cero pesos”, dijo Ossa, juntando los dedos índice y pulgar para enfatizar el punto.

A mitad de las negociaciones, dos de los demandantes originales y decenas de sus vecinos pusieron fin formalmente a su representación por medio de Ossa, Dagnino y sus asociados, contratando a un nuevo abogado, Esteban Vilches, quien comenzó a organizar sus propias reuniones de asamblea para tratar de salvar la demanda para devolver el agua a la comunidad.

“El acuerdo que se ofrece no es nada”, dijo Vilches a sus nuevos clientes, en una reunión grabada en video. En un principio había ayudado a Ossa y Dagnino, pero cortó los lazos al ver cómo se llevaba a cabo el proceso.

Según los informes de los accionistas, Antofagasta planeaba entonces gastar más de $1,000 millones para aumentar la capacidad de Los Pelambres, pero estaba esperando a resolver primero los problemas legales de la presa, y Vilches creía que sus clientes tenían una importante ventaja para conseguir al menos un mejor acuerdo.

Cuando Vilches pudo asistir a las dos reuniones finales, presionó para tener la oportunidad de debatir abiertamente los méritos del acuerdo con Ossa, Dagnino y su socio, Roberto Arroyo, delante de toda la comunidad. Los otros abogados y los representantes de Pelambres le dijeron a Vilches que se celebraría un debate abierto más tarde, en las grabaciones de las conversaciones que grabó Chile Transparente, la rama local de la organización anticorrupción sin ánimo de lucro Transparencia Internacional.

El abogado Roberto Arroyo (a la izquierda), en una reunión con sus clientes antes de las negociaciones con la empresa.

Antofagasta afirma que Vilches no participó en el debate del acuerdo, pero Vilches dice que nunca se le dio la oportunidad. En cualquier caso, el debate nunca se produjo.

Conflictos de intereses

Antofagasta firmó un contrato con Chile Transparente poco después del fallo de la Corte Suprema en 2014. La empresa entregó a la organización sin fines de lucro más de $130 mil en el transcurso de tres años a cambio de ser nombrada “miembro cooperante” de la organización. Antofagasta dice que el papel del grupo como observador en las negociaciones “no estaba relacionado con estos pagos”.

La mayoría de las negociaciones entre las comunidades y las empresas sobre los proyectos de desarrollo ocurren “en la oscuridad total”, dijo el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, quien imaginó el papel de su organización como un nivel de transparencia sin precedentes en el proceso. Entre noviembre de 2015 y enero de 2019, Los Pelambres pagó a la organización sin fines de lucro 145,474,644 pesos chilenos (casi $200,000) para grabar las negociaciones con Caimanes, con la publicación de videos y actas detalladas de las reuniones en el sitio web de Chile Transparente a petición de la comunidad, según Precht.

Aunque un representante de la empresa Antofagasta Plc. dice que la comunidad fue informada de la gran relación financiera entre el conglomerado, su empresa minera y Chile Transparente antes de que comenzaran las negociaciones, los asistentes a una reunión al principio expresaron su sorpresa y frustración después de que la relación fuera explicada por Elif Karakartal, una observadora francesa de la Danielle Mitterrand Foundation que grababa las negociaciones. La divulgación de la información financiera podía haber estado disponible públicamente en el sitio web de Chile Transparente, pero algunos residentes de Caimanes no tenían acceso a internet o eran analfabetos.

Muchos residentes también fueron informados posteriormente por Karakartel durante las negociaciones de que el “asesor técnico independiente”, un ingeniero contratado por Ossa y Dagnino y pagado por Los Pelambres para ayudar a la comunidad a evaluar la oferta de la empresa, era un contratista que había ayudado originalmente a construir la presa Mauro.

Karakartal, que también grabó en video las negociaciones, documentó estos conflictos de intereses y otros problemas percibidos en tres cartas públicas a Chile Transparente.

El director ejecutivo de Chile Transparente respondió que el grupo actuaba simplemente como “observador” y que, por tanto, “no era garante del proceso”.

El referendo de los habitantes de Caimanes tuvo lugar a principios de diciembre de 2015 en lo que los residentes describirían como un ambiente de guerra fría que incluyó peleas callejeras, daños a la propiedad y volantes malintencionados dirigidos a la vida personal de los residentes.

