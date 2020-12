Colombia no vacunará gratis a inmigrantes venezolanos

Leer más

El presidente colombiano, Iván Duque, recibió este lunes fuertes críticas tras declarar que los migrantes venezolanos que no estén regularizados en el país o no tengan doble nacionalidad no podrán acceder a las vacunas contra el COVID-19 que empezarán a llegar en febrero de 2021.

“Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no”, dijo el presidente este lunes durante una entrevista en Blu Radio.