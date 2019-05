Fingió su propio secuestro en Cuba para extorsionar a un ‘amigo’ español

La joven cubana fingió su propio secuestro para estafar a un “amigo” español. Se cree que se dedicaba a la prostitución en España.

Una joven cubana con permiso de residencia en España fingió su propio secuestro en la isla con el objetivo de estafar a un español que había conocido en Mallorca.

Según recoge la prensa local, la joven que aparentemente se dedicaba a la prostitución en España le pidió prestado a su amigo mallorquín 3,000 euros para viajar a la isla y operar a su madre de urgencias. La mujer le dijo que aprovecharía el viaje para llevarse a España a su hermano y que a su regreso le devolvería el dinero.

Tras el viaje de la mujer a la isla, el empresario recibió una llamada telefónica en la cual le informaban que su amiga había sido secuestrada y que de no enviar 2,000 euros “le arrancarían los dedos, uno a uno”.

También le enviaron una foto donde se veía a la mujer amordazada y le informaron que el presunto secuestro se había realizado cuando ella viajaba al aeropuerto para regresar a España. Un familiar contactó al empresario a través de Facebook y le confirmó los detalles macabros del falso secuestro.

El empresario no se creyó la historia, por lo cual no solo no envió el pago del secuestro sino que alertó a las autoridades de Mallorca para que entraran en contacto con sus pares cubanas. Además, contrató a Juan Carlos Delgado, un investigador privado, que justamente estaba de visita de trabajo en La Habana.

Delgado se puso en contacto con la Policía cubana que localizó a la mujer. Los oficiales de la isla se negaron a ofrecer más información sobre lo que se considera “una investigación en curso”, sin embargo, el investigador logró localizar a la mujer, quien confesó el falso secuestro con intención de estafar al empresario.

La joven dijo que la fotografía amordazada se la había tomado “un cliente” y que necesitaba el dinero con urgencia.

