Salen a la luz nuevos detalles sobre el asesinato de una joven en Cuba

Leydi Laura García Lugo, una joven estudiante de Medicina de 21 años, fue asesinada en el centro de Cuba. Cortesía

El sábado 30 de marzo, abriéndose la mañana, Leydi Laura García Lugo –21 años, estudiante de cuarto año de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara–, concluyó “su servicio de guardia rotativo, en el hospital ginecobstétrico Mariana Grajales de Santa Clara”, según especifica una nota del Ministerio del Interior (Minint) publicada en los medios locales.

Poco después Leydi Laura se habría lanzado a la “botella” (aventón) para llegar hasta su casa, en el poblado de Esperanza (Ranchuelo, Villa Clara), donde su familia la esperaba. En la comunidad de Los Trompos, Carretera Central, banda a Santo Domingo, Leydi Laura haría señas, intentaría detener algún carro que la adelantara hasta su destino.

Magda, su madre, la llama, conversan, quizás se asegura de que Leydi Laura va a casa y que, siendo la hora que es, va a llegar antes del mediodía. Al contrario, Leydi Laura no llega. Magda intenta comunicarse, otra vez, con su hija. Su hija no responde. No hay nadie al otro lado: la voz de la operadora de Etecsa asegura que el teléfono móvil “está apagado o fuera del área de cobertura”.

Leydi Laura desaparece.