En el día de la votación, el acuerdo parecía ganar por una abrumadora mayoría. Pero solo había votado el 58.85 por ciento de los 525 residentes de Caimanes con derecho a votar, lo que significa que no se había alcanzado el quórum del 70 por ciento, una de las condiciones predeterminadas acordadas explícitamente por la empresa y la comunidad al inicio de las negociaciones.

En una carta pública, los residentes que estaban detrás de las demandas y se negaron a votar criticaron todo el proceso de negociación por estar “predefinido” por los abogados y la empresa sin tener en cuenta las necesidades de la comunidad.

“No nos sentimos representados por los abogados debido a su insistencia en hacernos aprobar cosas que van en contra de nuestro interés como comunidad”, decía la carta de los vecinos de Caimanes. “Ellos [Los Pelambres] pretenden comprar nuestras voluntades y conciencias con dinero y enterrar el futuro de nuestro valle sin siquiera darnos la libertad de salir”.

La comunidad firma el acuerdo

Tras el referendo, aparecieron volantes por todo el pueblo anunciando una reunión a finales de diciembre “solo para personas que vayan a apoyar un acuerdo”.

Ossa y Dagnino recolectaron 466 firmas de vecinos y las enviaron en una carta a Los Pelambres en la que suplicaban que se avanzara en un acuerdo basado en los compromisos establecidos en las negociaciones, y la empresa accedió, siempre y cuando la mayoría de los habitantes del pueblo firmaran al final. Poco después, el tercer demandante en el pleito revocó formalmente la representación de Ossa y Dagnino, dejando a los abogados intentando negociar un acuerdo en una demanda en la que ya no representaban a ninguna de las partes oficiales.

Los abogados y un puñado de vecinos, entre los que se encontraban ex empleados de Los Pelambres, formaron una comisión para concretar los detalles y la aplicación del acuerdo. Chile Transparente señaló en sus actas que la comisión nunca fue validada ni elegida oficialmente por el resto de la comunidad antes de la firma del acuerdo.

Al final, la empresa se comprometió a aportar unos $800,000 anuales durante 10 años para mejorar las infraestructuras de la comunidad –como el alumbrado público alimentado por energía solar y una estación de bomberos–, mientras que cada familia que firmara recibiría un pago único de unos $41,500.

Finalmente, según Antofagasta, el 83 por ciento de la comunidad optó por firmar, cediendo para resolver todos los conflictos legales existentes con la empresa.

Muchos de los que firmaron el acuerdo eran residentes de edad avanzada que tomaban decisiones económicas con poca información.

Raquel Rojas, de más de 80 años, había vivido anteriormente con menos de $300 al mes de la pensión de su difunto marido.

Raquel Rojas firmó el acuerdo para poder vivir cómodamente en sus últimos años. Jack Brook.

Decidió firmar el acuerdo después de que los miembros de la comisión se lo explicaran y ayudaran a la analfabeta Rojas a escribir su nombre. Con el dinero, Rojas compró camas nuevas, instaló una nueva cocina y puso el resto en ahorros para su familia.

“Ahora, no me falta nada”, dijo, un año después de firmar. “A mi edad, no se necesita mucho dinero”.

Los que se negaron a firmar se vieron obligados a vivir con las consecuencias económicas y sociales de su decisión. Una madre soltera y sus hijos fueron expulsados de su casa por un casero que formaba parte de la comisión como castigo por negarse a firmar el acuerdo, las familias y los cónyuges se dividieron y los vecinos que habían crecido juntos se dejaron de ver.

Una residente de más de 70 años, María Soto, se negó a firmar tanto por orgullo –al considerar el acuerdo injusto– como porque consideraba que no le proporcionaba suficiente dinero para mudarse y tener una propiedad en otro lugar.

“Ya no quiero estar aquí”, dijo Soto. “Pero no tengo dinero para irme y quiero vivir en mi propia casa”.

Para complementar la mísera pensión de su difunto marido, Soto pasaba los días lavando platos por $16 por turno de ocho horas en el restaurante abierto por la familia Ardiles.

María Soto, de más de 70 años, se negó a firmar el acuerdo porque consideraba que no abordaba adecuadamente los problemas del pueblo, ni le proporcionaba el dinero suficiente para mudarse a otro lugar. Jack Brook

Honorarios de abogados

Los abogados que estuvieron detrás del acuerdo –Ossa y Dagnino, junto con tres socios– ganaron alrededor de $4.5 millones por honorarios y gastos, un pago que procedía directamente de Los Pelambres.

