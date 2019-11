Diplomáticos colombianos se franquean sobre el Departamento de Estado en grabación secreta

Dos altos funcionarios diplomáticos colombianos —sorprendidos en un momento de franqueza en una conversación grabada subrepticiamente— dijeron que el Departamento de Estado está ‘destruido y que un esfuerzo apoyado por Washington para entrar a la fuerza asistencia humanitaria a Venezuela anteriormente este año fue un “fiasco”.

El diario colombiano Publimetro liberó hace unos días una grabación de audio de 24 minutos de una conversación del embajador de Colombia de Estados Unidos, Francisco Santos, con la ministra designada de Relaciones Exteriores de su país, Claudia Blum. El diario dijo que los dos fueron grabados la semana pasada en un café de Washington por una tercera parte no identificada.

En la animada y poco clara grabación, Santos —ex vicepresidente de Colombia y diplomático de larga data— ofrece a Blum consejos para navegar la estructura de poder en Washington.

“El Departamento de Estado de Estados Unidos, que era importante, está destruido, no existe”, dijo. En particular, dijo que Rex Tillerson, el primer secretario de Estado del presidente Donald Trump “salió con un chorro de babas”, lo que significa que hablaba mucho pero no conseguía nada.

Santos dijo que hace un decenio, cuando visitó Washington, “era predecible. Uno sabía cómo funcionaban las cosas. Ahora eso se acabó”.

Como ejemplo, Santos dijo que el embajador de Singapur en Estados Unidos le había confiado que durante el gobierno del presidente Obama solía visitar el Departamento de Estado una vez a la semana, pero que ahora hace ocho meses que no va “porque no cuenta”.

Aunque dijo que el actual secretario de Estado, Mike Pompeo, todavía tiene peso en Washington, sus subalternos no tienen poder y que las decisiones importantes de política exterior las toma el Consejo de Seguridad Nacional.

Los dos también hablaron sobre la suerte de Venezuela, donde el líder opositor Juan Guaidó ha tratado de sacar del poder a Nicolás Maduro con el respaldo de Washington.

Más de 4.5 millones de venezolanos han huido de su país en años recientes en medio de una profunda crisis económica y humanitaria, y se calcula que 1.5 millones están en Colombia, donde con frecuencia abruman los servicios públicos.

Santos ha descrito a Venezuela como una “amenaza existencial” para Colombia y subrayó ese temor con Blum.

“Si ese hombre [Maduro] no se va, no hay futuro en Colombia”, dijo. “Si ese hombre no se va, nos va a hacer la vida imposible”.

En su conversación con Blum, Santos dijo inicialmente que no pensaba que Washington invadiera a Venezuela, pero después sugirió que pudiera suceder.

“Si Trump piensa que la elección [presidencial de 2020] va a ser dura, se meterá en Venezuela”, dice, y Blum le respondió que pensaba que eso era poco probable.

Santos también dijo sentirse preocupado de que Washington pudiera perder interés en Venezuela. Como ha repetido en los últimos meses, Santos dijo que planea seguir liderando delegaciones de legisladores estadounidenses a la frontera entre Colombia y Venezuela, para que puedan ver la crisis de primera mano.

“Vamos a hacer eso [para] Washington no olvide lo importante que es Venezuela”, dijo Santos. Los legisladores estadounidenses “necesitan entender que ese espectáculo va a desestabilizar todo el continente. Aquí [en Washington] se olvidan las cosas, se aburren a los 10 minutos y pasan al siguiente tema. Tengo que seguir inventando para que mantengan el asunto de Venezuela en mente. Ese es mi trabajo en lo relativo al asunto de Venezuela”.

Pero Blum también sugiere que Colombia y la región tienen que buscar ideas innovadoras. Blum calificó de “un fiasco” un infructuoso intento en febrero de entrar a la fuerza la ayuda humanitaria por tierra de Colombia a Venezuela, y admitió que Maduro parecía estar adelantado a los esfuerzos colombiano.

“Ayúdeme a pensar”, dice Blum en la grabación. “La solución no es un golpe militar, porque los militares [venezolanos] nunca lo van a derrocar. Estados Unidos tampoco [lo va a sacar del poder]”.

Más adelante sugiere que algún tipo de diálogo inclusivo —una opción que muchos en la oposición venezolana han rechazado— pudiera ser una solución.

“Colombia tiene que jugársela, porque como están las cosas vamos por detrás de Venezuela”, dijo. “La gente ha dejado de creer. No creen en las acciones del gobierno [colombiano]”.

Colombia es el aliado más firme de Washington en la región y la grabación probablemente no cambie eso. Pero ha creado un alboroto en Bogotá. En una parte de la grabación, Santos acusa al ex canciller Carlos Holmes Trujillo —ahora ministro de Defensa— de “no hacer nada, no tiene una estrategia”.

El presidente Iván Duque ordenó a Santos esta semana que regresar a Bogotá para que se explique.

La filtración de la conversación ocurre en momentos que Colombia estaba atenazada por una huelga nacional el jueves que ha paralizado grandes regiones del país y la popularidad de Duque sigue perdiendo fuerza.