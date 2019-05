Los guías de turismo en la mira de la policía en La Habana Vieja

El fotógrafo del Capitolio, una tradición en La Habana Un hombre de 38 años mantiene una tradición familiar con una cámara de 1900, pero ahora en el Parque Central de La Habana porque el Capitolio está siendo restaurado. Up Next × SHARE COPY LINK Un hombre de 38 años mantiene una tradición familiar con una cámara de 1900, pero ahora en el Parque Central de La Habana porque el Capitolio está siendo restaurado.

Las cosas se han complicado para los guías turísticos autónomos en las últimas semanas en La Habana. Acostumbrados a operar desde hace años sin una licencia , ven cómo las autoridades intentan ahora poner coto a sus actividades para proteger el monopolio de las empresas estatales, como Cubanacan o Havanatur.

“Hay que evitar todas las calles cercanas a la estación de cruceros, pero la verdad es que hay días más complicados que otros”, dijo a 14ymedio un guía que trabaja de manera independiente y que prefiere no revelar su nombre por temor a represalias. Según su testimonio y el de otro de sus colegas, varios compañeros de profesión han sido detenidos y llevados a la unidad policial habanera de Cuba y Chacón o multados por las autoridades en el último mes.

“Ya me ha pasado dos veces que me para la policía estando con clientes en los recorridos. Tremenda pena que me da con ellos, pero yo a todos les digo la verdad, que estamos en un limbo legal y que por eso nos pueden parar”, explicó el guía, un graduado de la carrera de Lengua Inglesa en la Universidad de La Habana.

