Fiscalía ordena captura de ex jefe de las FARC Iván Márquez por magnicidio

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 10 de abril de 2018, Luciano Marin, mejor conocido como “Iván Márquez”, exlíder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia. AP Foto

La Fiscalía colombiana ordenó este lunes la captura del jefe de las disidencias de las FARC Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, por su supuesta participación en el crimen del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado a tiros el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá.

Un comunicado de la Fiscalía indicó que, luego de valorar testimonios conocidos en el último año, se abrió una investigación y ordenó la captura con fines de indagatoria de “Iván Márquez”, por su “presunta participación en el entramado criminal que acabó con la vida del líder político Álvaro Gómez Hurtado y su escolta, José del Cristo Huertas Hastamorir”.

Gómez Hurtado fue tiroteado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, en la que ejercía como catedrático.

El pasado 3 de octubre, la antigua guerrilla de las FARC se atribuyó el asesinato Gómez Hurtado, al igual que los de los ex guerrilleros Hernando Pizarro León-Gómez (1995) y José Fedor Rey, conocido como “Javier Delgado” (2002); del ex consejero de Paz Jesús Antonio Bejarano (1999), del ex ministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes (1998) y del ex representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín (1987).

La Fiscalía añadió en su información que desmovilizados de las FARC, “específicamente Julián Gallo Cubillos, señalaron a instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que el crimen fue ordenado por el entonces Secretariado de la estructura criminal y discutido en el denominado estado mayor”.

Su asesinato fue declarado como crimen de lesa humanidad en el año 2017, por lo que la investigación de su homicidio no prescribirá, de ahí que tanto el tribunal de paz como la Fiscalía continúen las indagaciones.

NUEVOS ELEMENTOS

Gallo, ex jefe guerrillero y ahora senador del partido político Comunes, dijo ante la JEP que a su cargo estuvo la planeación y ejecución del homicidio del ex candidato presidencial y que la orden de asesinar a Gómez la dio el Secretariado de las FARC y él la recibió de Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”, quien era entonces jefe del ala militar de la guerrilla.

La Fiscalía añadió hoy que una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia encontró elementos que darían cuenta de la supuesta responsabilidad de esta organización en el magnicidio.

En ese sentido, ordenó la vinculación formal al caso de “Iván Márquez”, quien para la fecha de los hechos pertenecía a la máxima dirigencia de las FARC.

Esta determinación se sustenta en la competencia que tiene la Fiscalía para investigar los delitos de los desertores del proceso de paz.

Alias “Iván Márquez” fue expulsado en octubre de 2019 de la JEP por incumplir el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y las FARC en 2016.

En un video divulgado el 29 de agosto de 2019 algunos ex miembros de las FARC-EP anunciaron públicamente su rearme contra el Estado colombiano.

En ese documento fílmico aparecen “Iván Márquez”, Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, y Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”.

Ellos hacen parte de la veintena de ex jefes guerrilleros que anunciaron la vuelta a las armas. En ese grupo también están Henry Castellanos, alias “Romaña”; José Manuel Sierra, alias “Aldinever”, y José Vicente Lesmes, alias “Walter Mendoza”.

Además de “Iván Márquez”, la JEP también expulsó a “Aldinever”, “Romaña”, “Jesús Santrich” y “El Paisa” por haber vuelto a las armas.