Ex líder guerrillero de las FARC no ocupará escaño en Congreso de Colombia

El ex jefe de las negociaciones de paz de la guerrilla de las FARC, Iván Márquez, anunció el lunes que definitivamente no asumirá el escaño en el Senado de Colombia el 20 de julio por tres “circunstancias insalvables” relacionadas con el acuerdo firmado en Cuba, convenio que afirma se ha convertido en un “Frankenstein”.

Márquez enumeró en una carta abierta publicada el lunes por varios medios colombianos las razones por las que decidió no asumir uno de los diez curules en el Congreso establecidos en el acuerdo de paz para la guerrilla transformada ahora en el movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

“La primera de ellas, es el montaje judicial o entrampamiento urdido por el Fiscal General y la DEA que hoy tiene injustamente tras las rejas a Jesús Santrich y entre la vida y la muerte al proceso de paz”, dijo el ex líder guerrillero.

Con esto, destacó, el “Fiscal hundió el puñal de sus resentimientos en el corazón de la confianza y en el propio corazón de la inmensa mayoría de los guerrilleros”.

Suscríbase

Santrich fue detenido por las autoridades colombianas con fines de extradición por cargos presentados por Estados Unidos de presunta asociación para traficar diez toneladas de cocaína al país norteamericano junto con el cartel mexicano de Sinaloa. El propio sobrino de Márquez, Marlon Marín, está en Nueva York cooperando en el caso.

Otra de las razones esgrimidas por Márquez para no asumir como senador es, según él, la modificación de los términos de llamada Justicia Especial para la Paz (JEP), prevista en el acuerdo de paz, que tiene como objetivo investigar, esclarecer, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos y otros delitos graves que se cometieron durante el conflicto armado.





Esa instancia también otorga amnistía para los guerrilleros que no estén implicados en delitos atroces, como secuestro, violencia sexual, ejecuciones fuera de combate, y solo estén acusados de levantarse en armas contra el Estado.

Márquez denunció una “impresionante desfiguración de la JEP que hoy hace irreconocible esa Jurisdicción comparada con el texto original firmado por las partes en La Habana” y afirmó que no existen antecedentes de que un acuerdo de paz firmado “haya sido modificado al antojo de personas interesadas, ajenas a esa construcción”, pero no dio detalles.

La tercera circunstancia, dijo el ex guerrillero, es que no hay la determinación de cumplir con asuntos esenciales del acuerdo como la reforma política, “sin la cual no habría condiciones para el tránsito de la rebelión armada a la política legal”.

Se quejó de cinco años después de aprobado el primer acuerdo parcial sobre tierras, estas no se hayan formalizado o titulado a favor de los campesinos que actualmente las poseen.

Para el ex jefe negociador de la paz por las FARC es necesario volver al texto original del acuerdo firmado en La Habana que asegura ha sufrido modificaciones.

“El acuerdo que hoy nos muestran no es el que firmamos en La Habana. Los artífices locos de ese Frankenstein son el Fiscal General, algunos parlamentarios asustados con la paz y la verdad, la Corte que como veleta cambia sus decisiones según los vientos políticos, y el propio Gobierno. ¡Pacta Sunt Servanda! Los acuerdos son para cumplirlos”, denunció.

Finaliza la misiva comprometiéndose a seguir trabajando por la consolidación de la paz de Colombia, por el cumplimiento de lo acordado, por la reincorporación social y económica de los guerrilleros, sin inseguridad jurídica para nadie, “así sea evadiendo insólitos operativos militares lanzados por el comando del ejército contra mí y contra Óscar Paisa”.

También insta a las organizaciones sociales y políticas del país “mantener en alto el estandarte de la paz” y que no se permita que las “obstrucciones señaladas echen a perder el más extraordinario logro de Colombia en las últimas décadas”.