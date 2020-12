Salieron de Cuba hacia EEUU en noviembre, pero desde entonces nadie ha sabido de ellos

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Un grupo de 17 personas salió del noroeste de Cuba el pasado 9 de noviembre, y desde entonces nadie los ha visto ni escuchado de ellos, según varias personas familiarizadas con el hecho.

La situación no hace sino destacar los riesgos que los cubanos siguen dispuestos a correr para cruzar el Estrecho de la Florida en embarcaciones inseguras, con tal de escapar el régimen de Castro. Esto ocurre a pesar del cambio de la política norteamericana hace tres años, en el que a los cubanos que tocan tierra en Estados Unidos ya no se les otorga el estatus de refugiado.

“Entiendo su drama, pero también quiero enviar el mensaje de que están arriesgando la vida, arriesgándose caerse al agua y ser devorados por tiburones”, dijo Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia. “También corren el riesgo de ser interceptados por el Servicio Guardacostas, que los devolverán a Cuba, donde tendrán que empezar de cero, y encima con el estigma de que trataron de escapar del país”.

FIN DE LA POLITICA DE ‘PIES SECOS-PIES MOJADOS’

En enero de 2017, el gobierno de Barack Obama, en una de sus últimas decisiones de política exterior, revocó la llamada política de “pie secos-pies mojados”, que le permitía a cualquier cubano que tocara suelo estadounidense permanecer en el país, y después de un año solicitar residencia permanente. Los que eran interceptados en el mar se devolvían a Cuba. Ahora, lo mismo por tierra que por mar, los cubanos que entren a EEUU sin visa se envían de vuelta a la isla.

“De todas formas, la gente sigue arriesgándose porque las condiciones de vida son muy duras con la represión y la economía”, dijo Sánchez.

El martes, el Servicio Guardacostas confirmó que desde el 10 de noviembre comenzó a buscar al grupo, hasta que detuvo las operaciones ocho días después.

“Con casos así, lo que hacemos es continuar la búsqueda hasta que agotemos todos los recursos disponibles”, dijo el suboficial Jose Hernández, portavoz de la agencia.

En la búsqueda participaron diversos tipos de embarcaciones, dos aviones y un helicóptero, dijo el portavoz.

SALIERON DE CÁRDENAS, CUBA

El Servicio Guardacostas no sabe la cantidad de personas que venían en el bote, pero amigos y familiares de los desaparecidos le dieron al Miami Herald una lista de 17 nombres de los jóvenes que se lanzaron a la peligrosa travesía. Todos son del mismo barrio en Cárdenas.

Una vecina del padre de uno de los jóvenes le dijo al Herald que se trata de una comunidad muy unida que está preocupada por la suerte de los 17 hombres.

Algunos dicen que están en las Bahamas, mientas otros dicen que están en la Bahía de Guantánamo o escondidos, pendientes de las repercusiones que enfrentan por haber abandonado de la isla.

“Todas las familias están destruidas”, dijo la vecina, Joseline, cuyo apellido el Herald se reserva el derecho de no revelar. “Las familias no comen, no duermen. Todos los días todo el mundo dice algo diferente, y ellos se aferran a cualquier cosa porque les da un poco de esperanza”.

Joseline dijo que en Cuba no hay noticias sobre los hombres, ni en la prensa ni por parte del gobierno.

Uno de los padres de los hombres le envió al Herald una fotografía del bote en el que se fueron de Cuba. Aunque el barco de pesca con cabina parece ser más seguro que muchas de las precarias embarcaciones que han cruzado durante años el Estrecho de la Florida, también parece ser demasiado pequeño para que viajen a salvo 17 adultos.

El grupo se lanzó a la aventura justo en momentos en que el huracán Eta, ya convertido en tormenta de Categoría 1, estaba cerca de la costa suroeste de la Florida. Cuba estaba bajo aviso de tormenta tropical cuando los hombres se preparaban para irse. Algunos amigos dijeron que todos conocían los riesgos, pero estaban determinados a escapar.

“Pero ha pasado mucho tiempo, y nadie ha sabido de ellos”, dijo René Reyes, norteamericano que regresó hace poco de Cárdenas, adonde fue para ayudar a un amigo a abrir un restaurante.

A pesar de las enormes posibilidades en contra de que los hombres estén vivos, los familiares y amigos tienen todavía la esperanza de que se encuentren a salvo en alguna parte, quizás en las Bahamas o en la República Dominicana. Y anhelan que todo termine, aunque el viaje ha demostrado ser una tragedia.

“Si murieron, los familiares quieren saberlo, para por lo menos darles un funeral”, dijo Joseline.

Los nombres de los desaparecidos que se les dieron al Herald son: Pedro Francisco Alonso Nápoles, Erisdiel Cristóbal Martínez Mederos, Juan Alfredo Yaylor Delgado, Lazaro Yasel Pedroso Carmona, Randy Capote Domínguez, Luis Reinaldo González Rodríguez, César Montalvo, Jordi Escul Fleita, Ubandy Martel Nodarse, Elier Martínez Fernández, Eduardo Martínez Fernández, Abraham Martínez Torres, Jhonni Mirabel Terra, Jorge Luis Hernández Galloso, Yadiel Tailor, Lázaro Raúl Mirabel León, y en un hombre llamado Jorge, sin que se haya dado su apellido.

Traducción de Jorge Posada