Ex pelotero Encarnación a prisión preventiva acusado de abusar de su hija de 11 años

El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, quien opera desde Colombia, manifestó este jueves que el hecho de que la oposición participe en las elecciones regionales y locales de noviembre no significa reconocimiento al presidente Nicolás Maduro ni la Parlamento ni al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Cada persona dentro de Venezuela va a tomar su propia decisión de participar o no en este evento. Participar no es decir que reconocen a la Asamblea (AN) de 2021, que fue un fraude en diciembre de 2020, ni es decir que reconocen al CNE que es fruto de esta AN”, afirmó Story, según un comunicado difundido por la oposición venezolana.