Aumentan los casos de feminicidio en la Isla, cubana es asesinada en frente de sus dos hijas

La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, conocida por su activismo en contra de la violencia de género en la Isla, denunció este martes a través de su perfil de Facebook el feminicidio de una madre de dos niñas en el municipio Boyeros, de La Habana.

“Lamentamos el feminicidio, el pasado 4 de julio, de la joven Darly Bárzaga, en el barrio de Aldabó, en el municipio habanero de Boyeros. A pesar de las denuncias realizadas en la policía contra su ex pareja, este la dejó sin vida frente a sus dos hijas pequeñas, que ahora están traumatizadas y sin madre. Llegue a ellas, sus familiares y vecinos, nuestro más sentido pésame”, apuntó el comunicado.

De acuerdo con esta entidad, Barzaga ya había denunciado a su agresor, aun así, esto no le sirvió para mantenerse a salvo.

“Como tantas otras antes que ella, y las que seguirán mientras las autoridades, las académicas cómplices y la FMC se debaten entre los términos femicidio o feminicidio, y sin hacer mención de los refugios ni de un sistema integral de atención, como si fuera la primera vez que saben de estos hechos”, expuso la organización.

“¿De qué han servido más de 20 años de estudios de género en Cuba y los cientos de proyectos con este enfoque de la cooperación internacional? ¿En serio hay que empezar de cero y que sigan muriendo innecesariamente tantas mujeres?”, cuestionó.

Yo Sí Te Creo en Cuba exhortó a tomar acciones de reparación a los hijos y la familia de las víctimas de violencia feminicida ya que a día de hoy no existe en Cuba programas de apoyo social y psicológico.

Dicha plataforma fijó al final de la nota sus correos electrónicos (yositecreocuba@gmail.com, yositecreoencuba@gmail.com) y el teléfono (55818918), para aquellos que estén interesados en obtener consejería y apoyo ante una situación de “violencia machista”.

Este sería el feminicidio número 23 denunciado por grupos y activistas independientes en lo que va de este año. El último reportado ocurrió también en La Habana, en el reparto Mantilla de Arroyo Naranjo. En este caso la víctima fue identificada como Aisa Góngora Almaralez y su agresor Wilfredo Pujol fue detenido poco después.

Durante los últimos meses varias organizaciones feministas independientes han trabajado al unánime para presionar a las autoridades cubanas con el propósito de impulsar políticas de protección hacia la mujer, pues estiman que la situación se ha agravado como consecuencia del confinamiento debido a la pandemia y la crisis socioeconómica que atraviesa el país.

En Cuba, no está tipificado el delito de feminicidio en el Código Penal. No existe una ley contra la violencia de género ni se incluyó en el Cronograma Legislativo aprobado en 2019, ni la Asamblea Nacional de mayoría femenina tuvo en cuenta la petición de plataformas femeninas cubanas de incluirla. Hasta hoy, no se ha fijado la fecha en que se aprobará esa Ley.