Arrecia la represión contra jóvenes artistas cubanos. Ahora le tocó mano dura a El Invasor

La Policía de Cuba irrumpió el viernes en la casa del reguetonero contestatario El Invasor y luego lo arrestó.

Ramón Eusebio López Díaz, de 30 años, conocido El Invasor, que reside en Bayamo, provincia Granma, transmitió la operación en vivo desde su cuenta de Facebook.

Visiblemente indignado, el joven exigió libertad de expresión en la isla y se cuestionó hasta cuándo seguirán los abusos en su país.

“Me han llenado de policías todo esto. Que no le pase nada a mi abuelo, que no le pase nada a mi mamá”, gritó El Invasor antes de abrir la puerta. “Mi abuelo le entregó la vida a esta revolución traidora. No sé cuántas medallas tiene ahí y miren como se está cayendo el techo. Pónganse del lado del pueblo, que es lo que tienen que hacer que esto se tiene que acabar ya”.

Los agentes le pidieron que abriera la puerta y que no agravara más la situación, pero el reguetonero se negaba a hacerlo.

“Yo no estoy agravando la situación, la están agravando ustedes. Yo no he cometido ningún delito y no tengo que conversar con ustedes porque con ustedes no se conversa. Tienen a Luis Robles trancado, tienen a El Gato trancado, tienen a Maykel (Osorbo) trancado, a Thais (Mailén Franco) la tienen trancada”, agregó el reguetonero cubano, en cuyo repertorio sobresalen temas dedicados Sandro Castro, uno de los nietos del dictador Fidel Castro, y al periodista oficialista Humberto López.

No te quedes callado, Suéltenlos, Al machete y Voy a hablar por mí, figuran entre sus canciones más conocidas.

“Ustedes están acabando con este pueblo. ¡A mí de aquí hay que sacarme muerto!”, advirtió el joven, entre otros improperios, minutos antes de que las fuerzas represivas derribaran su puerta.

El sábado, la congresista María Elvira Salazar escribió en cuenta de Twitter: “El régimen castrista le teme tanto a todos aquellos que levantan la voz a favor de la libertad que están dispuestos a realizar todos estos atropellos. ¿Aún queda alguien que pueda defender a un régimen asesino que reprime la libertad de expresión?”.

Por su parte, el congresista Marco Rubio agregó a través de cuenta de Twitter que “el régimen de Cuba sigue apresando a sus opositores. Siguen empeñados en silenciar aquellos quienes están cansados de décadas de censura y represión”.