Una vez que la empresa presentó el acuerdo en los tribunales, pronto se anuló la sentencia de demolición de la presa, basándose en gran medida en el acuerdo, y un juicio pendiente para mejorar la seguridad de la presa también se resolvió posteriormente a favor de la empresa.

“Conocí a la gente de Caimanes hace unos 10 años, a sus líderes y asambleas, y estoy seguro de que esta gente realmente quería que el proyecto se retirara y no se construyera”, dice Álvaro Toro, el abogado del Observatory of Latin American Water Conflicts. “La comunidad en algún momento se sintió desesperada. Creo que fue una gran derrota para el mundo ambiental”.

Más de 100 de los habitantes que votaron en contra del acuerdo han demandado desde entonces a sus antiguos abogados.

Vilches, que está proporcionando a los residentes representación legal en su demanda contra Ossa, Dagnino y Arroyo, argumenta que estos abogados actuaron abiertamente en contra de los intereses de sus clientes originales.

Ossa, Dagnino y Arroyo no respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios a través de correo electrónico, LinkedIn y llamadas telefónicas a su oficina.

Vilches considera que el pago del acuerdo de honorarios condicionales a los abogados es una “comisión” de facto por conseguir un acuerdo a costa de defender los intereses de sus clientes. Cree que esto explica por qué los abogados restaron importancia a la posibilidad de demoler la presa o de obtener concesiones más significativas de la empresa.

Antofagasta se negó a permitir que los ejecutivos fueran entrevistados directamente, en cambio proporcionó respuestas por escrito a través de correo electrónico afirmando que “niega enfáticamente estas acusaciones” y que los honorarios y gastos “fueron determinados y aprobados exclusivamente por los miembros de la comunidad ... no por Los Pelambres o por su Junta Directiva”.

El ejecutivo de Los Pelambres, Jorge Araneda, que representó a la empresa en las negociaciones con los pobladores, dijo que ni él ni nadie de su equipo había visto los contratos entre Ossa, Dagnino y sus supuestos clientes –los pobladores que firmaron el acuerdo–, según una declaración de 2018 ante los fiscales chilenos. Se dijo a la comunidad que la empresa se haría cargo de los gastos de los abogados, añadió.

Araneda dijo a los fiscales que “el pago final [a los abogados] se resolvió en una sesión de la Junta”.

Para Chile Transparente, fue la primera y última vez que la organización sin fines de lucro intenta actuar como observador en una negociación entre una empresa minera y una comunidad. Si bien el director ejecutivo, Precht, dice que se sintió orgulloso de los antecedentes creados, reconoce la incapacidad de la organización para imponer un proceso justo.

“Al final, nuestro papel no fue útil para nadie”, dice Precht. “En esto, hay un poco de frustración por el fracaso”.

Un año después de finalizar el acuerdo, Los Pelambres publicó un folleto de celebración titulado “Caimanes avanza”. En él se presentaba la Comisión de Desarrollo Comunitario de Caimanes, con una foto de un antiguo contratista de Los Pelambres, Carlos Cortés, que expresaba “su satisfacción por haber participado en un proceso democrático y transparente”.

“Ha sido [el acuerdo] lo mejor que le podía pasar a la comunidad”, dice Cortés. “Se acabó un conflicto que tenía al pueblo muy dividido”.

Pero varias personas de Caimanes que firmaron el acuerdo afirmaron posteriormente no haber recibido el pago debido al requisito de que una familia solo podía recibir el dinero si todos los mayores de 18 años firmaban. Más de un residente creía que la disposición pretendía silenciar las voces de las futuras generaciones del valle del Pupio.

“Ustedes [Los Pelambres] le quitaron la oportunidad a todos los jóvenes mayores de 18 años de seguir luchando”, exclamó una mujer en una reunión pública con la empresa un año después de la firma del acuerdo. “¿Por qué? Porque estaban obligados a firmar el acuerdo para mantener a su familia”.

Antofagasta dijo al Miami Herald que “Los Pelambres ha cumplido plenamente con lo acordado, entregando los fondos a todas las familias que han cumplido con lo establecido en el Acuerdo”.

En cuanto a los fondos de desarrollo, hasta el año 2020, “se han iniciado 75 proyectos que están en diferentes etapas de desarrollo”, dijo Antofagasta al Herald en una declaración escrita, señalando que más de la mitad se han completado, y citando como ejemplos la “mejora de la infraestructura” en una escuela local y la contribución de “suministros y equipos” para el centro de salud.

