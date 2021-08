Dos empresarios de Miami, una mina de oro en Colombia y una tonelada de problemas

Dragas mineras ilegales fotografiadas en Rio Quito al oeste de Colombia en operaciones que agrupaciones ambientalistas alegan están generando grandes problemas ambientales en la zona. Gerald Bermúdez

Dos emigrantes iraníes del Sur de la Florida, uno de ellos un empresario del sector inmobiliario y el otro un quiropráctico aficionado a las carreras con autos Ferrari, están vinculados a una operación de explotación ilegal de oro ubicada en una de las bioesferas más singulares y diversas del mundo.

El grado de participación de los dos hombres en la operación colombiana valorada en millones de dólares es un tema que aún está en disputa, pero la extraña saga de los residentes del Sur de Florida es una larga historia entre socios contagiados con la “fiebre del oro”, así como acusaciones de codicia, traición y usurpación.

El residente de Miami Hassan Jalali Bidgoli y su socio Amir Mohit-Kermani — el desarrollador urbanístico y el quiropráctico, respectivamente — se encontraban entre las 13 personas nombradas en una orden de detención emitida en el 2018 en Colombia que buscaba interrogarlos sobre las operaciones de minería ilegal en la remota región de Chocó, caso judicial que aún está en curso.

La selva tropical ubicada en la esquina occidental de Colombia que limita con Panamá es única, señalan los científicos, porque una cuarta parte de las aves de la región no se encuentra en ningún otro lugar del planeta.

Durante siglos, los lugareños han utilizado “bateas”, una especie de tazón grande y chato de metal, para filtrar y aislar las partículas de oro que ponen la comida sobre la mesa. En los últimos años esto ha dado paso a operaciones ilegales con barcazas de dragado — apodadas “dragones” — que desarraigan el estilo de vida, destruyen franjas completas de la naturaleza, contaminan el agua potable con mercurio y atentan contra el sustento de los lugareños.

Global Finance Integrity, un grupo sin fines de lucro que analiza los flujos de dinero ilícito, estima que Colombia exportó alrededor de $1,750 millones en oro en el 2019. Utilizando imágenes satelitales, el grupo estimó que el 66% de esa producción era ilegal, desarrollada sin títulos de propiedad y sin los debidos permisos regulatorios. Y las operaciones en Chocó superó a las de los otros departamentos de Colombia.

La orden de detención del 2018 forma parte de un expediente judicial más amplio, donde las autoridades señalaron que “las actividades mineras fueron iniciadas en Colombia” “por los dos hombres de Miami, sugiriendo que ellos estaban al frente de lo que terminó convirtiéndose en una operación ilícita.

Las “bateas” utilizadas por los mineros artesanales al occidente de Colombia requieren de manos hábiles y buenos ojos para separar las partículas de oro de los sedimentos del río. El sustento de los moradores de la región está bajo amenaza en esta zona fronteriza con Panamá por las dragas ilegales que operan en el lugar. Gerald Bermúdez Gerald Bermúdez

El Miami Herald, El Nuevo Herald y el buró de Washington de McClatchy unieron fuerzas de investigación con el Proyecto de Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción y los medios colombianos Cuestión Pública y La Liga Contra el Silencio.

La investigación conjunta arroja luz sobre las operaciones auríferas en la zona remota de Colombia, conocida por su herencia afrocolombiana pero también plagada por elementos remanentes de grupos guerrilleros que operan actualmente como organizaciones criminales. El oro y el platino extraídos se han convertido en otra fuente de ingresos ilícitos para ellos.

“Estas mafias están involucradas en diferentes áreas: cocaína y también minería ilegal. Y para nosotros está claro que estos minerales, que son muy caros en el mercado internacional... están siendo aprovechados por esta gente, dada la oportunidad de los precios muy altos en el mercado internacional”, dijo Marta Lucía Ramírez, canciller de Colombia, en una entrevista.

