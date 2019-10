Uribe, sobre el caso que le llevo al Supremo: Busqué la defensa de mi honra

SHARE COPY LINK

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe aseguró este martes acerca del caso por el que tuvo que acudir a una indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia que solo buscó “afanosamente” la defensa de su honra.

“Yo no me invento ir a buscar a un testigo o a otro, yo envío a alguien es a corroborar información. Lo que busqué fue afanosamente la verdad, la defensa del bien superior de mi honra y el pedido a la justicia que investigara”, aseguró Uribe en un discurso en la sede de su partido, el Centro Democrático, de más de una hora y media con tintes de mitin político.

Allí, rodeado de sus copartidarios que le interrumpieron varias veces para jalearlo hizo un larguísimo recorrido por su vida política y el caso por el que ha tenido que acudir este martes ante la corte, que lo vinculó formalmente al proceso que le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos tras una indagatoria que se extendió por más de siete horas.

El caso del ex mandatario, senador desde 2014, comenzó en 2012 cuando demandó por manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que preparaba entonces una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

No obstante, la demanda se le convirtió en un bumerán ya que el magistrado José Luis Barceló no solo archivó el caso sino que decidió abrir una investigación al ex presidente por supuesta manipulación de testigos contra el senador de izquierdas.

Durante su declaración en la sede de su partido, Uribe hizo un largo recorrido por el caso y se refirió al epicentro de la polémica, el supuesto pago al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez

Ese pago, al parecer, lo hizo su abogado Diego Cadena sin su conocimiento pues aseguró que lo supo “en las últimas semanas” y el letrado le dijo que lo había hecho “por razones humanitarias”.

Uribe aseguró que cuando Cadena le informó le dijo que de haberle consultado antes de pagar “le hubiera dicho que de ninguna manera”.

Sin embargo y ante las diferentes versiones acerca de la cantidad pagada pidió al magistrado que investiga el caso que mire “la cuantía” y contraste versiones.