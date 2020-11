Sin fiestas, aislados y bajo amenaza de multas: Cuba endurece medidas para viajeros

Leer más

No exagero si afirmo que pocos conocen la literatura cubana del exilio como Manuel C. Díaz (La Habana, 1942). Al menos no creo que ésta tenga un lector más dedicado. La razón es muy simple: durante más de dos décadas, desde la sección cultural de el Nuevo Herald, Díaz ha reseñado muchos de los títulos que forman parte de lo que ya es un impresionante corpus literario.

Ahora, para los que quieran tener una visión panorámica de la labor crítica de Díaz, y de la literatura cubana del destierro, Ediciones Universal acaba de publicar Escritores cubanos exiliados: sesenta reseñas literarias, excelente introducción a una literatura que no ha dejado de crecer y enriquecerse con los años, a pesar de las limitaciones propias de su condición desterrada.