Mauricio Cabrera, coordinador de políticas mineras de la oficina de World Wildlife Fund en Colombia, confirmó que la industria minera ilegal del Chocó está controlada por “grupos mafiosos” que a su vez realizan pagos de protección a los grupos armados locales que controlan el área.

Por esa razón llama la atención que los nombres de Jalali y Mohit-Kermani aparecieran en la orden de captura de las cinco personas que desde entonces han sido condenadas por minería ilegal y daño ambiental en Chocó.

La operación ilícita en cuestión se extendió entre junio del 2013 y diciembre del 2018, dijeron los fiscales de Colombia. Bajo el sistema legal de ese país, las autoridades pueden emitir una orden de detención contra una persona para ser interrogada. De existir el riesgo de que la persona pudiera huir, un juez puede ordenar su detención en espera de que se le formulen cargos.

Para el momento en que se emitió la orden del 2018, Jalali y Mohit-Kermani llevaban dos y cinco años, respectivamente, de estar ausentes en Colombia, insistieron sus abogados.

Pero los hombres de Miami fueron objeto de una notificación de alerta azul de la agencia policial internacional Interpol, que los ubicó en Miami. Esa notificación es emitida cuando alguien es solicitado para ser interrogado, lo que no significa necesariamente que la persona está bajo sospecha de haber cometido algún delito, aunque también puede significar eso.

¿Inversionistas accidentales?

Jalali y Mohit-Kermani no tienen antecedentes penales en Estados Unidos y ambos parecen ser exitosos en sus respectivos campos de trabajo.

Los registros públicos vinculan a Jalali, de 54 años, con numerosas propiedades costosas, incluyendo un hotel en Miami Beach y una casa en Venetian Islands. Asimismo, renovó una elegante mansión de Miami Beach recientemente comprada por $7.75 millones por el jugador del Miami Heat, Victor Oladipo.

Jalali figura en más de tres docenas de empresas registradas en la División de Corporaciones de Florida en las últimas dos décadas y aparece en documentos corporativos en los paraísos fiscales de las Bahamas y Panamá. Varias empresas de la Florida y al menos tres en Colombia usaron el nombre Tala, que significa oro en farsi, el idioma que se habla en Irán.

Mohit-Kermani, quien cumplió 50 años este mes, es un quiropráctico con licencia de Florida con afición a los autos de carrera, que ha competido para la Ferrari de Fort Lauderdale en una docena de carreras de Florida desde 2017.

Un abogado de Miami que representa a ambos negó que sus clientes tuvieran alguna participación en la minería ilegal y cuestionó la veracidad de los artículos publicados por medios colombianos que reportan lo contrario. El abogado ofreció una narrativa en la que un préstamo bien intencionado a un compañero de negocios en Miami que identificó como Juan Carlos Marulanda provocó lo que eventualmente se convirtió en una cascada de problemas.

Al ser contactado para hablar sobre el caso, Marulanda dijo que no hubo ningún préstamo, sino una inversión de $100,000 a ser usada por un socio en la expansión de las operaciones mineras ya existentes en Colombia. Marulanda y ese socio, el venezolano Josecarlo Souffront Mozzicato, dijeron por separado, al ser consultados sobre la operación, que terminaron huyendo de Colombia al sentirse amenazados por un grupo dedicado a cobrar dinero haciendo uso de tácticas extremas de presión.

Hay poca documentación de todo esto. Todos los involucrados afirman que ya no tienen documentos de hace una década, o que no los proporcionarían a través de abogados. Los hombres de Miami, dijo su abogado, nunca contrataron a “nadie para cobrar la deuda del préstamo” y “niegan cualquier acusación de que estuvieran involucrados de alguna manera en una actividad criminal”.

Pero este comienzo enredado condujo al final a una lucrativa operación minera que luego fue declarada ilegal en Colombia.

