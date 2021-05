Asediada por manifestantes, Cali emerge en el epicentro de la violencia en Colombia

Calí, la tercera mayor ciudad de Colombia, se ha convertido en el epicentro de los disturbios que sacuden al país andino, y sus habitantes sitiados por la violencia claman por la apertura de carreteras para paliar la creciente escasez de alimentos y medicinas.

La violencia, que ha dejado cientos de heridos y al menos 40 muertos, se produce en el marco de una jornada de protestas contra el gobierno que el martes cumplía 14 días y que ha sido acompañada por denuncias de violaciones a los derechos humanos y acusaciones de que agentes del orden público han utilizado armas de fuego contra manifestantes pacíficos.

Las protestas —emprendidas por organizaciones sindicales, estudiantiles e indígenas— han sido registradas en distintas ciudades del país desde que comenzaron el 28 de abril, pero los mayores enfrentamientos suceden en Cali y las zonas aledañas, donde grupos civiles armados han comenzado a enfrentarse contra los manifestantes.

El domingo, civiles con armas de fuego se enfrentaron a un grupo de indígenas que llevaban machetes y piedras. El choque, donde ambos bandos dicen haber sido atacados primero, dejó un saldo de al menos ocho heridos, reportó la Defensoría del Pueblo.

Cali, ciudad que se autodenomina como la capital de la salsa, emerge ahora como un emblema de los disturbios que sacuden a Colombia, en momentos en que persistentes tensiones sociales agravadas por la pandemia se mezclan con el accionar de bandas criminales, grupos armados ilegalmente conformados y un cuerpo policial mal entrenado para alimentar la ola de violencia.

Analistas advierten que el presidente Iván Duque tiene un arduo camino por delante para poder contener la violencia mientras Cali suena campanadas de alarma sobre lo que podría ocurrir en otras ciudades latinoamericanas en la medida en que el coronavirus acentúa las tensiones sociales.

En un intento por calmar la violencia en el país, Duque ha tratado de iniciar una etapa de diálogo con los manifestantes, pero los esfuerzos se han visto mermados por el fracaso anterior de iniciativas similares y los analistas advierten que el gobierno no parece estar dispuesto a brindar las concesiones necesarias para desactivar la crisis.

“Yo veo todo esto muy difícil. Veo entre los manifestantes una confianza en las instituciones que está rota, y (del lado de las autoridades) siento que hay un ánimo de desescalar pero no un ánimo a llegar a compromisos políticos y económicos que sean duraderos”, dijo el analista político Sergio Guzmán.

Lo que complica la situación, son las recurrentes acusaciones de que los organismos policiales han estado utilizando armas de fuego contra los manifestantes.

“Los abusos policiales han sido en realidad brutales. Creo que en realidad no tenemos registro en Colombia de abusos policiales tan generalizados y tan brutales como los que hemos podido documentar en estas jornadas de protestas”, dijo a el Nuevo Herald José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Human Rights Watch, cuyo equipo en Colombia logró confirmar la muerte de 40 personas y lesiones a otras 400 en el marco de las protestas, también ha estado documentando la preocupante participación de grupos de civiles armados en la violencia en Cali y otras localidades cercanas.

“Aparecen en vehículos, a veces sin placas, se bajan y disparan armas de fuego, armas pesadas, contra aquellos que están manifestándose en las calles, ya sea pacífica o violentamente. No sabemos si esos civiles son policías de civil, o bandas de criminales”, explicó Vivanco.

La historia violenta de Cali

Cali tiene un largo historial cultural celebrado en todo el país, pero su pasado también se ha visto marcado por la violencia y la aparición en la ciudad de organizaciones delictivas y de narcotraficantes, incluyendo el otrora Cartel de Cali, y más recientemente integrantes de las bandas conocidas como Los Rastrojos y Los Urabeños.

La ciudad se vio inmersa en una ola de violencia a inicios de los noventas en momentos en que el cartel de la ciudad se enfrentaba a la organización de Pablo Escobar en Medellín y en ocasiones sufrió las detonaciones de coche bombas y las acciones de sicarios enviados a la ciudad.

Las acciones de los narcotraficantes persistieron en la ciudad incluso después de la desaparición de los dos carteles, y más recientemente disidentes de las Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia han cimentado su presencia en las comunidades cercanas a Cali, donde las plantaciones de coca todavía abundan, provocando choques entre grupos armados por el control del lucrativo territorio.

Las manifestaciones comenzaron en protestas contra un proyecto de reforma tributaria introducida por el gobierno. Duque luego retiró el proyecto en vista del fuerte rechazo popular pero las manifestaciones continuaron en vista del acumulado malestar de vastos sectores de la población hacia las políticas económicas del gobierno.

Guzmán dijo que las protestas son una extensión de las protestas vistas en noviembre del 2019, cuando el gobierno tuvo que declarar toques de queda en todas las ciudades para contener la violencia.

En esa oportunidad, Duque logró contener las protestas convocando un diálogo nacional, que eventualmente fue dejado de lado cuando la pandemia del coronavirus comenzó a acaparar la atención nacional. Pero el malestar continuó acumulándose hasta que fue detonado por la propuesta de reforma tributaria.

