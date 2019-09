Actor cubano arremete contra los que ‘se alegran del hambre, la sed y los apagones’ en la isla

Actor Luis Alberto García intensifica críticas dentro de Cuba El actor cubano Luis Alberto García sigue intensificando críticas desde dentro de Cuba a través de sus redes sociales. Up Next × SHARE COPY LINK El actor cubano Luis Alberto García sigue intensificando críticas desde dentro de Cuba a través de sus redes sociales.

El actor cubano Luis Alberto García arremetió este lunes en Facebook contra sus compatriotas que se alegran “del hambre, la sed y los apagones” en la isla.

El artista, conocido por sus comentarios críticos sobre la situación en el país, se preguntó en una larga publicación en esa red social cómo algunos cubanos pueden hablar del inicio de un “segundo Período Especial” si el primero aún no ha llegado a su fin. García cuestionó a los cubanos que se alegran del empeoramiento de la situación económica de la isla, sin mencionar a nadie en específico.

“¿Cuándo fue el acto de clausura del primero, la fiesta de fin de rodaje, el entierro? Ha sido tan elástico que habría que suplantarle una sola vocal: Período Espacial”, dijo.

Cuba está abocada a una nueva crisis económica tras la debacle de su principal aliado y benefactor, el gobierno de Nicolás Maduro.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Con una economía dependiente de la importación de crudo venezolano, la isla ha sentido en carne propia la estrepitosa caída de la producción de crudo en Venezuela, que ha caído cerca de un 70 por ciento desde 2015 debido a la ineficacia del gobierno de Maduro.

La producción petrolera de Venezuela bajó un 5,7% (43,000 barriles diarios) entre julio y agosto, y se situó en 712,000 barriles diarios, según informó la pasada semana la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

“¿Son felices pensando en los cientos de miles de compatriotas, familiares, amigos o conocidos, que estarán dos o tres horas tratando de ir a trabajar para mantener a los suyos y otras dos o tres para llegar a sus casas para cocinar lo que aparezca, a veces sin agua, a veces sin energía eléctrica, en un ciclo infernal?”, preguntó García.

“¿Contentones de que miles de emprendedores pierdan lo que invirtieron? ¿Alegres de que desaparezcan los cruceros y mermen las remesas? ¿Se les dibuja en sus rostros una sonrisa imaginando semejante malvivir?”, añadió.

El gobierno de Estados Unidos ha culpado a La Habana de la crisis venezolana y le exigió a Cuba abandonar a Nicolás Maduro, porque según Washington, el gobierno de la isla es su principal sostén. Ante la negativa del gobierno de Miguel Díaz-Canel, EEUU ha incrementado las sanciones, prohibiendo los viajes en crucero a la isla, limitando las remesas y activando el Título III de la Ley Helms-Burton.

Por su parte el presidente encargado de Venezuela y también presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, pidió a la comunidad internacional terminar con el “chuleo” de Cuba al petróleo venezolano, que se entrega a la isla en condiciones preferenciales.

García se preguntó si quienes piden una “intervención militar” en Cuba aman a los niños “¿Son buenos cristianos? ¿Son buenas personas?”, agregó.

“Cuando me vea cualquier madrugada de esas, con un pedazo de cartón, echándole fresco a mis hijitas durante horas para que puedan dormir y llegar a su escuela medianamente descansadas, voy a estar pensando mucho en ustedes. Mucho. Pero más aún en los casi tres millones de cubanos desperdigados por el mundo, que a pesar de no gustarles el comunismo no piden lo peor para los que vivimos aquí”, concluyó el actor.

Puedes seguirme en Facebook y Twitter. ¿Sabías que ahora puedes recibir las noticias de Cuba por WhatsApp? Envíanos un mensaje de WhatsApp con la palabra Cuba al +1 305 496 4199 para ser incluido en nuestra lista de difusión.