Jalali y Mohit-Kermani se negaron a ser entrevistados directamente. Su abogado estadounidense enfatizó que ya no estaban involucrados en ninguna operación cuando las autoridades ambientales colombianas citaron las operaciones en cuestión por atrocidades ambientales.

“Mis clientes se enteraron por primera vez de la investigación colombiana en el 2019, cuando la prensa colombiana publicó una historia de primera página falsa y difamatoria con sus respectivas fotografías, acusándolos de, entre otras cosas, sacar oro de contrabando desde Colombia, lavar $50 millones. Inmediatamente contrataron un abogado colombiano ”, explicó David Nuñez, su abogado de Coral Gables,

En realidad, los problemas comenzaron en junio del 2017 cuando la policía local, los soldados y el personal del regulador ambiental Codechocó localizaron tres dragas en funcionamiento ilegalmente en Chocó. La orden de detención se emitió el 5 de diciembre del 2018 para 13 personas investigadas como parte de una organización criminal minera. Entre éstos se encontraban Jalali y Kermani. Codechocó había detectado operaciones ilegales de minería en Río Quito en el 2013.

Cinco sospechosos fueron capturados en diciembre de 2018, incluyendo a Moisés Ortiz Martínez, un pariente político de Jalali, quien está casado con una colombiana. Los cinco sospechosos fueron condenados en el 2019 por varios delitos, incluyendo la contaminación ambiental y la minería ilícita, y sentenciados a cuatro años de prisión, pero ninguno cumplió condena.

Esta captura de pantalla muestra la porción del documento presentado por la fiscalía de Colombia que declara que la operación ilegal de oro comenzó originalmente con la creación de compañías en Colombia por parte de los residentes de Miami Hassan Jalali Bidgoil y Amir Mohit-Kermani. A través de sus abogados, ambos niegan haber participado en las operaciones más allá de haber prestado dinero para importar oro.

Jalali y Mohit-Kermani fueron inicialmente representados en Colombia por el abogado Diego Cadena, quien ha sido criticado en su país por defender a varios narcotraficantes colombianos extraditados a Estados Unidos.

Actualmente, Cadena se encuentra bajo arresto domiciliario por presuntamente sobornar a testigos en nombre del ex presidente Álvaro Uribe, cuyo nombre fue utilizado el año pasado para bautizar una calle en Miami.

¿Préstamo o inversión?

En respuestas escritas a preguntas sobre cómo se involucraron en las operaciones mineras, Núñez explicó que sus clientes Jalali y Mohit-Kermani en el 2010 hicieron un préstamo — monto no especificado — a un hombre al que identificó como Marulanda.

Jalali, contratista general y desarrollador urbanístico, había trabajado en varios proyectos en el sur de Florida con Marulanda, quien era un subcontratista de albañilería, dijo Núñez.

Nuñez no proporcionó una copia de ningún documento de préstamo ni discutió los términos o el monto. (Proporcionó una fotocopia del pasaporte de Mohit-Kermani para demostrar que no había viajado a Colombia en los últimos años).

En un momento dado, Marulanda les comentó a Jalali y a Mohit-Kermani que él tenía la intención de comprar oro en Colombia e importarlo a Estados Unidos para venderlo, dijo Núñez.

“A los señores Jalali Bidgoli y Mohit-Kemani (sic) se les aseguró que todas las debidas licencias serían obtenidas y que se cumplirían todas las leyes y regulaciones aplicables ”, escribió Nuñez. “No obstante, ellos no fueron inversionistas en la exportación prevista y posterior venta del oro. Simplemente prestaron los fondos y esperaban el reembolso”.

El abogado dijo que Marulanda nunca importó oro y seis meses después del préstamo, les informó que usó el dinero para comprar equipos en Colombia para extraer oro. Esto fue sin su conocimiento, insistió Nuñez, y se les dijo que el préstamo se pagaría en unos meses.