En reuniones grabadas para discutir los proyectos de desarrollo, los residentes han expresado su descontento por la lentitud de los proyectos financiados por el acuerdo, señalando que la expansión de la mina de cobre de Los Pelambres, de casi $2,000 millones, ya había comenzado en serio poco después de la firma del acuerdo. Solo recientemente la empresa anunció sus planes para completar un sistema de alcantarillado para el pueblo, que había sido encargado originalmente hace 17 años.

En general, el acceso al agua de la aldea depende en gran medida de la infraestructura apoyada por la empresa, que actualmente solo tiene licencia para explotar la presa hasta 2035 y se ha enfrentado a repetidas sanciones por no cumplir la normativa medioambiental.

Antofagasta dice que Los Pelambres ha mejorado el acceso de la comunidad al agua limpia, instalando dos tanques para suministrar agua potable, así como dos piscinas que proporcionan agua para los animales de la zona.

Para Badillo y sus vecinos, ese arreglo es muy diferente a devolver el flujo natural y libre del río Pupío, como ordenó originalmente la Corte Suprema.

“Los abogados dijeron que no nos preocupáramos de dónde iban a sacar el agua”, dice Badillo. “Sin embargo, la devolución del agua se redujo a estanques y depósitos”.

Mientras tanto, las medidas de seguridad que tanto costó conseguir para protegerse de la posible inundación de residuos consisten en terraplenes de tierra y muros de varios pies de altura construidos a lo largo de tramos del cauce seco. Muchas casas y la escuela primaria siguen afincadas en la llamada “zona de riesgo” que sería alcanzada por la ola de residuos.

La reubicación de los residentes no se consideró como parte del acuerdo, dice la empresa.

Señal hacia la ruta de evacuación que dirige a los residentes a un lugar seguro. Jack Brook

En cambio, Los Pelambres contrató una póliza de seguro de $50 millones para la comunidad, vigente hasta que cese el funcionamiento de la presa, instaló una alarma sonora de alerta temprana, creó turnos de vigilancia y organizó el transporte para la evacuación y otras emergencias, entre otras medidas. En 2015, la presa resistió un terremoto de 8.3 grados en las cercanías, pero para los residentes nada borra por completo los riesgos que marcarán el valle del Pupio mientras exista la presa de Mauro. En todo el pueblo hay ahora carteles con flechas que señalan la dirección a la que hay que huir.

“Nunca nos hemos sentido seguros”, dice Angelo Ardiles. “Nadie se ha sentido así, no en esta comunidad”.

Un cauce seco

Álvaro Badillo sigue criando a su familia en Caimanes, a pesar de los continuos retos que supone vivir cerca de la presa de residuos, como lidiar con la nube de polvo supuestamente tóxica que arrastró la presa el año pasado, cubriendo el pueblo. Antofagasta dice que el polvo no superó las normas de calidad del aire, pero los tribunales chilenos ordenaron una investigación a raíz de una demanda de los residentes de Caimanes.

Es uno de los varios casos legales activos. Badillo y el Comité de Defensa de Caimanes, que representa a un centenar de vecinos, demandan a Los Pelambres para que les compense por los impactos psicológicos negativos del conflicto social, los años de activismo y la presencia de la presa. El objetivo es que los residentes reciban suficiente dinero para que los que quieran puedan permitirse mudarse a otro lugar, y garantizar la seguridad y la calidad de vida de los que decidan quedarse.

Badillo guarda en su disco duro todas las fotos de los años de activismo contra Los Pelambres. Estas imágenes y videos se han utilizado desde entonces para reforzar las demandas, y Badillo siente que las fotos del Pupio son la prueba de que al menos luchó por algo, aunque ahora haya desaparecido.

“Tomaba fotos a todos los jóvenes que se bañaban y nadaban en el río sin pensar que años después, cuando ya no tuviéramos agua, estas servirían de registro”, recuerda Badillo.

Reflexionando sobre el “compromiso de los sueños y del alma” que sus antiguos abogados presagiaron en el acuerdo, Badillo explica cómo su hijo solo ha conocido el Pupio como un cauce seco.

“Algunos de los otros, vendieron su corazón, su alma por dinero y creo que lo saben”, dice Badillo. “Creo que tienen vergüenza”.

El corresponsal Ignacio De Geyter aportó información adicional.