Jugador de la selección cubana de básquetbol deserta en una escala en Madrid

El basquetbolista cubano, Raudelis Guerra abandonó el seleccionado isleño el 27 de junio después de hacer una escala en el aeropuerto de Barajas, Madrid.

Dicha noticia fue confirmada a través del perfil de Twitter del periodista deportivo cubano Henry Morales el cual indicó que Guerra había abandonado el seleccionado en el aeropuerto de Barajas.

última hora



La Selección Cubana de Baloncesto pierde un integrante durante la escala en España. El guantanamero Raudelis Guerra abandona la Selección en el aeropuerto de Barajas. El equipo #Cuba se queda con 9 hombres para las eliminatorias de El Salvador. pic.twitter.com/vNaX30Vh0b — Henry Morales Márquez (@henrysoyyo95) June 28, 2021

Con esta acción, el equipo de Cuba se queda con nueve jugadores para las eliminatorias de El Salvador de los preclasificatorios hacia la AmeriCup (masculina) del 2022.

El comentarista deportivo de la televisión cubana, Reinier González se lamentaba a través de Twitter con el comentario de “no puede ser, así es muy difícil”.

No puede ser, así es muy difícil. — Renier González (@golrenier) June 28, 2021

Morales publicó un artículo donde relató que pudo ponerse en contacto con el deportista, el cual le confirmó que se encontraba bien.

“Abandoné la delegación por un motivo muy, pero muy personal. Quizás muchos no conozcan cuál es y las personas opinen sin conocer. Pero yo sí me entiendo y los míos si me entenderán”, le comento Guerra al periodista deportivo.

Según Morales, el basquetbolista le expresó que tenía ganas de mandarle un mensaje a su afición de Guantánamo, pero que en estos momentos no encuentra las mejores palabras para hacerlo. También le comentó que su deseo en estos momentos es jugar en cualquier división para así poder ayudar a los suyos.

“Quiero salir adelante, quiero triunfar. Yo sé que él camino va a ser difícil, pero estoy listo para el reto”, afirmó.

En el 2019, Guerra anotó un total de 605 puntos en sus 26 apariciones con el equipo de Guantánamo durante la temporada de la liga cubana. También cosechó 35 rebotes ofensivos, 56 a la defensa, y favorecieron a sus estadísticas los 97 tiros libres anotados de 145 intentos, 197 dobles de 337 y 38 triples de 129.

El conjunto antillano, dirigido por el técnico José Ramírez, enfrentará a los equipos de El Salvador, Bahamas y Costa Rica del próximo 2 al 4 de julio, donde se decidirá los dos equipos clasificados para el AmeriCup que se celebra el próximo año.