Después de otros seis meses, dijo Núñez, Marulanda no tenía los fondos para reembolsarlos y, en cambio de dinero, les ofreció transferirles su participación del 50% en el equipo de minería y que podrían trabajar con su socio, que tenía experiencia en minería.

Aceptaron esta oferta como pago del préstamo, dijo Núñez, y su socio les aseguró a los dos hombres que obtendría todas las licencias y permisos necesarios para operar el equipo minero.

Ese socio, a quien los abogados de Miami y de Colombia no quisieron identificar pero sobre quien dijeron que era el dueño del otro 50% del negocio de Marulanda, posteriormente ofreció venderle su participación y los hombres de Miami se convirtieron en los únicos dueños del equipo de dragado, dijo Núñez. El único dinero que enviaron a sus socios en Colombia fue para ese equipo, agregó.

Esta captura de pantalla muestra una orden de detención emitida el 5 de diciembre del 2018 contra los residentes de Miami Hassan Jalali Bidgoli y Amir Mohit-Kermani. Ambos estaba entre un grupo de 13 personas solicitadas por la justicia colombiana en relación a la operación ilegal de oro.

Marulanda, por su parte, señaló que la inversión de $100,000 de Jalali y Mohit-Kermani se destinó a una expansión minera de oro planificada con él y Souffront, quienes también invirtieron sus propios ahorros personales. Souffront tenía experiencia en minería y tenía una operación de compra de oro ya establecida en Chocó para vender a minoristas del sur de Florida.

El Estado del Sol

Marulanda, Jalali y Kermani aparecen juntos en los documentos de incorporación de una empresa registrada en la Florida llamada Gold Coast Minerals LLC. Fue creada en agosto del 2010, año en el que se realizó el préstamo, o la inversión. El último informe anual de la empresa presentado ante la División de Corporaciones fue en abril de 2011.

Contactado en el extranjero, donde dijo que huyó después de haber sido amenazado en Colombia, Souffront ofreció una versión de los eventos muy similar a la de Marulanda, específicamente que Jalali y Mohit-Kermani proporcionaron capital para expandir sus operaciones existentes de minería.

La versión de Souffront coincidió con la de Marulanda de que los hombres de Miami pretendían usar a Souffront para aprender a manejar el negocio para luego sacarlo totalmente de la operación.

También en respuesta a las declaraciones emitidas por el abogado de los hombres de Miami de que hizo un mal uso del dinero prestado, Marulanda dijo haberse sentido perseguido por los hombres de Miami en Colombia, en septiembre de 2011, cuando las operaciones parecían estancarse y no podían localizar a Souffront. Marulanda dijo que no ha hablado con los hombres de Miami desde finales de 2011 después de que vendió dos vehículos en un intento por pagar parte de su inversión, para luego huir del país.

Los abogados de los hombres de Miami se negaron a identificar al socio de Marulanda que entregó a la otra mitad del negocio, pero en base a la descripción de los hechos, Souffront dijo creer que se referían a él y a un socio brasileño que también tenían.

Souffront alega que los cobradores de deudas le interceptaron y él acordó “transferir” sus operaciones a cambio de unos 50 millones de pesos en dos cheques colombianos, unos $28,400 en ese momento.

Souffront dijo que huyó de Colombia en octubre de 2011, pero no antes de haber presentado una denuncia ante una fiscalía local en Medellín. Souffront, quien es abogado de formación, dijo que ya no tenía una copia de la denuncia contra Jalali y Mohit-Kermani, pero agregó que nunca fue interrogado y que en el 2013 recibió una notificación señalando que el caso estaba cerrado.

Una persona que trabajó en las operaciones mineras y que conoció a los hombres de Miami, hablando bajo condición de anonimato, apoyó de forma independiente la versión de Souffront de que se vio obligado a negociar y que fue rápidamente despojado de su negocio.

