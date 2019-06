Buscan crear un tribunal especial para juzgar crímenes de lesa humanidad del castrismo

Ren Bolio, presidente de la Comisin Justicia Cuba ofrece una conferencia de prensa en la Casa del Preso Poltico en La Pequea Habana. mpenton@elnuevoherald.com

Una comisión internacional anunció este martes en Miami que el Congreso de Chile votará sobre una resolución para constituir un tribunal especial para juzgar crímenes de lesa humanidad en Cuba.

“Para que exista este tribunal internacional necesitamos el respaldo de algún órgano soberano [algún país]. Esperamos que este tribunal se pueda constituir con brevedad y pueda iniciar los procesos penales correspondientes”, dijo el mexicano René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba.

El diputado chileno Luis Pardo Sáinz llevará mañana miércoles ante el Congreso de su país un proyecto de resolución que busca la condena “a la violación de los derechos humanos en Cuba, adoptando medidas particulares”, entre las cuales estaría el respaldo a la creación del tribunal internacional, explicó Bolio.

El proyecto de resolución pide que Chile proteste formalmente ante la violación de los derechos humanos en Cuba y que la Cancillería de ese país trabaje con “naciones democráticas hermanas” para el logro de tales efectos.

Ante un grupo de exiliados en la Casa del Preso Político en Miami, Bolio anunció que han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que respalde la creación del tribunal internacional y aseveró que han recibido el apoyo o respaldo de gobiernos en la región como Brasil, Chile, Estados Unidos y Costa Rica.

También resaltó las conversaciones con parlamentarios colombianos y chilenos, quienes, dijo, han respaldado la propuesta.

El proyecto ha recibido el respaldo del actual secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

La Comisión Justicia Cuba tiene una lista de 43 acusados de delitos de lesa humanidad, encabezada por Raúl Castro. En dos años de trabajo, la Comisión ha recopilado “evidencias sólidas” que podrían ser utilizadas para juzgar a estos presuntos violadores de derechos humanos, dijo Bolio.

Integran la Comisión además María Milagros Méndez Castro; el español Víctor Manuel Zalba; el dominicano Hipólito Ramírez; el sirio americano Maher Nana; el uruguayo Martin Elgue; el peruano Jorge Villena; la italiana Ana María Cervonne; el disidente venezolano Martín Paz y el también disidente chino Yang Jianli. La Comisión Justicia Cuba se basa en los antecedentes de Nuremberg, Tokio y la ex Yugoslavia para pedir un tribunal internacional para juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades cubanas.





“La creación de un tribunal personalizado (ad hoc) para juzgar los crímenes del castrismo no solamente incide en el pueblo cubano, sino en otros países de latinoamérica y en África. Estos crímenes contra la humanidad están sometidos a una legislación universal que no necesita el reconocimiento de la dictadura cubana”, añadió Bolio.

Además recordó que están recogiendo firmas en el sur de Florida para pedir que el ex mandatario cubano Raúl Castro sea llevado ante los tribunales “como cabeza real y formal de la banda de criminales que durante 60 años se han dedicado a lesionar a los cubanos”.

El disidente chino Yang Jianli, sobreviviente de la masacre de Tiananmen, agradeció la oportunidad de participar en la Comisión y resaltó que este tribunal será el primero en la historia que juzgará “a los tiranos comunistas” mientras están el poder.

“Quiero pedirle al presidente Donald Trump y a su administración su cooperación para que traigan ante la justicia a estos criminales”, agregó Jianli.

En la lista de presuntos criminales están el actual secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, Jesús Martínez, presunto responsable de la masacre del Remolcador 13 de Marzo; Lorenzo Alberto Pérez Pérez, presunto responsable del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y los militares Ramiro Valdés Menéndez y Leonardo Ramón Andollo Valdés, entre otros.

Bolio explicó que una vez constituído el tribunal, se le cursará una citación a las 43 personas identificadas como presuntos criminales de lesa humanidad.

“Si no se presentan ante el tribunal, se pueden emitir órdenes internacionales de aprehensión, lo cual los dejaría atrapados en Cuba. El que no acudan a los tribunales no los hace menos culpables ni les imposibilita ser juzgados”, aclaró.

