Ante la falta de medicamentos, un periódico de Cuba pide ‘mayor conciencia’ a los lectores

Fotografía del periódico Guerrillero, en Pinar del Río.

En medio del desabastecimiento crónico de medicamentos en Cuba, el periódico Guerrillero, el diario provincial de Pinar del Río, en el occidente de la isla, ha pedido a sus lectores que, a falta de medicamentos, tengan “mayor conciencia”, lo cual ha desatado una ola de comentarios de indignación en las redes sociales.

“La Dirección Provincial de Salud en Pinar del Río llama la atención a los pobladores para asumir una postura adecuada ante la compleja situación con el suministro de un grupo de medicamentos”, dice el diario local, portavoz del Partido Comunista.

Entre los medicamentos “en falta” revelados por el diario están los antihipertensivos, así como los analgésicos antipiréticos. También faltan los antibióticos inyectables. El periódico asegura que para los pacientes ingresados en los hospitales, existen “otras alternativas de tratamiento”.

“Se solicita a la población no guardar medicamentos innecesarios en sus casas y no automedicarse; mientras que los médicos tienen indicaciones de hacer una prescripción racional, tomar en cuenta las dosis necesarias para cada paciente y no emitir recetas por complacencia”, agrega el rotativo.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

La publicación ha resultado en una avalancha de comentarios indignados en las redes sociales.

“Por ejemplo, si un pinareño tiene fiebre, puede tomar algo de conciencia del cambio climático”, escribió un usuario de Facebook identificado como Rafael Pinto.

Otro usuario, Javico Sevani, escribió que “hay que hablar con el cuerpo para que no se enferme y si se enferma es un inconsciente”, dijo. “Se pasan de la raya”, agregó.

“¿Causa de muerte del combatiente? Sobredosis de conciencia”, escribió el usuario Raymond Legra Matos.

Muchos de los comentaristas hicieron hincapié en otra noticia publicada justo debajo de la petición de tener conciencia: el titular da cuenta de un “combatiente fallecido”.

“Lo mejor del periódico es que más abajo dan la noticia de un combatiente fallecido. A ese no le sirvió de nada la conciencia”, comentó el usuario Eliécer Góngora.

Las críticas a los maquetadores del periódico provincial no se hicieron esperar. A finales de septiembre, el periódico Guerrillero publicó una plana compuesta por dos artículos cuyos titulares generaron otra ola de comentarios. “¿De qué está hecho el cubano?”, decía uno de los titulares. A su derecha, otra nota se titulaba: “Sexo, bebidas, béisbol y mentiras”.

BioCubaFarma, el grupo empresarial del Estado cubano encargado de producir medicamentos, produce más de la mitad de los aproximadamente 800 fármacos consumidos en el país, para lo que importa más del 85 por ciento de la materia prima, en su mayoría de mercados lejanos como China, India y Europa.

En los últimos tres años Cuba ha sufrido desabastecimiento de medicamentos de alto consumo, atribuido principalmente a impagos a proveedores extranjeros, aunque también influyen en la carencia la venta ilegal y otras prácticas fraudulentas en el acceso a los fármacos.

Puedes seguirme en Facebook y Twitter. ¿Sabías que ahora puedes recibir las noticias de Cuba por WhatsApp? Envíanos un mensaje de WhatsApp con la palabra Cuba al +1 305 496 4199 para ser incluido en nuestra lista de difusión.