Cuba culpa al embargo por la precaria situación que viven las personas con discapacidad en la isla

Las personas con discapacidad viven una dura realidad en Cuba; falta de equipos, escasa atención, pocos servicios especiales entre otros. En una reciente convención de la ONU, el régimen cubano culpó a Estados Unidos y su bloqueo de la precariedad que viven los discapacitados en la isla.

En la 14ª Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Naciones Unidas, el gobierno de Miguel Díaz-Canel volvió resaltar que el bloqueo le impide a Cuba la adquisición de prótesis auditivas con tecnología de avanzada, incluyendo baterías, piezas de repuesto y equipos de alarmas para personas sordas.

Durante el debate general, la delegación cubana llamó a fortalecer la cooperación internacional hacia los países en desarrollo y el cese de la aplicación de medidas unilaterales que tienen un grave impacto sobre los derechos y la calidad de vida de personas discapacitadas.

La delegación de la isla alegó que el país ha continuado avanzado en particular en materia de protección, acceso a la salud y la educación y el empleo digno.

Estas declaraciones distan bastante de la realidad que se está viviendo ahora mismo en la isla debido a la profunda crisis económica y sanitaria existente en el país, la cual ha sido confirmada por el mismo gobierno cubano en más de una ocasión. Múltiples son las denuncias que se hacen a través de las redes sociales por las condiciones de los centros de salud y educacionales.

Incluso, este año se han hecho varios reclamos por parte de los residentes en Cuba que condenan la desatención del gobierno hacia personas con ciertas discapacidades.

El pasado 19 de abril, la cubana Ketty Méndez Molina, madre de una niña con autismo y desnutrición, condenaba a través de sus redes sociales la falta de apoyo del régimen cubano a las familias que atienden niños enfermos.

“Me acaban de llamar de parte de la trabajadora social que vaya a buscar el módulo que cada 6 u 8 meses Asistencia Social le da a los encamados y discapacitados. Este módulo consiste en una sabanita de tela antiséptica de un metro sin dobladillo, 6 jabones de lavar, un pedazo de lona de 1 metro y una toallita de menos de un metro. Antes era donación, ahora me dicen que lleve 237 pesos en moneda nacional. Ya es demasiado el saqueo, el abuso y la extorción”, expuso a través de su perfil de Facebook.

El 10 marzo salió a la luz otra denuncia por parte del portal independiente Cubanet, donde se relata las condiciones de precariedad en las que vive Elvio Sánchez Rodríguez, discapacitado visual, al cual el gobierno le canceló su licencia para vender alimentos para animales.

“Necesito trabajar, necesito ganar dinero porque me voy a morir de hambre”, comentó al medio independiente.

A principios de año, el periódico oficialista cubano, Juventud Rebelde, publicó una denuncia proveniente de la provincia de Sancti Espíritus por parte del ciudadano Frank Ernesto Delgado Echemendía el cual tiene un hijo de 30 años que sufre hipoxia, retardo mental y discapacidad para hablar y comunicarse.

Delgado señalaba que nunca le había pedido ayuda al gobierno ya que él siempre logró abastecer a su familia con el salario de su trabajo, pero con el escenario económico en que se encuentra el país en estos momentos y su padecimiento de síndrome nefrótico crónico que lo ha llevado a estar ingresado hasta un mes, el siente temor por el futuro de su hijo y su esposa.

Ante esta situación, esta familia decidió pedir ayuda al gobierno, pero la respuesta no fue la que esperaban.

“La respuesta fue de ofensa y maltrato: que no tenía derecho a nada. Que mi hijo no tiene nada, y mi esposa lo que no quería era trabajar. Que se pusieran ambos a trabajar, que yo trabajaba y con mi salario alcanzaba”, comentó Delgado.