Cómo iniciar un proyecto de agricultura sostenible en tu comunidad

Leila Mattina, administradora de Trama Ð, un proyecto de fibras y tintes naturales en “Armonía en la Montaña" cosecha la planta de índigo en la finca en Aibonito, Puerto Rico, el 15 de septiembre de 2021. “Armonía en la Montaña" es un proyecto agroecológico sin fines de lucro que distribuye los alimentos producidos a otras organizaciones sin fines de lucro de la zona con impacto directo en la comunidad sin costo alguno. El proyecto lleva tres años en el Barrio Llanos, Aibonito. (Erika P. Rodríguez para Nuevo Herald) Erika P Rodriguez

Cultivar alimentos con prácticas sostenibles, dicen sus proponentes, es bueno para ti, para tu comunidad y para el planeta. El movimiento agroecológico de Puerto Rico alimenta a las comunidades locales mediante prácticas agrícolas naturales desde las montañas hasta las costas de la isla.

Pero no hace falta tomar un avión a Puerto Rico para aprender a aplicar los principios agroecológicos y sostenibles en tu casa y en tu huerto comunitario. Cultivar frutas y vegetales tú mismo puede ayudarte a comer más sano, a conectar con la naturaleza y a limitar el uso de productos químicos en tus alimentos.

Aquí tienes consejos y recomendaciones para empezar:

Aprende más sobre agroecología y agricultura sostenible

La agroecología y la agricultura sostenible son disciplinas muy amplias, con componentes científicos y sociales que influyen en las prácticas agrícolas. Puedes aprender a conocerlas sumergiéndote en los materiales disponibles, los recursos locales y las clases.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Book Authority elaboró una lista de los 100 mejores libros sobre agricultura sostenible de todos los tiempos, y muchos de ellos abordan la agroecología como práctica. Puedes encontrar la lista en bookauthority.org/books/best-sustainable-agriculture-books. Y si prefieres aprender sobre el tema durante tu traslado al trabajo, puedes consultar un directorio de podcasts en player.fm/podcasts/Agroecology sobre agricultura sostenible y agroecología.

Encuentra eventos locales sobre agricultura sostenible. El webinar de la Universidad de Miami sobre el Día Mundial de la Alimentación, que tendrá lugar el 18 de octubre a las 6 p.m., se centrará en los modelos sostenibles de agricultura y salud comunitaria. Puedes encontrar otros eventos relacionados con la celebración anual en greenu.miami.edu/topics/food-and-well-being/food-day/index.html

Daniella Rodríguez Besosa, miembro de la junta directiva de "Armonía en la Montaña" cosecha alimentos en la finca en Aibonito, Puerto Rico, el 15 de septiembre de 2021. "Armonía en la Montaña" es un proyecto agroecológico sin fines de lucro que distribuye los alimentos producidos a otras organizaciones sin fines de lucro de la zona con impacto directo en la comunidad sin costo alguno. El proyecto lleva tres años en el Barrio Llanos, Aibonito. (Erika P. Rodríguez para Nuevo Herald) Erika P. Rodriguez Erika P Rodriguez

Conoce a los agricultores de tu comunidad

Algunas fincas, como Aloha Redland, permiten a los visitantes conocer en persona sus operaciones cotidianas. La Universidad Internacional de la Florida (FIU) tiene una lista de agricultores orgánicos y sostenibles en Miami que puedes encontrar en case.fiu.edu/earth-environment/agroecology/agroecology-resources/index.html.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

En lugar de ir al supermercado, acude a los mercados de agricultores, donde puedes conocer a los agricultores cara a cara. Hazles preguntas sobre su producción y sobre su propio trabajo en el sector.

Los mercados de agricultores como el Coconut Grove Saturday Organic Market, el mercado de agricultores Legion Park y el South Miami Farmers Market cuentan con fincas y negocios que se centran en productos orgánicos y de cultivo sostenible. Puedes encontrar un directorio actualizado continuamente de mercados agrícolas locales en ediblesouthflorida.ediblecommunities.com/eat/updated-farmers-markets-closed-buy-fresh-local-produce-here.

También puedes seguir en redes sociales a las granjas locales que se enorgullecen de sus prácticas sostenibles. Echa un vistazo a empresas como @harpkefamilyfarm y @frenchfarms, que publican sobre el día a día de la agricultura sostenible.

Hazte voluntario en una granja o proyecto local

Una vez que te hayas presentado a los agricultores de tu comunidad, busca una finca que necesite manos extra. Las tareas nunca terminan en los proyectos agrícolas. Y a menudo pagan con experiencia y productos. El voluntariado es una buena manera de entender cómo funcionan las prácticas agrícolas sostenibles haciéndolas tú mismo, desde la siembra de múltiples cultivos hasta el uso de pesticidas naturales. Ten en cuenta los protocolos de COVID-19 y llama con antelación para saber si las granjas reciben visitantes en ese momento.

Tiny Farm, una finca sostenible de un acre, tiene un programa de voluntariado, y te pagarán con fruta recién recolectada, según su página web. Puedes encontrar más detalles sobre los requisitos y la inscripción en www.tinyfarmmiami.com/volunteers

Haz tu propio compost

En la agroecología, que minimiza el uso de recursos externos, la composta es clave. La composta, una mezcla de materiales orgánicos que puede convertirse en un abono natural, proporciona a tu jardín una inyección de nutrientes que alimentará a tus plantas y el suelo.

Puedes encontrar un manual sobre cómo hacer composta en https://www.npr.org/2020/04/07/828918397/how-to-compost-at-home, que incluye una lista de lo que debes usar y lo que no. ¿No quieres hacer composta en casa? Puedes donar tus restos de alimentos a organizaciones locales como el Miami Beach Botanical Garden. El jardín botánico también necesita voluntarios para ayudar con el compostaje, según su sitio web, otra oportunidad educativa para ver cómo se hace la composta. Y si no quieres conducir, Compost for Life recogerá cubos de compostaje en tu casa.

Encuentra un lugar en tu casa o en tu vecindario que pueda convertirse en un proyecto de granja potencial

¿Hay un terreno vacío, un parque comunitario abandonado o un espacio público que esté pidiendo ser llenado con deliciosos productos frescos? Infórmate sobre las leyes locales y habla con la junta de vecinos sobre cómo pudiera utilizarse. Organiza una reunión de la comunidad para ver si hay interés en poner en marcha un proyecto de granja en tu vecindario.

El Urban Oasis Project, que se centra en aumentar el acceso a los alimentos saludables para los vecindarios más desfavorecidos, tiene un proyecto de huertos domésticos. Puedes ponerte en contacto con ellos en www.urbanoasisproject.org/give-gardens.html