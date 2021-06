Borrell defiende el diálogo con Cuba y rechaza volver a la doctrina de ‘incomunicación’ de Aznar

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido este martes el diálogo político de la UE con Cuba rechazando la anterior postura europea de “incomunicación”, impulsada en su día por el Gobierno de José María Aznar.

“No creo que nadie pueda decir que con el anterior sistema de relación política de la UE con Cuba las cosas fueran mejor que con este. No creo que volviendo al sistema de incomunicación adoptado por la UE a instancias de otro gobierno español estaríamos mejor y seríamos más capaces de influir y contactar con Cuba”, ha asegurado Borrell en un debate en el Parlamento Europeo, en referencia a la posición restrictiva que rigió las relaciones con la isla durante 20 años.

De esta forma, ha recalcado que la diplomacia comunitaria seguirá desarrollando la aplicación del acuerdo con La Habana, alcanzado por los Veintisiete en 2016. Ante las críticas de eurodiputados del PP, Ciudadanos y Vox, el Alto Representante ha asegurado que el diálogo político y de cooperación es la “mejor” herramienta para poder acompañar las reformas en la isla y hacer seguimiento de la situación de los Derechos Humanos.

“Nos ha proporcionado un marco estable para un dialogo político regular que antes no existía, así como mayor cooperación”, ha explicado, punto en el que ha defendido el apoyo de la UE a los miembros del Movimiento San Isidro que han sufrido detenciones en el último año.

En todo momento, el jefe de la diplomacia europea ha contrapuesto el modelo actual a la posición restrictiva que defendió desde 1996 el bloque europeo a instancias de España. “Abandonar el diálogo y volver a lo que teníamos antes, honestamente, no creo que sirviera para nada, ni mejoraría la situación de nadie”, ha añadido.

RESPONDE A LOS ATAQUES DE PP, CS Y VOX

Durante el debate, Borrell ha recalcado que la posición oficial de los Veintisiete es contraria a las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos, tanto en la isla como en otras regiones. “Estamos en contra del bloqueo y lo decimos todos los años. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, ¿eso me convierte en el defensor de una dictadura?”, ha espetado frente a los parlamentarios.

Es más, el socialista español ha dudado de la conveniencia del debate, al señalar con sorna que percibe una “concentración de las preocupaciones” de los eurodiputados en ciertos países. “Cuba no es un sistema democrático liberal y multipartidista. ¿Quieren que les haga una lista donde no se practica ese sistema? ¿Por qué no me plantean un debate sobre otro país al azar?”, ha afeado, recordando que la UE mantiene relaciones con muchos otros estados que no son democráticos.

De esta forma se ha zafado de los ataques desde la bancada de populares y conservadores. Por parte del PP, Leopoldo López Gil ha lamentado la falta de avances democráticos en cuatro años de proceso y ha recordado que en la isla sigue habiendo más de 150 presos políticos.

Por parte de Ciudadanos, la eurodiputada Soraya Rodríguez ha apuntado que la situación de los derechos y libertades en Cuba está en retroceso y ha insistido en que la UE debe ser firme con La Habana y decir claramente que trata con una “dictadura”.

Hermann Terstch, de Vox, ha acusado directamente al Alto Representante de defender dictaduras como la cubana. El eurodiputado de ultraderecha ha asegurado que la UE financia de forma paralela al régimen a través de la cooperación europea, una acusación que ha contestado Borrell al desglosar las partidas que dedica la UE a organizaciones internacionales en la isla.