En medio de la muerte y el dolor, Colombia muestra su ingenio contra el COVID-19

En medio de las terribles manifestaciones que dejaron 24 muertos y 87 desaparecidos, Colombia vio una luz de esperanza con un emprendimiento que puede evitar muchos fallecimientos por la pandemia del COVID-19.

Un grupo de ingenieros, científicos e investigadores colombianos crearon la solución antiviral, bautizada como Bac Human. Se trata de un spray que en 10 minutos elimina el coronavirus y además es un desinfectante hecho con productos orgánicos y, por lo tanto, biodegradable.

“El 15 de marzo del 2020 cuando se dio la alarma de la pandemia pensamos en tener una respuesta”, dijo el ingeniero químico Carlos García, ejecutivo principal de la compañía colombiana Islecar Group, inventora y fabricante del producto. “Nos tomó cuatro meses de investigación. Logramos ocho prototipos y seleccionando lo mejor de ellos obtuvimos nuestra fórmula maestra”.

Aunque la fórmula de la solución antibacterial multipropósito es guardada con un celo similar al de la Coca Cola, García reveló que Bac Human está hecho de tres materias primas, y la base son los estractos de esencias cítricas y aceitosas.

“El sistema de ataque de nuestra fórmula se enfoca en la eliminación de la capa proteica que contiene el material genético del virus generador del COVID-19”, explicó García. “Y logra así la inactivación absoluta y definitiva del virus”.

García agregó que el producto, a diferencia de los desinfectantes regulares, no contiene alcohol y eso permite una mayor durabilidad, no reseca la piel y no irrita las partes sensibles del cuerpo si llega a entrar en contacto con ellas.

Una vez que el grupo de investigadores de Islecar dio con la solución que buscaba, se pasó a la etapa de pruebas en la Universidad de Los Andes de Bogotá, una de las más prestigiosas de América, donde se comprobó la efectividad del producto.

“Hicimos ocho ensayos en personas, animales y distintas superficies como frutas, verduras, plantas, textiles, metales, Madera, bañeras y vidrios y se demostró que el producto brinda hasta ocho horas de protección contra el virus del COVID-19, bacterias y hongos”, dijo García. “Además es seguro, puede aplicarse en cualquier parte del cuerpo, huele rico, tiene un aroma mentolado que proporciona frescura y una sensación de confianza”.

Luego de este intenso trabajo de campo, la patente quedó registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y obtuvo la certificación sanitaria cosmética del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y con ello salió al mercado.

Durante las manifestaciones en contra del intento de reforma tributaria propuesto por el presidente Iván Luque, los empresarios de Bac Human instalaron puestos en diferentes puntos de Colombia para rociar la solución a la gente, protegerla y evitar así que las concentraciones masivas se conviertan en una onda expansiva de contagio.

“Sentimos la enorme responsabilidad de proteger a todas las personas que protestaban en las calles, sin distinción de la postura que habían adoptado, con la finalidad de limitar el contagio del coronavirus a su mínima expresión”, afirmó García. “Es un escudo para salvar vidas”.

Como en el caso de la vacunas y otras soluciones contra el coronavirus, la creación de estos productos protectores surgieron en empresas dedicadas a esta línea.

Hace 12 años se creó Islear Group, que se enfoca en el desarrollo de productos de limpieza. La empresa trabaja estrechamente con el sector de aeronáutica militar, que exige los más altos niveles de calidad, seguridad y confiabilidad.

“Siempre nuestro objetivo ha sido la seguridad y la salud”, comentó García. “Siempre hemos trabajado bajo normas militares, es decir, el producto final debe ser óptimo y eso nos ha permitido alcanzar la excelencia con Bac Human, tanto así que en estos momentos nos encontramos tramitando fuertes pedidos de Alemania, España, Ecuador, Perú y quizás muy pronto desde Miami”.

Mientras por un lado Colombia llora por las muertes en las protestas y sufre por el devastador efecto de la pandemia, con pobreza, desempleo y alrededor de 35,000 fallecidos víctimas del COVID-19, por el otro hay mucha gente ingeniosa, dedicada y creativa que en esas circunstancia extremas se desvela por encontrar un alivio para la humanidad.