La economía colombiana registra su peor desempeño en medio siglo; el producto interno bruto del país se hundió 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo. Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad y la pobreza golpea al 42,5% de la población.

Juan Camilo Suárez, un estudiante de 22 años, dice ser una de las víctimas de la violencia policía. Estaba congregado con otras 300 personas en una avenida de Cali que con velas encendidas recordaban a los colombianos que habían habían muerto protestando contra gobierno en días anteriores, cuando la unidad de policía antimotines súbitamente abrió fuego contra ellos, dijo a el Nuevo Herald.

“Empezaron a disparar contra todo el mundo y la gente se pone a correr cuando siento que algo me da un golpe muy duro en la cara que me retumbó la cabeza, y lo único que pensaba era, ‘tienes que correr, tienes que correr por tu vida’”, dijo Suárez a el Nuevo Herald. “Estaban disparando gases lacrimógenos, aturdidores (granadas flashbang) y balas de goma”.

Suárez no llegó a ver con exactitud lo que le pegó en la cara, pero por el impacto supone que fue una bala de goma. Requiere de una operación para recuperar al menos parcialmente la visión en uno de sus ojos a través del cual actualmente no puede ver nada porque está hinchado y lleno de sangre.

“La doctora me dijo que si el proyectil me daba un centímetro más abajo, me hubiera volado el ojo (..) Fue una noche donde hubo muchos heridos, y un muerto”, relató.

Escasez y más protestas

Pese a la violencia policial, los manifestantes en Cali aseguran que ellos van a continuar con las manifestaciones hasta que el gobierno nacional se muestre dispuesto a escucharlos.

Se están organizando en diferentes puntos de entrada de la ciudad, que llaman puntos de resistencia, y armados con piedras y palos tienen la tarea de contener a los efectivos de la policía, y en especial a la unidad antimotín, conocida como Esmad, dijo Cristian Perea, edil de la Comuna 21 y presidente de la asociación de ediles de Cali.

Paralelamente los manifestantes, la mayoría de ellos jóvenes, están organizando asamblea populares y cabildos abiertos, invitando a la población a presentar sus propuestas a ser presentadas ante las autoridades locales, estadales y del gobierno nacional.

Pero hasta el momento, los manifestantes han encontrado muy poca disposición de que las autoridades estén dispuestas a tomarlos en serio.

“El domingo vino (a Cali) el presidente de la república, después que hubo presión, pero vino a las 11 de la noche y se fue a la cuatro de la mañana, y solo hablaron entre ellos”, comentó Perea.

Entre tanto, las manifestaciones, y particularmente el cierre de carreteras, está golpeando duramente la ciudad, limitando el ingreso de productos de primera necesidad.

Los manifestantes anunciaron el lunes la apertura de un corredor humanitario de 24 horas para permitir el ingreso de productos tras alcanzarse un acuerdo entre las autoridades locales y los indígenas bajo el auspicio de las embajadas de Alemania, Bélgica, España, Portugal y la Unión Europea, así como de la Misión de la ONU en Colombia.

Pero la ciudad está siendo afectada por una aguda escasez de productos que ha elevado los precios de alimentos y de productos básicos en más de un 50%.

‘La ciudad se desbordó’

Las organizaciones que velan por los derechos humanos señalan que la mayoría de las muertes registradas durante las protestas han sido registrada en Cali debido a una combinación de factores, que incluyen los acentuados problemas sociales de la región en que se encuentra, y la creciente violencia que ha estado registrando la ciudad en los últimos años.

La combinación de esos factores ha acostumbrado a la fuerza policial de la zona a utilizar la fuerza de una manera desmedida, dijo Alejandro Lanz Sánchez, co-director de la ONG Temblores.

“Cali desde hace bastante tiempo viene incrementando sus niveles de violencia homicida. En términos de tasas poblacionales, presenta la misma cantidad de homicidios que Bogotá, y esa violencia se viene registrando en Cali desde hace varios años, al mismo tiempo que registra los mayores indicadores de desigualdad social,

“Es una ciudad completamente segregada entre la población que vive en las periferias, principalmente afro, y a quien la policía y la fuerza pública ha arremetido con mucha represión durante los últimos años”, agregó.

Juan Pablo Garzón, investigador del centro de investigación Ideas para La Paz, dijo que la respuesta policial en Cali ha dejado en evidencia la falta de capacitación de los agentes para reaccionar frente a las manifestaciones. “No supieron poner orden en la ciudad, y la ciudad se desbordó”, dijo Garzón.

Pero también Cali es una ciudad de tensiones acumuladas entre los barrios y la policía en una urbe que cuenta además con diferentes tipos de estructuras internas, incluyendo estructuras barriales y criminales, que se activaron para participar en las protestas.

“Tienes en Cali una ciudad desigual con grandes problemas sociales y con grandes problemas de seguridad pública, y entonces se le juntan todos estos aspectos en un momento critico en donde no tiene respuesta desde la política pero donde tampoco tienes respuesta desde los agentes de la seguridad”, explicó.