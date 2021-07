Presidente de Colombia: Comandos sabían que tenían misión de asesinar a Jovenel Moïse

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en su domicilio el 7 de julio. Getty Images

Un pequeño grupo de comandos colombianos contratados conocía el complot para asesinar al presidente de Haití, reveló el jueves el presidente colombiano Iván Duque, mientras que su máximo responsable policial identificó a dos de los presuntos líderes.

Dieciocho colombianos han sido detenidos en la redada que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio. Varios de ellos declararon que fueron contratados a través de una empresa con sede en Doral, CTU Security, dirigida por un emigrante venezolano, Antonio Intriago, que parece haberse escondido.

Rompiendo un relativo silencio sobre los acontecimientos en Haití, el presidente Duque dijo a la radio La FM de Colombia que su administración está aportando buenas pistas a la investigación del asesinato.

“Todo indica que un grupo importante de personas llegó a Haití en un ‘gancho ciego’, llevado en una supuesta misión de protección y ... un grupo más pequeño aparentemente tenía información detallada sobre la operación criminal y la intención de matar al presidente de Haití”, detalló Duque.

El presidente colombiano reveló que un soldado, que estuvo en Haití y regresó a Colombia, prestó testimonio para la investigación del asesinato.

Las revelaciones del presidente se produjeron la misma mañana en que el jefe de la Policía Nacional de Colombia, el general Jorge Luis Vargas Valencia, ofreció una conferencia de prensa igualmente explosiva. Lo más destacado de su presentación fue tuiteado desde su cuenta de Twitter.

Tres colombianos más están siendo buscados en relación con el asesinato, señaló Vargas, además de los tres “neutralizados”, o muertos, y los 18 capturados. No reveló sus nombres, pero dijo que los tres se habían reunido con Christian Enmanuel Sanon, el médico haitiano del sur de la Florida que está detenido en Haití y que ha sido calificado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato.

Vargas también arrojó luz sobre el liderazgo del grupo que viajó a Haití. Dijo que a un ex capitán del Ejército llamado Germán Alejandro Rivera García se le giraron $50,000 desde Estados Unidos. No dijo quién lo hizo, aunque las autoridades haitianas identificaron en una conferencia de prensa a última hora del miércoles al propietario de la empresa de seguridad de Doral y a un prestamista del sur de la Florida llamado Walter Vientemilla como personas de interés. Ninguno de los dos devolvió las llamadas telefónicas el jueves por la tarde.

El jefe de la policía colombiana no reveló si Rivera estuvo realmente en Haití o si es el ex soldado que regresó a su país y está cooperando con la investigación. Vargas también identificó como uno de los líderes a Duberney Capador, un colombiano fallecido en un tiroteo con la policía haitiana durante la persecución de los asesinos de Moïse. Vargas dijo que Capador entró en Haití a través de la República Dominicana el 10 de mayo, meses antes del asesinato. La hermana de Capador declaró a los medios de comunicación colombianos que cree que su hermano fue engañado.

Las revelaciones en Colombia ponen más presión sobre el FBI y otros en el sur de la Florida para que expliquen el papel de Sanon, Intriago y otros dos hombres del sur de la Florida capturados al principio, un hombre de mantenimiento llamado James Solages y el ex informante de la Drug Enforcement Administration (DEA) Joseph G. Vincent.

Intriago dirigía clases de capacitación en seguridad desde sus operaciones en Doral, y era mayorista y minorista de chalecos antibalas y otros equipos de protección, que vendía a la policía de Sweetwater, entre otros. También se enfrentó a tres avisos de desalojo en la última década y al menos a una demanda de un proveedor por impago.

Todavía no está claro hasta qué punto Intriago sabía lo que se estaba planeando, o pensaba que estaba ayudando a intermediar con el personal de seguridad. La policía haitiana ha dicho que realizó múltiples viajes a ese país en los últimos meses, pero no ha dado muchos detalles.

Tampoco está claro cómo se financió la operación. Un ex soldado colombiano que habló con Radio Caracol dijo que no pudo unirse al grupo, pero compartió partes de un hilo de Whatsapp para el reclutamiento de comandos. En ese hilo, la persona que ofrecía el trabajo en una nación centroamericana no identificada decía que Estados Unidos pagaría sus salarios.

Cuando comenzó el asalto a la residencia presidencial el 7 de julio, un hombre gritó por un altavoz que era una operación de la DEA. El hombre fue identificado más tarde como Solages, cuyo último domicilio estaba en Tamarac y que hasta abril era director de mantenimiento en un lujoso complejo de viviendas para personas mayores en Lantana.

Algunos de los comandos colombianos han dicho que creían estar involucrados en una operación para arrestar al presidente haitiano, quizás con el objetivo de entregarlo a la DEA o a alguna otra agencia estadounidense. La DEA ha negado rotundamente cualquier conocimiento o implicación en los hechos, pero los haitianos se muestran escépticos dado que muchos de los detenidos fueron en su día informantes de la DEA, objetivos de la misma o personas cercanas a los objetivos de la agencia.