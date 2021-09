Colombia incauta semisumergible con 1,8 toneladas de cocaína

Las autoridades colombianas incautaron un semisumergible cargado con 1,8 toneladas de cocaína en el sur del país que pertenecerían a una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Información de inteligencia permitió interceptar el semisumergible cargado con el alcaloide", dijo el jueves a The Associated Press el contraalmirante Orlando Cubillos, comandante de la Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico No. 72 “Poseidón”.

“Con esta operación ya son más de 27 toneladas de cocaína que se incautan en 21 semisumergibles en lo que va del 2021 en el Pacífico”, agregó. Según el militar, los últimos tres cargamentos incautados pertenecerían al grupo disidente de las FARC.

El cargamento fue valuado en más de 60 millones de dólares y encontrado en un navío de 17 metros de eslora dentro de paquetes rectangulares.

El operativo se realizó el 31 de agosto en las costas de Nariño, departamento fronterizo con Ecuador, un punto estratégico que utilizan los grupos armados para enviar narcóticos a Centroamérica y Estados Unidos.

“Se evitó el tráfico y consumo de más de 4,5 millones de dosis de estupefacientes en países de la región", indicó la Armada de Colombia en un comunicado el miércoles.

Según la Armada, los tripulantes del semisumergible se lanzaron al mar y se escabulleron en una zona de manglar sin ser capturados por las autoridades.

Durante el último mes han sido incautadas más de 5,8 toneladas de narcóticos en esta zona del país que pertenecerían al “Bloque Occidental Alfonso Cano” de las extintas FARC al mando de alias “Allende”, indicó la Armada.