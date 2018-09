Actor Alejandro García afirma que Eileen Moreno fumó marihuana la noche de la pelea

El escándalo desatado tras la pelea entre los actores colombianos Alejandro García y Eileen Moreno subió de tono este lunes cuando él afirmó que la actriz, su ex novia, fumó marihuana y estaba muy embriagada la noche en que lo acusó de propinarle una golpiza fracturándole la nariz y la órbita del ojo izquierdo.

García, en una acalorada y prolongada entrevista con la emisora la W Radio de Colombia, aseguró que no la golpeó y que actuó en su “legítima defensa” cuando estaba durmiendo y Moreno “allanó mi casa y me empezó a atacar y yo me defendí”.

Suscríbase

“‘Yo jamás le levanté la mano, fue un accidente del momento, yo me estaba defendiendo de una agresión, fue un reflejo”, aseveró y se quejó de que todo lo sucedido “ha sido manipulado”.

Moreno reveló la semana pasada que García la golpeó el 23 de julio y debido a ello quedó incapacitada por cinco meses y tuvo que someterse a una cirugía en la nariz y en el ojo.

García, a su vez, contó este lunes que el hecho ocurrió cuando después de una cena con invitados en la casa donde, organizada por el manager de ambos, Gustavo Blanco, desbloqueó su celular y se abrió el Instagram y en ese momento Moreno al ver una foto le preguntó “¿quién es esta mujer”, le quitó el teléfono, lo revisó, le borró fotos y lo insultó.

A partir de ese instante, según el actor, Moreno no paró de ofenderlo, de llorar y gritar.

Uhmmmm por eso le partiste la cara.? Y porque la grabas.? Tú intención abre más la duda de una persona maquiavélica.. — Daniela Vargas (@daniela_vargas) September 15, 2018

“Empieza a decir que iba a hacer un live acusándome de que yo le había pegado sin haberla tocado y empieza a rasguñarme los brazos”, y debido a ese comportamiento dijo que decidió grabarla, video que él publicó en sus redes sociales para dar su versión del incidente.

Dijo que Moreno salió del apartamento cerca de las 4:00 a.m. y él le comunicó al portero que su ex novia tenía prohibido entrar a la residencia, pero que aun así ella logró entrar nuevamente dos horas después. Y luego ocurrió la agresión por parte de ella, según lo dicho por García.

Cuando se le preguntó si había drogas y exceso de alcohol en la cena, dijo “no tengo ni idea, yo estaba tomando vino. Sí tengo conocimiento de que Eileen sí fumó marihuana, dijo un testigo, aparte de lo alcoholizada que estaba”.

El actor dijo que tras el escándalo le han violado ciertos derechos humanos como al “buen nombre y al debido proceso”.

Reiteró que no es responsable de lo sucedido a su ex novia: “yo estaba durmiendo en ese momento. Eileen allanó mi casa y me empezó a atacar cuando estaba dormido y yo me defendí. Eso fue lo que pasó”.

Durante la entrevista, se transmitieron declaraciones de la actriz sobre los detalles de la agresión y en especial los relacionados con las fracturas que sufrió.

“No puedo creer que me esté pasando esto, que mi novio me pegó. No recuerdo cuántas veces me pateó y me pegó en la cara”, dijo Moreno a la misma periodista que entrevistó este lunes a García en la W Radio.

García al ser preguntado si reconocía que le había causado heridas graves, dijo “yo no soy doctor, ese informe no ha sido corroborado por mis abogados”.

Relató que después de que la Policía los liberó, Moreno se trasladó en un taxi a un hospital de Polanco, donde la revisaron y le dieron el alta.

“A mi me queda una duda de qué tan graves eran las heridas (de ella)”, agregó García.

Moreno ha divulgado fotos y videos en los que aparece golpeada y que se han viralizado en las redes sociales, impulsando a celebridades y políticos a manifestarle su solidaridad.

“Aquí la verdad es que se han manejado los términos y el proceso de una manera muy subjetiva. Los medios acabaron conmigo sin hacer una investigación a fondo, me acabaron definitivamente. Ella no representa a las mujeres golpeadas, es una mentirosa que acomoda las cosas, tanto así que me aplastó y a mi mánager, eso es injusto”, manifestó.