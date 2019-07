Alexis Valdés sobre el intercambio cultural con Cuba: ‘nunca apoyaré una mentira’

Alexis Valdés en una imagen de archivo. Foto de cortesía

Alexis Valdés, uno de los artistas cubanos más reconocidos en el sur de la Florida, criticó duramente el intercambio cultural con Cuba en sus redes sociales. El comediante, actor y músico dijo que el intercambio de artistas entre la isla y Estados Unidos era algo “falso” por tratarse de un flujo que va a en un solo sentido.

“Las palabras intercambio, cambio, apertura, tolerancia, todas son música para mis oídos. Estoy a favor de cualquier tipo de diálogo ya sea cultural, social, político, intelectual o filosófico”, dijo Valdés, quien salió al paso de haters que lo llamaron “oportunista” por oponerse al intercambio cultural con la isla.

“Me parece genial que haya intercambio entre las naciones. Lo que sí no me parece justo, ni verdadero ni honesto es que esos intercambios sean en un solo sentido”, comentó Valdés, para quien los artistas cubanos que residen en la isla siempre debieron tener las puertas abiertas para venir a Estados Unidos.

“Lo que no me parece ni justo ni normal es que no exista ese camino de vuelta y que muchos artistas cubanos con mucha carrera y mucha gente que le sigue en Cuba no puedan pararse en un escenario de La Habana o de Santiago de Cuba”, agregó.

“Si le quieren llamar negocio cultural (...) pero intercambio no es en un solo sentido”, dijo Valdés. El humorista aclaró que nunca ha sido “iracundo ni airado” ni ha defendido consignas de un lado o de otro.

Valdés, que no es político ni le gusta hablar de política, manifestó a sus seguidores (más de un cuarto de millón de personas) que sueña para Cuba un modelo de transición parecido al de España, un país que según él supo salir de una cruenta guerra civil y una dictadura para convertirse en una democracia.

“Yo tenía fe que en Cuba iba a ocurrir una apertura real, no solo una mediana apertura económica que permita que la gente pueda tener un restaurante y un poco de dinero”, explicó Valdés en otro momento del live de Facebook.

Para el artista la aspiración de los cubanos es tener una sociedad con libertades políticas, religiosas y culturales que permita la convivencia y enriquezca el país. Sin embargo, cree que esos deseos se han visto frustrados por la política de las autoridades. “Uno de los grandes problemas de Cuba es que no permite el libre pensamiento ni la libre iniciativa de la gente”, añadió.

“En los últimos años Cuba ha echado dos pasos para delante y dos para atrás. Después vino el momento Obama donde todo el mundo se esperanzó. Después todo volvió para atrás y cada vez que ves una ley o una noticia o un pronunciamiento de un dirigente uno se decepciona un poco”, añadió.

El también actor criticó a algunos colegas de la isla que hacen “declaraciones incendiarias” a favor de cosas en las que no creen. “Sé también que tengo amigos en Cuba, algunos de ellos muy valientes que a veces se lanzan a decir algunas cosas pero tienen que ir con mucho cuidado porque se les arruina la vida. No les puedo pedir a ellos que hagan lo que ninguno de los que ahora estamos fuera hicimos cuando estábamos dentro [de Cuba]”, acotó.

Las declaraciones de Valdés llegan en un momento en el que el intercambio con artistas de la isla no es bien visto por las autoridades de Miami. En una polémica medida la ciudad de Miami pidió al Congreso eliminar el programa de intercambio por considerar que permite al gobierno cubano obtener dólares del exilio. El alcalde de la ciudad, Francis Suárez, también se comprometió a no utilizar fondos públicos para financiar actividades donde participen artistas de la isla.

Recientemente la ciudad de Hialeah canceló la participación de varios artistas provenientes de la isla en un concierto por el Día de la Independencia.

A Señorita Dayana, El Micha y Jacob Forever se les revocó la invitación para participar en el evento, lo que generó una protesta de Jacob Forever, quien argumentó que residía en el sur de la Florida junto a su familia desde hacía años. Los contratos, de varias decenas de miles de dólares, destinados a los reguetoneros cubanos fueron cedidos a Willy Chirino y Albita Rodríguez, artistas icónicos del tradicional exilio cubano.

Las decisiones tanto de la ciudad de Hialeah como de Miami con respecto al intercambio cultural han levantado pasiones en la comunidad donde algunos grupos abogan por mantener el intercambio con la isla mientras otros exigen que a cambio se permita que los artistas exiliados cubanos puedan viajar su país natal, algo prohibido por las autoridades cubanas.

