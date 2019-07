Cuba registra nuevo récord de temperatura

EFE

Cuba reportó un nuevo récord nacional de altas temperaturas al registrar una subida de 39,1 grados Celsius en la provincia de Granma (este), la máxima “más notable en la isla desde que se llevan registros”, informó este lunes el Instituto cubano de Meteorología.

El nuevo valor se alcanzó ayer domingo 30 de junio, a las 15.30 hora local (19.30 GMT) en la estación meteorológica de Veguitas, y superó los 38,8 grados registrados el 17 de abril de 1999 en el caserío Jucarito, también en el territorio oriental de Granma.

La poca nubosidad y la debilidad de los vientos favorecieron el intenso calentamiento vespertino en el área, sobre la que también influía un sistema de altas presiones en los niveles bajos y medios de la tropósfera, explicaron especialistas del Centro Nacional de Pronósticos de la isla a la web oficial Cubadebate.

Junio es - junto a julio, agosto y septiembre- uno de los meses más calurosos en Cuba.

El valor máximo de temperatura nacional para este mes era ya uno de los más altos del país, con 38,6 grados reportados en 2004 en la propia Granma.

Este año la presencia de polvo del Sahara en la atmósfera ha reducido las lluvias e intensificado la sensación térmica en el país caribeño.

La percepción de calor aumenta también con la intensa humedad, que en agosto y septiembre llega a sobrepasar en la isla el 95 por ciento.

Los pronósticos para julio no apuntan a una rebaja de las temperaturas.

Un gran porcentaje de los cubanos no cuenta con aire acondicionado en sus viviendas debido a su alto precio (no menos de 500 dólares), en un país donde el salario promedio estatal no llega a los 45 dólares mensuales, por lo que los ventiladores tradicionales son la opción más extendida para aliviar el calor.

El Instituto cubano de Meteorología descartó en 2018 que la persistencia de un calor sofocante a causa de altas temperaturas de hasta 37 grados Celsius el verano pasado fuera el preludio de una “ola de calor” en el país.

Especialistas del Centro del Clima de esa institución explicaron que la condición insular de Cuba dificulta este tipo de fenómenos.