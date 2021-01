Cuba permite vuelos humanitarios para miles de cubanoamericanos varados por restricciones

Varias aerolíneas y charters anunciaron que Cuba les permitió la salida de vuelos humanitarios para evacuar a miles de cubanoamericanos varados en la isla.

Tras anunciar una sorpresiva reducción de vuelos a finales de diciembre, el gobierno cubano ha tenido que enfrentar una oleada de cancelaciones y escenas de caos en el Aeropuerto José Martí, donde cientos de viajeros esperan un vuelo que les permita salir del país.

“Hemos recibido permiso para operar un vuelo humanitario el viernes 8 de enero desde La Habana (HAV) a Miami (MIA), AA9600, que sale de HAV a las 11:45 a.m. y llega a MIA a las 12:55 p.m., será operado con un Boeing 737-800 que tiene capacidad para 172 clientes”, dijo American Airlines en un comunicado enviado a el Nuevo Herald.

American tuvo que reducir sus operaciones en Cuba de seis vuelos diarios a siete vuelos semanales, “incluyendo un vuelo los lunes, tres los martes y tres los miércoles”.

“Estamos trabajando diligentemente para reacomodar a los clientes afectados”, agregó una vocera de la aerolínea.

El pasado diciembre Cuba anunció una reducción drástica de los vuelos desde cinco países: Estados Unidos, México, Panamá, Haití, Bahamas y República Dominicana. La mayoría de ellos funcionan como puentes para evadir las sanciones de EEUU que impiden aterrizar en otros aeropuertos que no sea La Habana.

Las autoridades justificaron su decisión diciendo que de los enfermos de COVID19 en la isla, “el 71.5% del total de los casos detectados” tuvieron contacto con personas procedentes de los países que fueron restringidos. Cuba también anunció la obligatoriedad de un test PCR negativo para viajar a la isla y medidas más severas de aislamiento en el país.

También el charter Aerocuba está enviando “vuelos de rescate” a Cuba. La agencia ha puesto a la venta boletos a 499 dólares para los días 8, 9, 10, 15 y 16 de enero, que saldrán de la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí hacia Miami para que los afectados “puedan retornar a su casa”, reportó el diario independiente 14ymedio.

La oferta se dirige a “aquellos que están varados en Cuba, que volaron con las aerolíneas en el mes de diciembre, como es el caso de American Airlines, JetBlue, Southwest o compañías de vuelos chárter, y no pueden salir de Cuba porque no han resuelto su boleto de regreso La Habana-Miami, porque estas aerolíneas no han ido a recoger a sus pasajeros”, dijo Yuniel Alonso, director de la compañía de vuelos chárter.

Las reservas pueden realizarse presencialmente en la oficina de Paseo y 19, en Plaza de la Revolución, La Habana o a través de un familiar residente en EEUU que pueda acercarse a un local de de la agencia de viajes Cubamax.

Cuba reportó este miércoles 314 positivos en la isla, lo que actualmente sitúa en 13,479 los casos activos, de los que 3,820 están ingresados.

