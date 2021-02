Extradición de presunto narco a EEUU podría arrojar luz sobre fallido golpe a Maduro

Jordan Goudreau trabajando en seguridad en lo que parece ser un evento político del entonces presidente Donald Trump. Jordan Goudreau

La extradición desde Colombia de un presunto narcotraficante buscado en Texas y de interés en la Florida podría también aportar nuevos detalles sobre el fallido golpe de estado del año pasado en Venezuela, en el que estuvo involucrada una empresa de seguridad de la Florida, dos de cuyos miembros fueron capturados y condenados a largas penas de prisión.

El Ministerio de Justicia colombiano autorizó el miércoles la extradición de Elkin Javier López Torres, que responde a los alias de La Silla y Doble Rueda, ambos en referencia a su silla de ruedas.

“Como ‘La Silla’, forma parte de una organización de narcotraficantes encargada de coordinar el transporte de cargamentos de cocaína desde Colombia a diferentes países”, dijo el ministerio en un comunicado. “Cubría las tarifas de otros cárteles para el uso de las rutas de exportación y proporcionaba seguridad para el tránsito de la droga a través de las rutas sobre las que tenía control”.

El presunto traficante –quien sufre una parálisis debido a un atentado contra su vida en 2008, según un informe publicado– fue detenido en diciembre de 2019 cuando se internó en una clínica con problemas renales. Fue puesto bajo arresto domiciliario, y Estados Unidos solicitó de inmediato su extradición por presunto tráfico de cocaína a México en nombre del Cártel de Sinaloa.

López Torres es de especial interés en la Florida porque Venezuela acusa su cártel de ejercer control sobre el segmento en el territorio de La Guajira que fue utilizado como campo de entrenamiento para el golpe de estado fallido en Venezuela el pasado mes de mayo. El golpe fue dirigido en parte por la empresa de seguridad Silvercorp, con sede en la Florida, y resultó en la captura y condena de dos ex soldados de las fuerzas especiales de Estados Unidos que fueron aportados por la compañía.

No hay documentos públicos en el sistema judicial federal de Estados Unidos que apunten a una acusación, lo que sugiere que cualquier caso que los fiscales del Distrito Este de Texas tengan contra López Torres está sellado hasta que comparezca ante un magistrado estadounidense.

Un informante dijo a las autoridades colombianas el año pasado que López Torres enviaba 500 kilos (1,102 libras) de cocaína a México mensualmente a través de una avioneta, según El Heraldo, el periódico local de Barranquilla. En artículos anteriores de ese periódico se describía a López Torres como un despiadado traficante que ha matado a docenas de personas y que anteriormente estaba alineado con las fuerzas paramilitares de derecha de Colombia, conocidas como las Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC.

La extradición se esperaba después de que el mes pasado el Tribunal Supremo de Colombia diera su visto bueno. No está claro si el presunto traficante sigue en Colombia.

López Torres podría ser de interés para los funcionarios de Justicia en la Florida, debido al fallido golpe de estado de mayo de 2020 en Venezuela. Fue lanzado desde la región de La Guajira.

El asunto se complica por la existencia de declaraciones grabadas en video de Airan Berry, uno de los dos estadounidenses capturados en la fallida incursión denominada Operación Gedeón. En una entrevista emitida por la televisión estatal venezolana, Berry dijo que uno de los golpistas capturados, Antonio Sequea, se había reunido varias veces durante la fase de planificación con López Torres.

No está claro si la declaración de Berry se basó en un guión o fue coaccionada de alguna manera, pero el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y los medios estatales dijeron que la incursión implicó la coordinación entre Estados Unidos y Colombia. Ambos han negado cualquier implicación.

Maduro fue uno de los primeros en señalar la participación “La Silla” en la “Operación Gedeón”.

“Este es el narcotraficante alias Doble Rueda, Elkin Javier López Torres, quien lo recibe, identificado por ellos (en referencia a la DEA) él es el que lo recibe, les da el dinero, los mantiene en esta operación ordenada por (Donald) Trump”, dijo Maduro el 7 de mayo de 2020.

En una investigación exclusiva realizada en octubre pasado, el Miami Herald, el Nuevo Herald y su matriz McClatchy documentaron cómo al menos dos funcionarios de la administración Trump tenían conocimiento previo del aparente intento de golpe de estado independiente.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, resistió el año pasado un intento de golpe de estado en el que participaron ex oficiales de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos.

Informes posteriores mostraron cómo los leales a Maduro se infiltraron en los campos de entrenamiento de los supuestos libertadores y traicionaron su causa, lo que llevó a la ejecución de seis líderes y a la captura de docenas de insurgentes. Múltiples fuentes confirmaron que el líder de Silvercorp, el ex boina verde Jordan Goudreau, estaba bajo investigación federal en la Florida.

El FBI y el Departamento de Justicia no lo han confirmado ni desmentido, y nueve meses después de la fracasada incursión no se han presentado cargos en Estados Unidos. Pero uno de los golpistas confesos –el ex general de división venezolano Cliver Alcalá Cordones– fue extraditado desde Colombia semanas antes del intento de golpe para enfrentarse a cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos.

Alcalá trabajó supuestamente con el Cártel de los Soles y se le acusa de formar parte del narcogobierno encabezado por Maduro y su predecesor, el fallecido Hugo Chávez.

La traductora de Alcalá y Goudreau –una venezolana llamada Yacsy Álvarez, quien tiene propiedades en Tampa- sigue bajo arresto en Colombia. No ha testificado que Alcalá se reuniera con el que sería un traficante rival.

Junto con la extradición de López Torres, el Ministerio de Justicia de Colombia también aprobó la extradición de Julio César Ruiz Arango, conocido como el traficante Butaco.

El Ministerio de Justicia de Colombia señaló en un comunicado el miércoles que Ruiz era buscado en el sur de la Florida por envíos de droga ocurridos entre enero de 2014 y junio de 2016. Dijo que pertenecía al Cártel de la Costa Norte.