Paraíso perdido

Documentos legales en Colombia muestran que Jalali y Kermani establecieron dos empresas en el país en marzo y diciembre de 2011: Talbras SAS, para extraer metales preciosos, y Comercializadora Internacional CI Tala Internacional Trading SAS, para venderlos. Los documentos judiciales citan a estas empresas varias veces al identificar a Jalali y Mohit-Kermani en la investigación más amplia.

Talbras fue finalmente dirigida por Ortiz, el pariente de la esposa de Jalali. Esta última empresa, dijo el abogado Núñez, fue creada para comprar y exportar oro, pero luego de retrasos en las licencias se usó para importar gránulos de resina para fabricar productos similares a Tupperware y posteriormente fue cerrada.

El siguiente rastro regulatorio surgió en abril de 2013, cuando la empresa colombiana Vencol Mineral SAS fue creada para manejar las operaciones mineras.

Esta foto editada de Facebook muestra a Hassan Jalali Bidgoli, un urbanista de Miami que fue sujeto de una orden de detención emitida en Colombia por su presunta vinculación con una operación ilegal de oro.

La disputada versión de una operación de préstamo que fracasó entra en juego en este punto de la investigación. El equipo que los abogados de los hombres de Miami dijeron que cayó en sus manos pasó a ser utilizado en el municipio de Río Quito del departamento de Chocó. Los documentos de Vencol incluyen a Ortiz, pariente de Jalali, como representante legal y presidente de la empresa.

Meses después, rumores sobre la existencia de operaciones de minería sin licencia en un área protegida llegaron a los oídos de la agencia ambiental regional Codechocó. El ingeniero ambiental Erbin Rodrigo Velásquez Mosquera fue enviado a investigar la situación en junio del 2013 y nuevamente en el 2014.

“El primer impacto fue ver que habían desviado el cauce del río. Le abrieron una brecha para donde necesitaban el agua. Lo secaban, lo inundaban según su conveniencia. Los árboles habían sido deforestados, estaban talando sin permisos de aprovechamiento”, dijo Velásquez a Cuestión Pública.

“Vimos grasa en el agua, manchas. Los dragones operando, succionando la tierra, dejando la tierra lavada en montículos, ya sin sustrato. Las retroexcavadoras se abren paso, cortan los árboles, dejan la zona libre a las dragas para que se coman todo lo talado. Pasarán miles de años para que vuelva a restaurarse (el ecosistema)”, sentenció Velásquez.

Ortiz terminó declarándose culpable y fue sentenciado en el 2019 a cuatro años de prisión por cometer delitos ambientales y a pagar una multa de casi 12,000 millones de pesos, unos $3.52 millones.

El mismo día del fallo, sin embargo, se le conmutó parte del castigo, recibiendo una sentencia suspendida y una multa reducida.

Una solicitud de registros realizada por los aliados en esta investigación mostró que casi cuatro años después de la sentencia, la multa reducida de Ortiz de aproximadamente $146,000 no había sido pagada. Su confesión también permanece sellada, y su abogado colombiano se negó a comentar cuando fue contactado por periodistas.

Los documentos judiciales hacen referencia a una declaración de impuestos presentada en el 2016 por los directores de Vencol, donde aparecen los nombres de Jalali y de Ortiz.

Eso sugiere que los fiscales supusieron que una empresa que usaba equipos propiedad de los hombres de Miami estaba extrayendo minerales un año antes de la acción del gobierno. Los documentos también muestran que en agosto de 2018, los fiscales colombianos estaban analizando el historial de viajes de los hombres de Miami.

Los abogados de los hombres de Miami sostienen que los dos no tuvieron ningún papel en ninguna operación.

“La empresa fue una pérdida total. Además, no tenían conocimiento del uso de su equipo por parte del Sr. Ortiz para ninguna actividad minera de oro no autorizada o ilegal ”, dijo Núñez. “Una revisión del caso colombiano contra el Sr. Ortiz muestra que aceptó la responsabilidad total por la actividad minera ilegal… y que mis clientes no estuvieron involucrados en la misma”.

