Régimen cubano calla mientras dos de sus ciudadanos murieron en Surfside

Es imposible imaginar la angustia y el dolor por el que han de pasar los familiares de las víctimas en Surfside tras el derrumbe de Champlain Towers South el pasado jueves.

Ante la desdicha, el mundo entero se ha reunido para ayudar a los afectados. Desde el presidente Joe Biden de los Estados Unidos quien visitará la zona afectada este jueves, hasta México e Israel quienes brindaron grupos de expertos para la misión de búsqueda y rescate.

La adversidad suele funcionar como una fuerza gravitatoria para el bien, atrayendo consigo el apoyo que tanto necesitan los que la sufren. Pero a diferencia del principio que nos mantiene con los pies sobre la tierra, la desdicha no se rige con la severidad de una ley. Al contrario, existen excepciones que dificultan toda generalización y silencios que desgarran el poder de la unión.

Con Surfside, nada quebranta el principio de solidaridad como la falta de respuesta del gobierno cubano.

A la fecha, no se registran acciones públicas contundentes por parte del régimen cubano a pesar de su cercanía con el incidente.

Dos de las personas que perdieron la vida eran de nacionalidad cubana. Se trata del matrimonio de Anthony Lozano y Gladys Lozano, quienes emigraron del país hace varios años. De igual manera, se han reportado 15 cubanos desaparecidos tras el derrumbe.

A la fecha, el gobernante cubano Miguel Díaz Canel-Bermúdez no ha hecho declaraciones oficiales del derrumbe o de las muertes de cubanos en Surfside. En su cuenta de Twitter no se registra referencia alguna al incidente y la página oficial de la presidencia no cuenta con documentos que mencionen las palabras “Surfside” o “Champlain Towers”.

En su lugar, el actual mandatario usó sus redes sociales para celebrar un dialogo en el cual Fidel Castro sentó las bases de la política cultural cubana.

Hace 60 años, en diálogo real y honesto con la intelectualidad artística y literaria, el muy joven líder revolucionario #Fidel, plantaba las bases fundacionales de lo que a lo largo de estos años ha ido conformando la política cultural de la Revolución. #PalabrasALosIntelectuales pic.twitter.com/cYY4LRUqAY — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 29, 2021

Así mismo, el canciller cubano Bruno Rodríguez no ha hecho comentarios sobre el tema en redes sociales. Tampoco hay declaraciones en la cancillería cubana con las palabras “Surfside” o “Champlain Towers”. Aunque el canciller sí ha hablado de cuestiones relacionadas al estado de Florida, compartiendo una peregrinación que inició en Miami con rumbo a Washington D.C. bajo el nombre “Puentes de Amor” que busca protestar el embargo estadounidense.

Saludamos a los cubanos y amigos de #Cuba que desde hoy peregrinarán desde Miami hasta Washington DC, con el objetivo de tender #PuentesdeAmor y demandar el cese de políticas criminales que afectan a las familias en ambos países. pic.twitter.com/1XfZr7tuMa — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 27, 2021

Similarmente, la prensa del régimen ha permanecido callada sobre el tema durante los últimos días. El periódico del estado Trabajadores no ha publicado una sola nota sobre el derrumbe en su plataforma digital, mientras que Juventud Rebelde y Granma, la publicación más importante del régimen, se han limitado a un solo artículo cada una. En ninguno de ellos se hace referencia a las víctimas cubanas.

El periódico CubaDebate ha sido el más activo, publicando cinco artículos sobre el tema desde que ocurrió la tragedia. Estas son, en gran parte, actualizaciones sobre los eventos y el número de víctimas tras el derrumbe. Pero, como es el caso de los demás periódicos vinculados con el gobierno, CubaDebate tampoco ha mencionado los ciudadanos cubanos afectados.

No se descarta que el gobierno cubano espere confirmación oficial de las víctimas. También debe de considerarse la difícil comunicación entre la isla y los Estados Unidos. Aún así, el silencio del régimen hasta la fecha habla por si solo.