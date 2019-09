Iván Márquez busca revivir con disidencias de FARC un movimiento bolivariano

Ex negociadores de paz de las FARC dicen que se están rearmando Un grupo de las FARC encabezado por Iván Márquez anunció que tomarán las armas nuevamente luego de lo que consideraron el fracaso del presidente Iván Duque para garantizar sus derechos políticos después de la firma de un acuerdo de paz histórico. Up Next × SHARE COPY LINK Un grupo de las FARC encabezado por Iván Márquez anunció que tomarán las armas nuevamente luego de lo que consideraron el fracaso del presidente Iván Duque para garantizar sus derechos políticos después de la firma de un acuerdo de paz histórico.

Alias “Iván Márquez”, jefe de un grupo de disidentes de las FARC que decidió retomar las armas, anunció este miércoles su intención de revivir un movimiento bolivariano que operará en la clandestinidad.

“Todas y todos los que se sientan bolivarianos vengan con nosotros que el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia es un inmensa bandera al viento que sigue en construcción y que podría tener en este momento la posibilidad histórica de dar el salto a la lucha política abierta”, afirmó Márquez en un video difundido por internet, el tercero publicado por esa disidencia desde el jueves pasado.

El ex guerrillero, que fue jefe negociador de las FARC de paz en La Habana, señaló que esa “nueva construcción política” no discrimina y no tiene oficinas, por lo que su “sede es cualquier lugar de Colombia donde hayan inconformes”.

Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció el pasado 29 de agosto en un video junto con otros ex líderes de esa antigua guerrilla para anunciar que inician “una nueva etapa de lucha” armada.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Entre quienes le acompañaron en la grabación se pudo observar a Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich” y a Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la Justicia Especial para la paz (JEP).

Márquez afirmó que con el Movimiento Bolivariano se busca evocar las palabras del ex jefe guerrillero Alfonso Cano, quien hace dos décadas lideró ese brazo político creado tras el fallido proceso de paz entre las FARC y el Gobierno del conservador Andrés Pastrana.

“Hoy en medio de los avatares que se nos presentan en un escenario caracterizado por la perfidia del régimen contra los anhelos de reconciliación de las mayorías, el Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia seguirá reuniendo al pueblo en la clandestinidad”, acotó.

Por esto, Márquez instó a que los integrantes del movimiento luchen por las “reivindicaciones del pueblo” y a “buscar una verdadera paz con justicia social”, mientras se proyectaban vídeos de militantes vestidos de negro y con pasamontañas formando en universidades públicas del país.

En el video publicado del ex guerrillero está acompañado por “Santrich” y “El Paisa”, entre otros, quienes posan frente a varios telones con las imágenes de los ex líderes “Jacobo Arenas” y “Manuel Marulanda”, fundador de las FARC.

“Todos debemos recordar que son los enemigos del pueblo quienes han impuesto las condiciones”, subrayó Márquez, que agregó que el “bloque de poder dominante” incumplió el acuerdo de paz pactado entre el Gobierno y las FARC.

Este mismo miércoles, el Comité de Ética del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) pidió al Consejo Político Nacional de esa bancada expulsar a seis ex jefes guerrilleros que anunciaron la semana pasada que retomaban las armas, entre ellos Márquez, Santrich y El Paisa. EFE