Pero Angela Salazar, abogada contratada por sus empresas colombianas, insiste en lo contrario. Fue asesora legal de Talbras, algo reconocido por Núñez aunque luego dijo que Ortiz la había despedido por robar a la empresa. Ella niega la acusación y ha estado involucrada en un litigio con los hombres de Miami.

Los hombres de Miami “sabían que los operativos eran ilegales porque les dijimos muchas veces que estaban incurriendo en muchas infracciones”, dijo Salazar a Cuestión Pública.

A lo cual el abogado de Miami respondió: “La versión de la señorita Salazar es totalmente incorrecta. Nada de esto es verdad. Mis clientes NUNCA participaron en actividades mineras en Colombia, nunca exportaron oro desde Colombia y no se han beneficiado de ningún tipo de actividad minera o venta de oro dentro de sus fronteras”.

Documentos de la corte colombiana dijeron que para el 2016 la operación ilegal se había convertido en un negocio minero de gran tamaño que no solo extraía oro y platino de la selva tropical, sino que lo fundía y lo vendía en el extranjero.

Esta captura de pantalla de un portal de Ferrari muestra a Amir Kermani, el quiropráctico del Sur de la Florida que como cliente está habilitado para competir en carreras con los autos de la compañía bajo el programa Corse Clienti.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Codechocó confirmaron en cartas enviadas en febrero por la organización de noticias Cuestión Pública que las empresas involucradas en la operación nunca recibieron licencias para extraer metales preciosos.

Los documentos judiciales no establecen cuánto dinero generó la operación, pero en un artículo del diario colombiano El Tiempo, que fue criticado con vehemencia por los abogados de los hombres de Miami, un oficial de la policía no identificado estimó que la red movió $50 millones en metales preciosos por el país en el transcurso de varios años.

Examinando a Colombia

La explotación ilegal de oro pone a prueba al poder judicial y a los reguladores de Colombia. El índice mundial sobre el cumplimiento de la ley elaborado por la Organización Mundial de la Justicia clasificó al poder judicial de Colombia en el puesto 77 de los 128 países que encuesta. La organización estima que el sistema de justicia colombiano está rezagado con relación a sus vecinos en cuanto a la adjudicación oportuna y adecuada, registrando además investigaciones ineficaces.

Después de nombrar a los hombres de Miami en la orden de detención en 2018, los fiscales colombianos parecen no haber presentado cargos contra ellos, aunque éstos podrían existir y estar sellados.

Los fiscales no cerraron el caso, lo que significa que aún cuando Jalali y Mohit-Kermani no figuran actualmente como solicitados, tampoco están completamente exonerados.

A lo largo de los Andes, la minería de oro ha alimentado los conflictos guerrilleros, el tráfico de drogas y, más recientemente, ha apuntalado a un gobierno venezolano cada vez más aislado que enfrenta sanciones internacionales.

Una serie premiada del Miami Herald en el 2018 sobre el comercio ilícito llamada “Dirty Gold, Clean Cash,” ahora tema de un libro, destacó cómo Miami es un destino de materiales preciosos extraídos ilícitamente y genera miles de millones de dólares para los narcotraficantes.

“Estamos al tanto de estos informes y estamos monitoreando la situación”, dijo un portavoz del Departamento de Estado sobre el proceso judicial en curso en Chocó, confirmando que el caso está en el radar de los diplomáticos que hacen cumplir un acuerdo bilateral para combatir la minería ilícita.

El Proyecto de Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción y los medios colombianos Cuestión Pública y La Liga Contra el Silencio reportaron desde Colombia. El reportero de seguridad nacional de la oficina de Washington de McClatchy Michael Wilner y la investigadora del Miami Herald Monika Leal contribuyeron en la elaboración de este informe.