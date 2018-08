Visita de Juan Manuel Santos a Miami causa polémica en Colombia

A menos de una semana de haber culminado su mandato, el ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue fotografiado llegando al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) junto a su esposa María Clemencia Rodríguez Múnera.

Pero la sencilla fotografía de la pareja hablando con un grupo de mujeres y sujetando todavía sus maletas de viaje ha provocado una controversia en el país suramericano al punto que el tema será analizado por el Congreso colombiano.

Todo se esparció como pólvora luego que la senadora Paola Holguín, del partido Centro Democrático, publicara el domingo en su cuenta de Twitter la cuestionada imagen con el mensaje: “¿Juan Manuel Santos salió del país sin autorización del Congreso? Eso es una clara violación al artículo 196 de la Constitución”.

@JuanManSantos salió del país sin autorización del Congreso? Eso es una clara violación al artículo 196 de la Constitución @MigracionCol @SenadoGovCo @ernestomaciast pic.twitter.com/7irO0gb96g — Paola Holguín (@PaolaHolguin) August 13, 2018

El artículo al que Holguín hace referencia establece que “el Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”.

Además, congresistas del Centro Democrático habían solicitado la semana pasada al Congreso que negará los permisos de viajes al ex mandatario Santos de Colombia hasta el 7 de agosto de 2019, a causa de los 72 procesos que tiene la Cámara de Representantes en su contra.

A modo de atenuar las críticas, fuentes reportaron este lunes a medios colombianos que el ex presidente Santos envió un comunicado al presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, informando previamente sobre cuatro viajes que tenía planificado al exterior, incluyendo unas vacaciones en Miami entre el 12 de agosto y el 20 de septiembre.

Carta emitida por el ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para informar al presidente del Congreso, Ernesto Macías, de sus viajes hasta finales de año.

En esa carta, Santos menciona que viajará también la primera semana de octubre a Chile y Nueva York con la intención de dictar unas conferencias, entre el 11 y el 31 de octubre a eventos académicos en Boston por invitación de la Universidad de Harvard, y en la segunda semana de noviembre a la Universidad de Oxford, en Inglaterra “para atender una invitación de tipo académico”.

Al final de cada uno de sus viajes, Santos aseguró que regresará al país, pues su lugar de residencia “seguirá siendo Bogotá”.

Pero la aparición de la carta no ha calmado la polémica.

El secretario del Senado, Gregorio Eljach, dijo al diario El Espectador que el ex presidente no tenía problemas para salir del país porque había entregado su carta a tiempo. Mientras tanto, varios miembros del Legislativo colombiano no están conformes y creen que Santos no dio tiempo para autorizar su petición de viajes.

El caso será estudiado esta semana por el Congreso.