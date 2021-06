Cuba negocia su deuda en París, pero probablemente siga sin pagar lo que debe a otros países

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE CUBA

El principal negociador de deuda de Cuba está en París esta semana para conversaciones sobre la deuda externa de la isla, impaga desde hace más de tres décadas. Después de un indulto el año pasado debido a la pandemia, Cuba probablemente pedirá al Club de París otra moratoria en los pagos este año a medida que su economía se pierde más fuerza y no tiene una recuperación a la vista.

El viceprimer ministro Ricardo Cabrisas e reunió el martes con Emmanuel Moulin, presidente del Club de París, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla. No está claro qué discutieron o si las reuniones con otros miembros de las 14 naciones acreedoras del club también están en la agenda esta semana.

El Ministerio dijo que Cabrisas está en París esta semana para “reuniones de trabajo”. Además de la conversación con Moulin el martes, Cabrisas también se reunió con el ex presidente François Hollande y con Franck Riester, ministro delegado de Comercio Exterior y Atractivo Económico. El Ministerio no dio más detalles.

“Las reuniones permitieron a las partes revisar los principales temas de la agenda bilateral y ratificar el objetivo común de ampliar los lazos políticos, económico-comerciales, de inversión y de cooperación. Los intercambios destacaron el potencial existente para desarrollar y diversificar las relaciones en áreas de interés mutuo”, dijo el Ministerio en Twitter a última hora del martes.

Cuba probablemente argumentará que no puede hacer ningún pago en este momento debido a las sanciones impuestas por la administración del entonces presidente Donald Trump en los últimos años y debido al impacto devastador que la pandemia ha tenido en el turismo, una importante fuente de divisas para la isla. Una fuerte caída en las exportaciones, que han bajado casi un tercio desde 2014, y las restricciones a las remesas desde el extranjero en los últimos años han reducido aún más las fuentes de ingresos de Cuba para atender su deuda, dicen los analistas. El Producto Interno Bruto de la isla, el total de bienes y servicios producidos, cayó un 11% el año pasado y las largas filas por alimentos han vuelto a ser habituales.

“El país se encuentra en una situación muy difícil en este momento, con una grave escasez de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad; los negociadores probablemente mostrarán a los acreedores las cifras macroeconómicas de Cuba y argumentarán que por mucho que quieran hacer de los pagos de la deuda una prioridad, el país tiene problemas más apremiantes que tratar”, dijo Pavel Vidal, economista cubano que trabajó en el Banco Central de la isla y ahora es profesor en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia.

La deuda de Cuba con el Club de París ya se renegoció en 2015, cuando la isla alcanzó un acuerdo histórico con 14 naciones lideradas por Francia. Acordaron cancelar $8,500 millones en intereses atrasados a cambio de una promesa de Cuba de pagar $2,600 millones de la deuda original, que incumplió por primera vez en 1986, durante 18 años hasta 2033. El grupo de acreedores incluye a Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza y Gran Bretaña.

El año pasado, la isla solicitó al Club de París una moratoria de dos años y la exención de multas por impagos. Los acreedores acordaron un año y exigieron una nueva ronda de conversaciones en la primavera de 2021 para discutir los impagos y llegar a un acuerdo para futuros pagos.

También se esperaba que Cuba hiciera algunos pagos de su deuda este año, aunque no está claro cuánto. La Cancillería no respondió a las solicitudes de detalles sobre su deuda externa y las negociaciones en curso. El Club de París no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Cuba ha incumplido repetidamente los pagos de todas sus deudas durante más de tres décadas, aunque en ciertos momentos mostró su compromiso de encontrar soluciones con los acreedores extranjeros. En 2011, cuando Raúl Castro asumió el liderazgo, Cuba liquidó algunas viejas deudas de empresas estatales. En 2016, el gobierno cubano pagó $5,200 millones para cumplir con los compromisos de deuda después de una extensa reestructuración de su deuda externa el año anterior, que incluyó la renegociada deuda del Club de París.

La deuda externa de la isla había aumentado a un ritmo alarmante en los últimos años antes de la pandemia, incluso cuando recibía ingresos de un polémico programa de exportación de servicios médicos. Entre 2013 y 2016, la deuda externa de Cuba aumentó casi 53%, de $11,900 millones a $18,200 millones , según los datos más recientes de un informe anual de 2018 de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba.

Ahora Cuba se encuentra sumida en su peor crisis económica desde la desaparición de la Unión Soviética. A principios de este año se implementó una dolorosa pero necesaria reforma monetaria que había estado en marcha durante años, lo que provocó una inflación de hasta 500% en el caso de la electricidad.

La reforma eliminó un sistema de doble moneda y devaluó drásticamente el peso; incluso con algunos ajustes en los salarios y las pensiones, los cubanos han visto el poder de compra de sus salarios reducirse mientras la inflación se ha disparado. La reforma monetaria anunciada a principios de este año, en el apogeo de la pandemia, y las recientes reformas a las pequeñas y medianas empresas privadas es una señal de que el gobierno está trabajando para hacer que la economía se dinamice. Es probable que los movimientos alienten a los acreedores, dijo Vidal, pero la falta de transparencia en los datos macroeconómicos sigue siendo un problema.

“Esta sería una buena oportunidad para que Cuba sea más transparente con sus acreedores y divulgara datos como las reservas internacionales, y actualizara los datos de su balanza de pagos”, dijo.